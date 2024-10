En Guayaquil se analiza implementar servicio de buses ejecutivos alterno al popular

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, indicó que se está analizando la implementación de un sistema de buses ejecutivos como una opción alterna a las unidades populares para la movilización ciudadana. El anuncio lo realizó durante su enlace radial, la mañana de este miércoles 23 de octubre.

Agregó que los buses de este sistema van a contar con los servicios de wifi y aire acondicionado. Su tarifa, que superará los 30 centavos, será revisada por el Concejo Cantonal de Guayaquil, aunque no detalló la fecha en la que se debatirá este tema en la mesa de ediles.

"Por ejemplo, la Panorama (en Durán), ¿cuánto pagas por la Panorama? 50 centavos. La gente la paga, es opcional. Hay aire acondicionado, no tiene wifi, nosotros vamos a buscar la forma de darle esa opción a los guayaquileños y que ellos decidan: 'o me trepo en el popular, que no hizo ninguna mejora y se está cayendo, por 30 centavos', o 'tengo mi Guayaca, que me voy al sistema de Metrovía con los mismos 30 centavos', o 'me trepo en el Ejecutivo', que va a tener una tarifa que tenemos que elegir en el Concejo", expresó el primer personero municipal.

Más de 110 mil usuarios registrados a la tarjeta La Guayaca

En el enlace radial, Álvarez indicó que, hasta la fecha, más de 110 mil usuarios se han registrado para obtener la tarjeta La Guayaca, con la que podrán acceder a la tarifa de Metrovía a 30 centavos, una vez que suba su valor a 45 centavos el próximo viernes 1 de noviembre.

El plazo para obtener dicho pase culmina el jueves 31 de octubre. Desde hace varios días, usuarios han reportado fallas en el sistema para registrarse.

El alcalde reiteró que la troncal 4 de Metrovía, que conecta el suburbio con el centro de la ciudad y viceversa, comenzará a operar en marzo del 2025. Indicó que unos 300 mil usuarios en total tendrá este sistema de transporte con la habilitación de esta nueva etapa.

Colores de buses de Metrovía por distritos

El funcionario señaló además que se prevé renombrar a varios distritos de la ciudad. Y manifestó que los colores de las nuevas unidades de Metrovía (amarillo, verde y rosa) corresponden a los distritos por los que transitarán. Aquello, dijo, será difundido a través de una campaña.

