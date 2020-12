El miedo al robo desanima a las compras de 24 horas

Por los al menos siete eventos que se avecinan en la ciudad, entre ellos las fiestas navideñas, las elecciones y el carnaval, el COE de Guayaquil resolvió nuevas medidas. Una de ellas es que los locales comerciales pueden atender las 24 horas. ¿Pero está la ciudadanía y los comerciantes preparados para ello? ¿Habrá transporte incluso de madrugada? ¿Cómo será la seguridad? ¿Se pagará sobretiempo a los empleados? Estas son apenas algunas de las inquietudes que surgen en la ciudadanía y dueños de los negocios al respecto.

La mañana de ayer EXPRESO realizó un sondeo por el centro de la ciudad y las respuestas se inclinaron por no optar por comprar o vender después de la medianoche, por tres razones: la inseguridad, el bajo tráfico de personas y el costo operativo.

Tanto pequeñas tiendas como centros comerciales, que albergan a cientos de marcas, opinan igual.

“Voy a seguir trabajando en el horario que tengo, hasta las 19:00. Primero por la seguridad. Segundo porque después de las 18:00 casi no se vende. Además, no tendría para cancelar lo que implica pagar horas extras por laborar en la noche”, dijo a este Diario Rosanna Dueñas, propietaria de un local de tarjetas y recuerdos para fiestas en Clemente Ballén y García Avilés.

Aforo. En un recorrido por los locales ubicados alrededor del Mercado Central se ve respeto por el aforo reducido y las medidas de bioseguridad. Alex Lima

Los grandes malls de la ciudad estiman que para trabajar 24 horas tendrían que tener evidencia de que el cliente va a llegar; pero ni siquiera en el Viernes Negro, que recién se dio, hubo más compradores en la noche.

“Después de las 22:30 tuvimos un bajo tráfico de personas en las tiendas en el Black Friday. Por eso desde el 13 de diciembre vamos a laborar hasta las 22:00. Y 23 y 24 de diciembre hasta las 23:00”, aseguró Sofía Naranjo, gerente comercial y de marketing del Mall de Sol, donde hay 280 marcas y en el 2019 en un mes normal había un tráfico de 1,8 millón de personas.

tendremos un horario extendido, pero no vamos a optar por las ventas de 24 horas. El gasto operativo sería más alto que los clientes que llegarían en la madrugada. Sofía Naranjo

​gerente comercial y de marketing de Mall de Sol

Naranjo enfatizó que sus clientes se organizaron para comprar sin generar picos de afluencia, de tal manera que lograron mantener el aforo del 50 %. Agregó que los costos operativos de trabajar en la madrugada serían más altos que las ventas que se pueden hacer en dicho horario.

En lo que respecta a cómo se movilizarían los compradores, Gustavo Zúñiga, director municipal de Mercado, Aseo Urbano y Servicios Especiales, manifestó que el transporte en la madrugaba necesariamente debe ser en carro particular o en taxi. No hay un arreglo para que los buses o la metrovía funcionen a esas horas.

El temor de comprar en la madrugada en Guayaquil es el miedo al robo. He comprado a medianoche en Estados Unidos, pero hay parqueo seguro, policías, gente en la calle e iluminación. Hugo Lavallen

​ciudadano

“Si no habrá buses después de la madrugada, ¿cómo me movilizo? Prefiero el transporte público a los taxis, por el miedo a los secuestros exprés. Además, cuando salgo siempre uso la metrovía, que me deja al pie de mi casa”, comentó la ciudadana Rosana Murillo.

Sin embargo, lo más cuestionado por la comunidad es la inseguridad. “Si roban en el día, cuando se supone que hay más policías, no me quiero ni imaginar los asaltos que se pueden dar en la madrugada. A mí me pusieron una pistola en la cabeza para robarme en la calle Ernesto Albán y se me llevaron las compras. Y eso que eran las 19:00”, dijo Angie Ortiz, habitante del sector.

Lograr una ciudad segura requiere de una mesa de trabajo coordinada entre todas las autoridades. El ciudadano tiene que aprender a cuidarse y la urbe tiene que estar bien iluminada. Jorge Villacreses

​máster en Seguridad, gerente de Cuport

Frente a ello, la alcaldesa Cynthia Viteri aseguró que habrá seguridad las 24 horas y para los locales que opten por atender después de la medianoche.

Pero lograr una ciudad segura, tomando en cuenta la posibilidad de que permanezca despierta las 24 horas, no es una tarea fácil, advirtió Jorge Villacreses, máster en Seguridad. Explicó que ello demanda un trabajo coordinado entre el Municipio, Gobernación, ATM, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para tener corredores seguros. Por ejemplo, dar seguridad a todos los negocios en Urdesa no solo implica vigilar la avenida Víctor Emilio Estrada, sino también los callejones.

Horarios La alcaldesa Cynthia Viteri y empresarios coordinan la entrada y salida de los trabajadores en un horario diferenciado, para evitar aglomeraciones.

Además, la ciudad tendría que estar adecuadamente iluminada. Porque hay una realidad: no solo el policía debe cuidar. Para Villacreses, todos deben hacerlo. “Afuera nos espera la COVID-19, pero también el hampa para aprovechar un descuido y atacar”.

Los locales comerciales podrán abrir las 24 horas para reactivar el comercio, en las bahías ejerceremos un mayor control de la afluencia, llegaremos antes que se abra este centro comercio para evitar los informales que causan caos en este época. Los horarios de entrada... — Jorge Rodríguez C (@jRodriguezECU) December 2, 2020

LAS REUNIONES SE CELEBRARÁN HASTA LAS 00:00 Y LOS AFOROS SE MANTIENEN

Entre las resoluciones a las que llegaron los integrantes del COE Cantonal figura el ingreso de una sola persona para el acompañamiento de los viajeros a su llegada o salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Asimismo, se mantiene la regulación de reuniones o encuentros de concurrencia masiva, hoteles, locales o salones de eventos, en cuanto al aforo máximo del 30 % de la capacidad. El horario para estas reuniones será hasta las 00:00.

Vigencia Las medidas entran en vigencia desde este jueves 3 de diciembre y por 15 días, hasta que el COE cantonal se vuelva a reunir y determine las medidas de bioseguridad en base al comportamiento de la pandemia de la COVID-19

Se mantiene prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, parques, estacionamientos, así como en los exteriores de los domicilios. Los bares y discotecas seguirán cerrados.

En tanto que el aforo en restaurantes, restobares, centros comerciales, jugueterías y teatros se mantiene en el 50 %.

Viteri animó a los empresarios a poner en teletrabajo a sus colaboradores que tienen más de 50 años.