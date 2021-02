Durán: "Jóvenes de 17 o 18 años ya están metidos en sicariatos”

No paran las denuncias de la ciudadanía frente a la cantidad de robos que continúan dándose en el cantón, pese a que en más de una ocasión la policía ha organizado intervenciones para intentar reducir los delitos. Por la dificultad de desplazarse en algunos sectores, se ha implementado el patrullaje a caballo y se ha tratado, a través de proyectos sociales, cambiar el escenario de los puntos más calientes, como el cerro Las Cabras. Sin embargo, ninguna acción resulta ser suficiente. Sobre esta y otras problemáticas, EXPRESO conversa con William Calle, jefe del distrito Durán de la Policía Nacional.

En comparación a enero de 2019 y de 2020, ¿hubo menos asesinatos este 2021?

El año anterior se desarticuló una gran banda, los Chone Killer. En 2019 tuvimos 28 muertes violentas, en 2020 tuvimos 48, ahora en 2021 van cuatro. Se está estabilizando esa cifra. Solo en 2020 cogimos a 10 sicarios. Hoy con reuniones con Inteligencia tenemos identificados a 20 sicarios involucrados en varias muertes. De ellos, dos o tres son menores de edad. Existe un problema de principios. Jóvenes de 17 o 18 años ya están metidos en sicariatos.

¿Qué considera necesario para frenar esta situación? Teniendo en cuenta que cada vez se escucha con más frecuencia que son los jóvenes quienes cometen este delito...

Principios. Se debe fomentar el deporte, crear espacios para que los practiquen, dictar charlas de valores en los colegios, hacer énfasis en ello. En Durán hay indigentes en las calles, al menos unos 400. Se necesita un tratamiento distinto, hay un problema grave de consumo de drogas, y el alcalde y las autoridades del Ministerio de Educación y de Salud deben entender que no es cuestión de llenar las calles de policías, sino de las bases para erradicar el problema y recuperar a los jóvenes. Es necesario hacer también reformas profundas, y la ayuda de los fiscales y de los jueces. Durán necesita abordar esta problemática en una mesa de seguridad. A mí solamente una vez me llamaron. Casi todos los delitos quedan impunes, no hay ni cámaras.

En contexto El cantón Durán cerró el 2020 con 48 muertes violentas, pasando a ser uno de los cantones más peligrosos de la provincia del Guayas. Los crímenes, en su mayoría, estuvieron ligados al tráfico de drogas. La violencia de las cárceles también lanzó sus tentáculos en las calles, manteniendo intranquila a la ciudadanía.

Los tentáculos de la violencia de las cárceles se sintieron en las calles del cantón con la lucha de bandas criminales. ¿Ese escenario se mantiene?

A pesar de que hemos bajado las muertes violentas y la inseguridad, el sector más conflictivo de Durán es el cerro Las Cabras. Y el principal problema es la venta de droga. En 2020 detuvimos a 200 personas por tráfico. Ahora llevamos 20 detenidos. Es impresionante la venta de droga aquí. Todos los días se coge droga e incluso vienen personas de otras partes, como es el caso de Guayaquil, solo para comprar droga.

El cerro Las Cabras fue denominado como el “supermercado de la droga”. ¿Qué ha hecho la policía para erradicar este problema?

Hemos hecho campañas, llamando a la conciencia de la ciudadanía. La mayor parte de muertes aquí es entre ellos (grupos criminales). Existen dos grandes bandos. Somos reactivos, vamos al cerro con 1.000 policías, allanamos 20 casas y eso lo hemos hecho durante años. Son lugares crónicos en los que se debe trabajar desde abajo, hacer un censo para saber qué pasa en ese sector. Deberían intervenir, además, el MIES, Ministerio de Educación, del Trabajo... Seguimos haciendo los operativos con militares en diferentes lados y hemos decomisado varias armas. En lo que va del mes, la cifra es de siete u ocho.

Precisamente en ese punto se dijo que se iba a instalar una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). ¿Cuándo llegará? ¿Por qué el retraso?

Eso tiene que consultárselo al gobernador (Luis Chonillo), él estaba gestionándolo, y el alcalde (Dalton Narváez) se comprometió a dar el terreno. Lo que yo sé es que tengo un contenedor y se envió un oficio al Municipio para que lo vuelva habitable y lo equipe hasta con un baño. Vamos a nombrar a dos policías por turno e ingresará un carro y una motocicleta. Es una UPC provisional hasta esperar que se construya la UPC, que tiene que tener 22 policías con vehículos y sitios donde dormir. Ahora solo habrá dos servidores policiales para que haya presencia. Intensificaremos los operativos, censos y asambleas comunitarias.

¿La ciudadanía está conforme con ello?

Hay personas que no quieren eso, pero hay quienes nos piden que vayamos rápido. La idea es recuperar el tema de la seguridad y les competerá a las autoridades locales ver qué proyectos tienen. Ya pusimos el contenedor, a la gente ya la tengo; ahora depende del Municipio que nos haga el trabajo de que esté habitable el contenedor y mandamos al personal allá. La UPC debe construirse en un terreno donde haya el problema, que es en la ‘subida de la Virgen’, ahí es el problema más grave.

Se habló también de una figura religiosa y mirador en este punto, a fin de intentar convertirlo en un atractivo turístico. La promesa quedó en el aire, ¿por qué?

Eso depende del Municipio. Se anunció el hecho de recuperar el cerro, pero repito: eso depende de las autoridades locales. No lo sé, hasta ahora no veo que se esté haciendo algún trabajo ahí.

¿Qué más hace falta para erradicar la violencia?

Necesitamos un mayor compromiso de la ciudadanía y apoyo de instituciones como las que he nombrado. Aquí todos los días cogemos droga, detenemos gente, se trabaja con las unidades de Inteligencia, se hacen operativos; pero a veces hay muertes que son dirigidas. El problema también está en la gente que administra la justicia; tienen que ayudarnos. Necesitamos agilidad en los procesos judiciales y que se den las boletas correspondientes. No debemos ser tan benévolos en la reducción de las penas.