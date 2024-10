Así operará la Metrovía en Guayaquil durante el feriado

Durante este feriado por Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca se vienen cambios en Guayaquil, y no todos están contentos. El pasaje del sistema de la Metrovía subirá a $ 0,45 centavos, como quedó fijado semanas atrás, luego de una serie de quejas e intercambio de palabras entre los ciudadanos, los transportistas y el Municipio; y lo hará desde este 1 de noviembre.

"Solo espero ver cambios en el sistema, alguno al menos, así sea pequeñito. Que no haya inseguridad para subir a la unidad, que no siente miedo al interior de ella, o que al menos respeten los asientos para el discapacitado, la mujer embarazado o el adulto mayor. Nade de eso se cumple. Ojalá que en este feriado, fecha fijada para el nuevo cobro, todo sea mejor. Ojalá que los horarios no varíen tampoco. Necesitamos que el transporte funcione de forma regular, al menos que eso se cumpla", señaló la usuaria Claudia Toledo, habitante del sur del Puerto Principal.

¿Qué horarios mantendrá el sistema?

Según ha dado a conocer la ATM, el sistema Metrovía, que opera con tres troncales en el norte, centro y sur de la ciudad; tendrá horarios diferenciados durante estos cinco días de feriado. El jueves 31, viernes 1 y sábado 2 de noviembre el sistema operará desde las 5:30 hasta las 21:00; mientras que el domingo 3 y lunes 4 de noviembre lo hará entre las 6:00 y las 20:00.

El ciudadano solicita que las unidades no vayan repletas como, de forma habitual, sucede, como se observa en la imagen. FREDDY RODRÍGUEZ

Para los ciudadanos resulta más que necesarios que la Policía extienda sus operativos a las estaciones de la Metrovía, donde en los últimos meses más de un usuario ha denunciado ser víctima de robo.

"Con los apagones da terror quedarse esperando en una estación la unidad. Es súper peligroso. Durante los primeros apagones evité trasladarme en este sistema de transporte, pero al ver que no se sabe cuando mismo van a terminar, he vuelvo a usarlo. Y lo reconozco, me da miedo. Ahora que cobrarán más, espero que al menos el tema de la seguridad sea tomado en cuento. No pido ni siquiera aire o las mejores unidades, solo que no me roben. Por ahora, con eso me conformo", señaló Nathalia Ocaña, guayaquileña.

Ocaña no accedió a la tarjeta La Guayaca, por lo que tendrá que pagar $ 0,45 para acceder al servicio.

Según indicó el Municipio, quienes tengan la tarjeta mantendrán la tarifa de $ 0,30. El plazo para registrarse y obtener la tarjeta vence este jueves 31 de octubre.

¿Qué pasará con la antigua tarjeta de la Metrovía?

Como publicó EXPRESO en un reportaje anterior, con el anuncio de que el registro para adquirir la tarjeta La Guayaca sería en línea, muchos ciudadanos cuestionaron los diferentes propósitos que tendrá, siendo el principal el pago del pasaje de Metrovía, pues para esta función los usuarios ya contaban con otro plástico.

En puntos como la Terminar Río Daule el tiempo de espera para retirar la tarjeta La Guayaca ha sido superior a una hora. Archivo

Frente a ello, EXPRESO consultó a la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE) sobre esta y otras dudas en torno a la emisión de La Guayaca y esta explicó que la tarjeta de usuario general, tercera edad y estudiantes que ya eran válidas para la Metrovía se podrán seguir usando, la diferencia es que con estas tarjetas no podrás contar con las atenciones preferenciales del eje social.

El Municipio de Guayaquil ya había adelantado que La Guayaca servirá para acceder a diferentes servicios y programas de DASE, Dirección de la Mujer, Dirección de Deportes, Dirección de Inclusión Social, Bienestar Animal, Dirección de Salud, Épico, Segura y Zumar.

¿Quiénes acceden a la tarjeta?

La Guayaca tiene el objetivo de brindar a la mayoría de sus usuarios el acceso al programa de aporte social, que acreditará a sus beneficiarios 0.30 centavos al día para costear el pasaje de la Metrovía, que subirá su costo por pasajero a 0.45 centavos.

Este beneficio será habilitado solo a los usuarios que cumplan con los requisitos ya anunciados por DASE, que requiere que el ciudadano tenga ingresos menores a $ 650, un mecanizado del IESS, además de la matrícula de universidad o institución pública. Estos datos serán validados periódicamente para verificar que el usuario pueda mantener su acceso al programa.

