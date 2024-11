El pasaje de Metrovía continúa a 30 centavos para todos los usuarios

La ATM cambió de opinión. Si bien días atrás anunció que a partir de este 1 de noviembre quienes no tengan la tarjeta La Guayaca empezarían a pagar $ 0,45 por la tarifa del pasaje; hoy, precisamente 1 de noviembre, emitió un nuevo comunicado asegurando que la tarifa seguía siendo para todos de $ 0,30, como ha sido por años.

"El Sistema Metrovía informa a la ciudadanía que no ha habido ningún incremento en el valor del pasaje, el cual continúa siendo de $0,30 para todos sus usuarios. La fecha de aplicación de una nueva tarifa está en evaluación, de acuerdo a la cantidad de usuarios que retiren la tarjeta; nuestro principal objetivo es que todos los beneficiarios puedan contar con su tarjeta La Guayaca para acceder al aporte social que permitirá mantener la tarifa congelada", precisó alrededor de las 11:00.

La entidad, criticada la noche del pasado 30 de octubre por facilitar el permiso para que los grupos de motociclistas realicen por Halloween la llamada 'Rodada del Terror' en Guayaquil (pese a las quejas que cada jueves que ruedan por las calles generan), hizo un llamado a que los usuarios que aún no han retirado su tarjeta lo haga durante este 1 y 2 de noviembre, de 10:00 a 14:00 en la terminal Río Daule de la Metrovía. La fecha límite para el retiro será el 22 de noviembre.

Bajo este panorama, caótico y oscuro, los usuarios se suben a las estaciones de la Metrovía, en Guayaquil. El ciudadano pide la seguirad entre las mejoras impostergables. CARLOS KLINGER

“Ha sido un problema registrarse con esa tarjeta. Además que los buses van a seguir siendo los mismos. Vamos a pagar más y los problemas no se resuelven. Se supone o lo que pedía el ciudadano era que primero cambien las unidades y después haya un incremento. Yo a la Metro destartalada no me subiré nunca si cuesta $ 0,45 hoy o mañana, o meses después”, expresó Danna Cajas, habitante del norte; que como muchos se quejó del rol que cumple la ATM.

"Aún no puedo creer que hayan dado la venia a los motociclistas que, como cada jueves, hasta disparan al aire y roban, para que circulen anoche (31 de octubre) por la ciudad. En el centro hicieron lo que les dio la gana. Irrespetaron a todos, se apoderaron de la vereda. Vandalizaron las calles. Gracias ATM por tanto", ironizó.

¿Hasta cuándo se puede retirar la tarjeta La Guayaca?

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil anunció este 31 de octubre que extenderá el plazo para que la ciudadanía retire su tarjeta ‘La Guayaca’ hasta el próximo 22 de noviembre.

Este cambio de cronograma, según indicó la entidad, se da debido a los continuos cortes de luz que se han experimentado a nivel nacional, para que los usuarios del sistema de transporte público de la Metrovía puedan retirar su nueva credencial y acceder al beneficio de congelar la tarifa del pasaje en 30 centavos.

Este cambio tampoco aplicará a las personas de la tercera edad, estudiantes de colegio y niños, quienes seguirán pagando 15 centavos. Tampoco se aplicará a las personas con discapacidad, que deberán pagar 10 centavos, y para los no videntes, el pasaje continuará siendo gratuito.