La feria gastronómica Raíces, próxima a abrir sus puertas, a decir de los guayaquileños puede ser esa oportunidad para tomar un respiro frente a la asfixia constante de la delincuencia, que hoy encierra a las familias en casa e impide que puedan incluso salir a comer en paz.

Vuelve Raíces, por las fiestas de la ciudad. Entre el 7 y el 10 de octubre se llevará a cabo su novena edición (ver detalles en el gráfico adjunto), y entre los ciudadanos prevalece la satisfacción de salir de la rutina y poder degustar en un solo ambiente (Centro de Convenciones) de una serie de platos, sin el miedo de que les puedan robar; aunque hay quienes temen que, precisamente por estar en un lugar encerrado, teniendo en cuenta los índices de violencia del Puerto Principal, sean más vulnerables a ello.

“La verdad no sé qué hacer. Escuchas de robos, de asesinatos, de detonaciones, de extorsiones... que ya he dejado de visitar los centros comerciales. Es una pena, pero si me place algo, todo lo hago por aplicaciones móviles. No me quiero arriesgar. Amo Raíces, sin embargo no sé si esta vez vaya. Soy sincera”, dijo Sandra Zambrano, de la Alborada.

Pablo Rivera, sin embargo, espera con ansias este festival, al cual ha asistido los últimos cinco años. “Con mi familia hemos evitado salir porque ahora ya no estás seguro en ningún lado. Pero esta clase de eventos en un espacio común pueden relajarte. Nosotros vamos a ir, queremos estar ahí. Quiero vivir las fiestas de octubre ahí”, comentó Rivera.

Situación Para unos ciudadanos, la feria representa un ambiente seguro; mientras que para otros, no hay ningún lugar donde sentirse protegido en Guayaquil.



Para la guayaquileña Alba Toledo, los conciertos en el teatro, las ferias de comida o emprendimientos suelen darte esa tranquilidad. Tienen más seguridad y control que la calle, donde ahora “hasta el policía te deja en el olvido”, señaló.

Toda la seguridad que ponen en el lugar da la sensación de tranquilidad, pero muchas veces es una ‘paz falsa’. Espero que con este evento pueda sentir calma real.

Jaime Muñoz, ciudadano

Para Ángelo Chalén e Isabelle Díaz, aunque resulta tentadora la idea de disfrutar de la comida guayaquieña en el festival, aún no tienen claro qué harán. “Es tal la violencia que a veces siento que esta clase de eventos te pueden dar un sentimiento errado de seguridad. Y es que siempre hay fugas. Para la ComicCon, por ejemplo, mi padre no quiso pagar tanto por una entrada, le pagó a un sujeto que trabajaba ahí para que nos deje entrar por la parte de atrás del edificio y entramos, sin pasar por ningún filtro. Eso muestra que cualquiera puede entrar como le dé la gana”, sentenció Díaz.

Otros ciudadanos, como Jaime Muñoz y Clarisa Méndez, hacen hincapié en la necesidad de vencer el temor que sienten. “Sería una mentira decir que estoy bien viendo cómo está la ciudad. No obstante, me niego a encerrarme y a no vivir en una sociedad libre. Que tomaré todos los cuidados, por supuesto. Pero dejarnos vencer por una delincuencia maldita, no lo voy a hacer más. Quiero disfrutar de mi ciudad. Total, dicen que los buenos somos más”, indicó Méndez, que pretende ir a Raíces para recorrer las 25 huecas que participan.

Ya ningún lugar es seguro, da miedo incluso ir al centro comercial. Da miedo salir y muchas veces toca, pero es mejor no arriesgarse con tanto antisocial en las calles.

Angelo Chalen, ciudadano

Kátherine Mejía, de vía a la costa, admite que tampoco dejará de hacer una vida normal. “Me encanta la pastelería, estoy estudiando para ser chef. Allí estarán profesionales de los que leo en revistas internacionales. No me lo pienso perder. Que las autoridades garanticen la seguridad. Que no sean ya indiferentes y no maten la vida en Guayaquil”.