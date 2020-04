La emergencia pone en jaque al sector turístico

La emergencia sanitaria golpea al sector turístico. Los diferentes actores que conforman la industria del turismo en el país ven con preocupación lo que está sucediendo debido a la crisis por el coronavirus. El sector habla de “quiebra” y piden al Gobierno trabajar, desde ya, en un plan de reactivación del sector. Desde el ministerio del ramo hacen algunos ofrecimientos a corto, mediano y largo plazo para solventar la situación.

Los actores que conforman esta industria ven con alarma lo que está sucediendo y plantean alternativas para poder solventar la situación por la que atraviesan. Coinciden en que los refinanciamientos y reprogramación de créditos no pueden tener un tiempo muy corto como planteó el Gobierno.

“No es que digan ‘30 días estuvimos parados, yo te doy 30 días para que me pagues’, esto no va a arrancar de la noche a la mañana, esto no es una fábrica de relojes que prendió la máquina y vuelve a producir. Esto va a comenzar de a poco, primero se debe ver la confianza de la gente que no va a empezar a viajar inmediatamente, sino después de tres o cuatro meses; a raíz de que esto pare vamos a necesitar, fácil, seis u ocho meses para comenzar y de ahí ir viendo”, dijo a EXPRESO Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo de Guayas.

Criterio con el que coincide el representante de hoteles de Quito, Diego Utreras, quien va más allá y considera que las medidas deben tener más tiempo. Habla de años para el pago y la entrega de créditos a una baja tasa de interés.

Señaló que al momento hay hoteles que no tienen gente hospedada; sin embargo, tienen que pagar el seguro social de los trabajadores y al Servicio de Rentas Internas (SRI). Asegura que con el IESS es con la institución que mayores problemas tienen.

En tanto, para Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador (Arlae), se debe analizar la implementación de paquetes de medidas fiscales a las empresas, tales como diferir pagos de tributos, reducir impuestos, implementar incentivos fiscales de forma temporal. En esta industria se estima la necesidad incluso de aplazar pagos de obligaciones, por los menos de los próximos 6 meses. Esto incluye la cancelación del impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y los impuestos al turismo.

Todos los actores de este mercado coinciden en que luego de la emergencia la promoción turística va a ser fundamental, eso sumado a las ayudas fiscales y de flexibilidad laboral que el Gobierno pueda implementar. Un plan integral es lo que permitirá que esta industria pueda recuperarse.

ENTREVISTA

Ricardo Zambrano Viceministro de Turismo

“Hay plan a largo plazo”

La situación del sector turístico es grave, ¿qué acciones se tomarán?

Sin duda el sector turístico es uno de los sectores más golpeados con la emergencia, por lo que creo que se puede trabajar en varios incentivos. En lo que hemos estado trabajando es en una agenda de recuperación y de reactivación turística que contempla incentivos, por un lado, tributarios y por otro lado, no tributarios. La primera parte de incentivos responde a la etapa de recuperación.

El sector asegura que tres o seis meses para el diferimiento es poco tiempo...

Hay que resaltar que estos incentivos a nivel financiero, tributario, laboral responden directamente a las necesidades del sector. Estoy de acuerdo en que vamos a necesitar, posiblemente, un poco más de tiempo para esto, pero también se debe ser consciente de este primer esfuerzo que el Gobierno está haciendo, habrá que ir viendo cómo avanza.

A largo plazo qué se contempla para el sector turístico...

Hay varios programas. Está el tema de la industria de convenciones, toda. Por otro lado, se ha trabajado en una propuesta de turismo educativo enfocada en atender las necesidades que genera el turismo a nivel de educación primaria, secundaria y superior; y en marketing turístico del Ecuador y en un calendario de ferias internacionales.

PLANTEAMIENTOS.

Largo Plazo.

“Proponemos cosas a largo plazo, sin que largo plazo quiera decir seis meses, ni un año, que la deuda se la va a diferir a diez años, a cinco años, porque la situación es sumamente grave y la reactivación va a tardar más luego de superada la crisis”.

Trabajo.

“Nos tiene preocupado el personal, no queremos que haya despidos, pero si en un momento dado no podemos ponernos de acuerdo, si no tenemos dinero, se podría dar que los trabajadores se vayan a su casa por uno o dos mes y regresen”.

Combustible.

“Revisar el impuesto del 5 % al precio del combustible en vuelos internacionales. El combustible aéreo representa entre el 35% y el 40 % de los costos operativos. Exención del impuesto de salida de divisas para el sector aéreo”.

Quito no recibirá a más de 85.000 turistas

La semana más sagrada en el calendario católico iniciará pronto en Quito; sin embargo, esta vez será diferente. La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus determinó que los eventos que se llevan a cabo en iglesias y plazas del Centro Histórico sean suspendidos para evitar la aglomeración de la gente. Esta suspensión ha determinado que la capital vea afectado el ingreso de turistas nacionales y extranjeros.

Según información otorgada por la empresa Quito Turismo a EXPRESO, en el feriado de Semana Santa a la ciudad de Quito llegaron aproximadamente 5.622 extranjeros no residentes que ingresaron vía aérea; asimismo, por terminales terrestres arribaron 83.328 personas, teniendo un total de visitantes no residentes durante el 2019 de 88.950 personas.

Sin duda, la Semana Mayor, como se la conoce, que inicia el 5 de abril y termina el 11 de abril, tenía su punto más alto el Viernes Santo, con la Procesión de Jesús del Gran Poder. Aquí, miles de penitentes empiezan la procesión desde la iglesia de San Francisco, ubicada en el corazón del Centro Histórico. No se ha podido cuantificar el número de personas que se dan cita al evento religioso. Desde el sector de la Iglesia se habla que en las últimas procesiones el número de participantes osciló entre los 200 y 250 mil ciudadanos, a mirar el paso de la imagen de Jesús del Gran Poder. La empresa municipal tiene un cálculo que en la procesión hubo cerca de 24.372 personas. Quito Turismo ha preparado algunos actos virtuales como la visita a las iglesias. RRG

TRABAJO.

El sector turístico entre hospedaje, alimentos y bebidas tiene 124.000 colaboradores de empleo pleno, y con los indirectos llega a 498.000.