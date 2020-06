El Mercado Municipal de Daule es demolido para dar cabida al arte

Hay quienes apoyan la transformación, pero también quienes se oponen, teniendo en cuenta la historia y el lazo familiar que los une. Los trabajos de demolición del primer Mercado Municipal de Daule, ubicado en el centro del cantón, en pleno corazón de la ciudad; han empezado a acelerarse. Este 12 de junio, maquinaria pesada se encontraba allí rompiendo las paredes de este centro de abastos que por más de un siglo de vida, dio cabida a decenas de comerciantes de víver de primera necesidades, artesanía religiosas y medicinas naturales.

Desde hace ocho días, los 25 comerciantes que laboraban en él, fueron reubicados a un establecimiento ubicado a escasos metros del Cementerio General. En aquel terreno antes funcionaba la explanada de mantenimiento de los vehículos del Cabildo. “La nueva ubicación no nos molesta, solo esperamos que los clientes nos visiten porque eso es lo que necesitamos. Queremos que sepan que aquí tenemos todo. Legumbres, frutas, carnes, las más frescas de todo el cantón", precisó Carlos San Lucas, comerciante de la localidad.

Sin embargo no todos reflejan esa satisfacción. Para Eduardo Bayas, también comerciante, con la desaparición del mercado se van también los recuerdos. "Yo soy la tercera generación de comerciantes que allí se asentó. Mi abuela, María Espín, fue una de las fundadoras del lugar. Se van tantos recuerdos laborales y anécdotas con nuestros amigos. Espero de verdad que en este traspaso, el Municipio haga difusión. Nuestros clientes, en su mayoría no saben dónde nos encontramos. Y eso no es bueno para nosotros", señaló desde el nuevo espacio, situado en las calles Padre Aguirre, Sucre y Bolívar.

Los comerciantes. Ya fueron reubicados y atienden en el nuevo espacio, cerca del Cementerio General, de lunes a domingo. Édgar Romero

A decir de Alejandro Cedeño, vocero del cabildo, la construcción de la Casa de la Cultura tiene un costo de 858.000 dólares y está prevista que culmine en diciembre.

Sin embargo y pese a que los ciudadanos hacen hincapié en que hace falta un espacio que de cabida y fortalezca el arte en el cantón, estos creen que el dinero debería ir destinado a obras ligadas a la salud.

"Un hospital bien puesto, con camas y una Unidad de Cuidados Intensivos, es lo que hace falta. ¿Acaso creen que el coronavirus ha desaparecido? Señor alcalde, priorice las obras. De nada servirá tener un espacio cultural, si en los hospitales a causa de este u otros virus, la gente seguirá muriendo", manifestó Carol Sandoval, habitante de la ciudadela La Joya.

Lo que necesitamos es un hospital. El arte está bien, pero sobre eso, ahora, está la salud. Un hospital, eso debe estar en la mente del alcalde y nada más.

Valeria Castro,

​Habitante de La Aurora

Para Edna Salazar, habitante de la parroquia La Aurora, resulta de vital importancia que el cantón cuente con un centro de salud de primera categoría. "Las distancias no siempre nos permitirán llegar a tiempo a los hospitales de Guayaquil. Hoy más que nunca hemos visto lo indispensables que son los hospitales. Debemos tener uno, y si el Ministerio de Salud pone trabas, como autoridad el alcalde debe destinar todos los fondos a su levantamiento. No es una opción. Es urgente. Es vida", sentenció.