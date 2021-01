Ya ni con bomba llega el agua a algunos sectores de Durán

Durán ha vuelto a caer en la sequía comunitaria. Hay sectores de ese cantón que no han podido llenar sus cisternas y tanques elevados ni con bomba, porque simplemente no llega el agua hace más de un mes.

En un cantón cuyo Municipio acaba de actualizar el catastro y, por consiguiente, subir el impuesto predial este año, el descontento de los vecinos, a propósito de esta necesidad recurrente de servicio de agua potable, es evidente.

Una de las zonas con sed es Las Terrazas, ubicada frente a la Primavera 2, del lado del llamado Camino de la Virgen, en los bajos del cerro Las Cabras. Los moradores tienen más de 30 días sin el servicio.

Contexto En Durán existen cerca de medio millón de habitantes. La mitad se abastece mediante tanqueros y la otra mitad, a través de tuberías.



Fabián Espinoza muestra al equipo de Diario EXPRESO la cisterna vacía de su local, una vulcanizadora ubicada en la calle principal. Está indignado. “Yo pagaba por el servicio hasta el mes pasado unos seis dólares. Ahora debo gastar cuarenta dólares para llenar cuando pase el tanquero, que es dos veces a la semana”.

En la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán, Emapad, existen hoy 40 mil cuentas de usuarios registradas. De ese número, las que están ubicadas en la zona norte del cantón adolecen del mismo problema, confirmó el gerente de esa entidad, Christian Mendoza, quien además reconoce que en Durán no se ha invertido en el tema.

El funcionario reconoce también que el cantón tiene problemas de presión en la parte alta y que la situación se comenzó a agravar desde la semana pasada.

“Hay problemas de producción en dos pozos del Chobo y esto no es nuevo. El sistema es débil y no es desconocimiento que al sistema de Durán no se le ha metido un peso de inversión”

Christian Mendoza, gerente de Emapad.