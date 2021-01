Durán: Metropolitano con historial delictivo pone en duda filtros de contratación

El Municipio no ha especificado en qué procesos basa la selección del personal que labora en los departamentos de esa entidad.

Tres meses después de que Durán llegue a los titulares de todos los medios del país por el escándalo de una agente metropolitana que agredió a una vendedora informal en los bajos del Municipio, otro uniformado de esa entidad es noticia, esta vez por haber sido asesinado a balazos mientras se trasladaba en motocicleta.

Mujer agredida por una agente de control recibirá un terreno Leer más

En un cantón donde el año pasado se registró un aumento de homicidios del 181 % con respecto a 2019, con casi medio centenar de muertes, según las cifras de la Policía, el hecho no resulta una novedad.

Las alarmas, sin embargo, saltan para expertos en seguridad, abogados y comunidad cuando se conoce que Ramón Arturo Alcívar Zambrano, el metropolitano asesinado a las 21:15 del 24 de enero, tras recibir ocho impactos de bala, tiene historial delictivo relacionado con estupefacientes.

Hechos En lo que va de 2021, en el cantón Durán se han registrado tres muertes violentas, dos menos que en 2020, en el mismo período.

De acuerdo al portal de la Función Judicial, el agente, de 30 años y quien dejó a 5 hijos en la orfandad, tiene un proceso de 2016 en la Fiscalía de Flagrancia por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, un caso por el que ordenaron prisión preventiva contra el trabajador municipal y por el que fue sentenciado a 14 meses de privación de libertad.

Ya ni con bomba llega el agua a algunos sectores de Durán Leer más

No es el único señalamiento. Dos años antes de eso, hay datos de otra denuncia en su contra en Fiscalía. Esta vez por supuesta intimidación.

También dentro del Cabildo hay novedades. Alcívar registra un reintegro a las filas del Municipio de Durán con fecha 15 de octubre pasado.

En el trabajo De acuerdo a datos del Municipio, el agente nunca llegó tarde o se ausentó de su puesto de trabajo. Tampoco faltó.

El Director de Justicia y Vigilancia, Alfredo Yuquilema, explicó que antes de eso había sido suspendido, por imprudencia, por dos meses, por un accidente de tránsito ocurrido cuando ejercía sus funciones.

Durán: Sin obras ni servicios, pero con más impuestos prediales Leer más

El funcionario no da mayores explicaciones sobre por qué alguien con antecedentes penales tenía un cargo como agente de control de seguridad. Se limita a decir que aquello, el filtro que se realiza a los trabajadores antes de que entren a la entidad, es un trabajo del departamento de Talento Humano y esta última área municipal no contestó sobre el tema al pedido de este Diario, hasta el cierre de esta edición.

El domingo pasado, en la avenida Jaime Roldós Aguilera, junto a la cooperativa de transporte 16 de Octubre, del cantón Durán, Alcívar fue baleado mientras iba en su moto. Su sangre seguía allí, en toda la principal, hasta cerca del mediodía de ayer.

Agenda El metropolitano vivió en la cooperativa Héctor Cobos. El día de su deceso iba a ingresar a su jornada laboral nocturna.



Marlon Guerrero, jefe subrogante del Distrito Durán, informó que la víctima viajaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos hombres que también se movilizaban en un vehículo liviano.

Durán: Industrias, una bomba de tiempo para la ciudadela Brisas de Santay Leer más

En el barrio, vecinos como Jorge Malla se sienten sorprendidos por la noticia de que un agente metropolitano tenga antecedentes penales. “Si se supone que los contratan para dar seguridad, lo mínimo que se espera es que haya una adecuada selección”, sostiene.

Justo al frente del crimen tiene un negocio Teresa Muñoz. “Todos se tiraron al suelo. Al metropolitano lo dejaron con moto y todo allí, afuera de la farmacia. Qué triste forma de morir”, opina. Para ella, el hecho de que Durán no filtre los perfiles de sus trabajadores, que no verifique si tienen historial delictivo, “algo básico que debe hacer toda empresa pública o privada”, pone en peligro a la comunidad, pues “ya no se sabe quién es malo y quién bueno”, dice.

Olvido El fiscal César Peña manifestó que una persona que ya cumplió una condena puede laborar sin impedimento legal.

Sobre este hecho, el experto en criminalística Jorge Villacreces resalta que es responsabilidad de Talento Humano hacer una selección exahustiva del personal, con parámetros claros internacionales, que incluyan prueba de consumo de drogas, estudios en materia de seguridad, antecedentes penales, una visita domiciliaria y una prueba que determine si es confiable o no.

Se proyecta solucionar el desorden de la estación de la aerovía en cuatro meses Leer más

Alguien que trabaja en seguridad, dice, debe tener ciertas actitudes físicas y psicológicas, pues no cumplir con cierto perfil puede amenazar la imagen de la entidad si, por ejemplo, se utiliza el uniforme para delinquir o extorsionar.

De eso también habla el director de la Federación de Abogados del Ecuador, Carlos Medina, Carlos Medina. “El personal de seguridad no debe tener antecedentes”. Trae como ejemplo el reciente caso del conductor del Municipio de Guayaquil que embistió a un ciclista. “El trabajador había perdido 30 de los 20 puntos de la licencia. Y eso demuestra que aquí nadie le hace una evaluación a nadie. Los contratan y no hay ningún filtro. Solo palanca y amistades”, critica.

Hechos como este, insiste Medina, hablan de que realmente en este momento la corrupción y la falta de ética y valores está inquistada a todo niel. “No existe aspiración de excelencia para el servicio. Es lamentable”.

El crimen contra el uniformado, de 30 años, ocurrió a las 21:15 del domingo 24 de enero, en la cooperativa 16 de Octubre. Justo afuera de una estación de transporte. Jimmy Negrete / Expreso

Se indaga el motivo del asesinato

La Policía aún no determina cuál pudo ser el móvil del crimen del agente metropolitano Ramón Arturo Alcívar Zambrano.

La muerte violenta por sicariato, de acuerdo a un reciente trabajo periodístico de EXPRESO, puede derivarse de venganzas, malos repartos o riñas por control de territorio en el área de venta de estupefacientes.

Serán las investigaciones las que determinen cuál de esos es el motivo por el cual mataron al agente de control, que tenía un año y cinco meses trabajando en la entidad.