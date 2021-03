El miedo colectivo se dilata ante otra muerte violenta

El crimen conmocionó a la ciudad y, otra vez, generó miedo colectivo. Cortar la cabeza de una persona es un mensaje de poder. Y el objetivo, a decir de los expertos en seguridad consultados, se centran en sembrar terror a los grupos delictivos rivales. Ayer, habitantes de la ciudadela Los Esteros, en el sur de Guayaquil, fueron testigos de esa macabra escena, en la que el cuerpo de Johnny Ricardo Aguilar Cumbicus fue decapitado.

#Guayaquil | El cuerpo del hombre y su cabeza fueron encontrados en sacos. Las dos partes del cuerpo estaban embaladas y cerca del parterre de una vía en el sector Los Esteros. https://t.co/jddJ5KBKZ4 — Diario Expreso (@Expresoec) March 19, 2021

Patricio Mendoza recibió una advertencia de muerte por chat antes de ser asesinado Leer más

“Es horrible. Ha sido horrendo y atemorizante amanecer con algo así. ¿Qué está pasando en Guayaquil? ¿Estamos rodeados de bandas? ¿Son las pandillas o acaso las drogas? ¿Están matando como lo hacían en las peores épocas en México? No lo entiendo y eso me desconcierta”, repitió una y otra vez Ángeles Morán, habitante del sector; que no salía del asombro al ver cómo la cabeza y cuerpo del fallecido permanecían sobre la calzada, separados de un metro de distancia y envueltos en un saco.

Para Jhon Garaycoa, psicofisiólogo forense con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad, el hecho de que una persona no solo sea asesinada, sino desmembrada, es una señal dentro de organizaciones delictivas para marcar territorio.

El fallecido. La víctima era oriunda de Machala, cantón de la provincia de El Oro, pero residía en Los Vergeles, norte de Guayaquil. Freddy Rodriguez

Dominicano “confesó” el crimen de su cónyuge, en Guayaquil Leer más

“Se trata de un lenguaje de los delincuentes y narcotraficantes. Es un claro modelo de lo que por años viene ocurriendo en México y Colombia. En estos tipos de actos criminales mínimo actúan dos personas que están tras una organización criminal”, explicó.

Ricardo Camacho, quien fue subsecretario de Rehabilitación Social, en 2019, manifestó que en los últimos años los grupos criminales han incrementado el nivel de violencia y maldad y que ya no solo buscan matar a sus enemigos, sino también enviar mensajes a las bandas criminales con las que muchas veces disputan territorio.

“Es como decir ya no solo te mato, también te destruyo, pero quiero ser optimista y pensar que nuestro país aún está lejos de lo que ocurre en México y Colombia. Estos tipos de hechos, lo que vemos hoy, muchas veces son copiados de series narcodelictivas de otros países”, resaltó.

Cortar la cabeza es un mensaje de poder, como decir estamos dispuestos a lo que nos da la gana. Actúan más de dos personas, que están tras una organización criminal.

John Garaycoa

Psicofisiólogo forense

Sicariato: hombre fue acribillado a tiros mientras estaba distraído con su celular Leer más

Pero la ciudadanía no cree que esa acción responda al simple hecho de simular un comportamiento. “La agresividad con la que roban y matan refleja que Guayaquil se está perdiendo, que nos estamos convirtiendo en una comunidad que aterra: roja y violenta. Y lo peor es que la respuesta a lo que pasa es superficial, aun cuando hechos de este calibre se están dando, cada vez con más frecuencia, en la Zona 8”, advierte el residente de la ciudadela La Garzota, Daniel Duque; a quien el año pasado, en un intento de robarle el auto, le dispararon.

“Aquí la violencia está sembrada. Te arrebatan la vida por todo, las autoridades lo saben, pero poco o nada se hace”, sentencia.

En un saco fue guardado el cuerpo del fallecido. Freddy Rodriguez

Guayaquil: La Policía encuentra el cuerpo de una persona en La Perimetral Leer más

Ayer, si bien del hecho se habló en las familias, la calle, las oficinas y en las redes sociales; ni el gobernador Luis Chonillo, ni la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se pronunciaron al respecto.

Teniendo en cuenta, que este no es el primer crimen de este tipo (con características similares) que se da en la ciudad en lo que va del año (ver subnota): EXPRESO preguntó a ambas autoridades qué harán para frenar la problemática, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El general César Zapata, comandante de la Zona 8, detalló que en los restos abandonados en medio de la calle, frente a la manzana 5 de Los Esteros, el individuo tenía las manos atadas hacia atrás, además estaba embalado.

Me aterra ver el tipo de crímenes que se están dando en la ciudad, hasta hace algunos años nada de eso pasaba; lamentablemente todo ha cambiado. ¿Que si somos como las ciudades donde los narcos son quienes mandan? No lo sé, creería que sí, me aterra pensar que es así. La respuesta para frenarlo o evitarlo está solo en las autoridades. Belén Garríquez,

​habitante de la ciudadela 9 de Octubre

“Consideramos que actuaron más de dos personas. El cuerpo está decapitado. Verificaremos las lesiones y la identidad de este ciudadano y haremos correlaciones delictivas para así poder identificar a los responsables”, mencionó.

La víctima, de 27 años, registra tres procesos judiciales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, dos en el 2018 y uno en el 2020.

Zapata resaltó que el lugar donde fue hallado el cadáver no fue el sitio donde se perpetró el crimen. “Fue asesinado en otro lugar y luego abandonado aquí. La Policía está investigando por qué escogieron este lugar y cuál es el mensaje que quieren dejar los criminales”.

Aspiro a que sean actos aislados y no recurrentes en Ecuador. Son peleas entre bandas delincuenciales, hechos que suelen hasta ser copiados de series narcodelictivas.

Ricardo Camacho



Experto en seguridad

Desde el punto de vista social, el sociólogo Javier Andrade, coincidiendo con los expertos en seguridad, reconoce que aunque no hay duda de que el Puerto Principal esté pasando por una de sus eras “más violentas”; lejos está todavía de experimentar la tortura y espiral de escenas sangrientas que ha experimentado, por ejemplo, el país azteca.

Inseguridad en Guayaquil: En Guayacanes piden redoblar los patrullajes Leer más

Tres centros de Rehabilitación Social del país fueron escenarios de violentos enfrentamientos entre bandas en menos de 12 horas. Hay 79 fallecidos 👇🏻 — Diario Expreso (@Expresoec) February 24, 2021

Sin embargo, frente a lo ocurrido, otro sociólogo consultado por este Diario, que solicitó no se publique su nombre, hace un llamado a que el Ministerio de Justicia vuelva a tener vida jurídica.

“El Ministerio del Interior no es suficiente, antes había todo un esquema de seguridad, que se destruyó y desde entonces todo se ha descontrolado. El motín que vivimos hace poco en la cárcel y que no se lo había visto nunca, es una alerta de lo que puede pasar. Como se ha descuidado aquí el área social, sí puede pasar que sean los narcos quienes les den a la población lo que necesitan y allí sí será grave...”. Si se toman el territorio, todo estará perdido. Eso no ha pasado. Sin embargo, advierte, hay que actuar ahora y no capturando solo a los delincuentes o criminales, sino implementando también programas sociales reales, que capaciten y cambien a la sociedad, pero “a conciencia”.

Desmembrados

Durán: "Jóvenes de 17 o 18 años ya están metidos en sicariatos” Leer más

TRES CASOS EN CUATRO MESES

El 18 de noviembre pasado, a orillas del estero, en las calles 41 y la T, fue encontrado decapitado Jonathan Lino Burgos. Estaba envuelto en sábanas y la cabeza metida en una funda negra. Tres meses después Leonardo Balseca, de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue hallado dividido en cuatro partes, en la avenida Narcisa de Jesús.

Con el crimen de ayer, suman 3 los cometidos en los últimos 4 meses.