Segura EP anuncia que tendrá 700 nuevos agentes municipales en Guayaquil

Son 700 los agentes de control municipal que se sumarán a la vigilancia de Guayaquil, según SEGURA EP. Los agentes se encuentran en fases evaluativas hasta mediados de septiembre en la Universidad Católica de Guayaquil.

El Municipio de Guayaquil asegura que estos elementos no solo se limitarán a la vigilancia y control. Los nuevos agentes desarrollarán labores en apoyo a la seguridad ciudadana, gestión del control del espacio público, seguridad turística, gestión de ambiente y emergencias, además de colaborar con la población vulnerable y socializar las ordenanzas con la ciudadanía, asegurando una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad; que es lo que ha venido solicitando la ciudadanía.

¿En qué se están capacitando?

Para optimizar el servicio a la ciudadanía, sus funciones están enmarcadas en Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), y su capacitación se ha distribuido en 37 materias sobre: seguridad turística, primeros auxilios, tránsito, gestión de riesgos, derechos humanos, estadísticas de seguridad y convivencia ciudadana, negociación y resolución de conflictos, manejo y control de disturbios, inteligencia emocional, ética profesional y valores; inglés, matemáticas, legislación, actividades físicas, entre otras.

Materias que, a decir de la ciudadanía, son más que necesarias; sobre todo en lo ligado al respeto de los derechos humanos. "Los metropolitanos varias veces han actuado mal, muy mal. Han golpeado a los vendedores informales, eso no está bien. No está bien si el comerciante no actúa mal. Si es educado, si está solo trabajando, merece ser tratado con respeto. Hay cosas que los uniformados deben mejorar", señaló Emilia Cardo, guayaquileña.

Las evaluaciones de estos nuevos agentes municipales tienen sede en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Municipio de guayaquil

¿Cuándo se incorporan?

Una vez terminado el proceso evaluativo, este personal se incorporará a las labores de vigilancia de forma inmediata, integrándose en diferentes grupos de trabajo.

Tras un desembolso de $ 29 millones para las operaciones de SEGURA EP, se incorporarán más vehículos para mejorar la movilidad e intervención. La entidad encargada de la vigilancia ciudadana asegura que se priorizará la provisión de uniformes y sistemas de protección para estos agentes.

Promesa de campaña

Como publicó EXPRESO en un reportaje anterior, este plan, según lo anunciado por el Cabildo, busca cumplir con la promesa de campaña que hizo el alcalde Aquiles Álvarez, respecto a incrementar el número de agentes municipales, y cambiar su papel y acercamiento ante los desafíos que enfrenta la ciudad.

Pues una de las principales quejas que ha tenido la ciudadanía es el número de violaciones a los derechos humanos que han evidenciado de parte de estos uniformados. “En redes ves como golpean a informales, se llevan y rompen sus artículos, y cómo se creen los dueños de la calle. Es hora de que cambien sus filas. Hace poco aceptaron que incluso más de la mitad de sus uniformados han tenido alguna multa por abuso de poder y actitudes poco éticas”, comentó entonces el ciudadano Fernando Cevallos.

Como publicó EXPRESO el 17 de mayo, el Cabildo aceptó que de las 727 personas que conforman el cuerpo de Agentes de Control Municipal, 467 fueron multados por mal servicio, abandono temporal del trabajo, faltas, etc.

Ante esta situación, los guayaquileños exigen jóvenes nuevos y bien capacitados para enfrentar estas situaciones, “no solo para que vengan y golpeen al pequeño comerciante”, dice el ciudadano José Ríos.

