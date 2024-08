Guardias de la Metrovía se capacitan para ser 'más gentiles con el usuario'

“El guardia es la cara principal del sistema, es la primera voz, de ahí la importancia de capacitarlos y sepan cómo tratar al usuario”, son las palabras de Francisco Habze, coordinador de seguridad de Metrovía, sobre los talleres que están recibiendo los agentes de seguridad.

Mediante un comunicado, el sistema Metrovía detalló que está capacitando a 173 guardias de seguridad, que laboran en las estaciones y terminales de este transporte público. Entre lo impartido se contempla repasar los instructivos básicos, además de procedimientos para eventos que se consideran usuales. Como novedades diarias están: siniestros, desperfectos mecánicos, puertas averiadas, acoso y hurtos.

No siempre los guardias te tratan bien

Esto es oportuno para los usuarios, quienes suelen necesitar asistencia en las diferentes paradas y muchas veces los guardias no brindan un buen trato. Así lo cuenta a EXPRESO la ciudadana Bárbara Jiménez, quien a diario se moviliza en este servicio:

‘‘Una vez no servía la máquina para recargar mi saldo, al consultarle al guardia de la parada, de forma poco amable me dijo que ‘si no sirve, váyase a la siguiente parada, yo no sé cuándo lo vayan a arreglar’, además de otras situaciones donde no me pueden guiar con respecto a las rutas’’, detalló la usuaria, a quien le parece perfecto que existan estas capacitaciones

Los imperfectos en las puertas son otros de los incidentes que los guardias deben tener en cuenta para advertir a la ciudadanía. FREDDY RODRÍGUEZ/ ARCHIVO EXPRESO

Según el comunicado emitido, los talleres exhortan a los guardias a optimizar su comportamiento para ser más gentiles al brindar a la ciudadanía la información que requieran.

