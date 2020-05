Se instalarán albergues en las zonas  limítrofes de Guayaquil para evitar un rebrote

Mediante un comunicado enviado la tarde de este 26 de mayo, el Municipio de Guayaquil dio a conocer que en los ingresos limítrofes de la ciudad, como medida preventiva para evitar un rebrote de casos de coronavirus; se instalarán albergues temporales para tratar a los pacientes en etapas leves y moderadas de la enfermedad, que requieren oxigenoterapia.

Coronavirus: El reto de no repetir la pesadilla vivida

MINUTO A MINUTO | Coronavirus en Ecuador y el mundo: todas las noticias actualizadas

Los campamentos estarán ubicados en la explanada del peaje Chivería, en la vía a Daule, y en los exteriores del Hospital Básico de Yaguachi. En ambos, según lo previsto, se colocarán c arpas climatizadas cedidas por el Ejército, y en cada uno habrá ocho camas y concentradores de oxígeno . Esta semana ambos quedarán instalados. En las próximas semanas, se levantarán otros dos albergues en los mismos cantones y con la misma cantidad de camas. En todos, el personal que atenderá a los pacientes serán del Ministerio de Salud Pública.

Junto al Hospital básico de Daule, otro campamento con las mismas características a los anteriores, serán levantado. Aún se desconoce la fecha de cuándo se instalará la estructura

Pero sobre las obras, si bien hay algo de tranquilidad entre los residentes, sobre todo del cantón Daule, no hay satisfacción por completo, ya que en reiteradas ocasiones los habitantes han insistido en la necesidad de que el lugar cuente con un hospital de tercer nivel.

No se trata de no ser agradecidos, lo que se hará es mucho. Sin embargo, estamos cansados de que en Daule no contemos con un hospital de verdad. Es lo que hemos pedido hace años.



Zoila Torres,

​habitante de La Aurora