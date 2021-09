Guayaquil: Mecánicas y cachinerías, en la mira de autoridades por la seguridad

Desde hace año y medio, Daniel Moreno vende afuera de su casa objetos de segunda mano en el denominado ‘mall del piso’, un mercado al aire libre ubicado en el conocido sector San Vicente Paúl o Yaguachi Chiquito, en el suburbio de Guayaquil. Se trata de la ‘cachinería’ más grande de la ciudad, donde se puede encontrar desde refrigeradoras, televisores, ropa, muñecas, zapatos;un sinfín de objetos en su mayoría usados y, en muchos casos, de dudosa procedencia, según ha confirmado la Policía.

Medidores se venden hasta en el mercado formal Leer más

Aunque en el sitio no se han ejecutado operativos, dentro de las intervenciones que desarrollan grupos especiales de esta entidad, para reducir el índice de criminalidad; el sitio no deja de estar en la mira de las autoridades.

“Todo el personal investigativo se está desplegando en la provincia con la finalidad de minimizar la percepción de inseguridad. Se realizan operativos enfocados al tema de cachinerías, control en mecánicas de vehículos y motocicletas”, manifestó el mayor Jaime Bonilla, jefe subrogante de la Policía Judicial de la Zona 8. Las acciones permitieron, el pasado fin de semana, la recuperación de 29 motores de motos y motocicletas, 3 de ellas reportadas como robadas; además de la detención de tres personas que pretendían obtener 200 dólares por la devolución de accesorios de vehículos, sustraídos en el Distrito 9 de Octubre, en el Puerto Principal.

Dichos negocios (cachinerías y mecánicas) son vistos como los más proclives a actividades ilegales, como la venta de objetos robados o los denominados desguazaderos de carros, desde donde se extraen piezas para comercializarlas, ser transformadas y venderlas en otros sectores o hasta fuera del país.

Víctor Araus: “El Municipio tiene competencias en espacios públicos” Leer más

El fin de semana, la policía recuperó 29 motores de motos y motocicletas, tres de las cuales fueron reportadas como robadas. Cortesía

“Estamos pendientes de esos locales porque es ahí donde les sacan las partes principales, les cambian el color...”, corrobora el capitán Freddy Tonato, jefe del Circuito Cisne, que abarca a ‘mall del piso’.

La intervención abarcará 257 puntos de consumo de drogas y muertes violentas Leer más

Según el oficial, en los recorridos que realizan en el sector de su competencia ha logrado confirmar que las mecánicas que laboran en ese lado del suburbio no tienen objetos de dudosa procedencia. “La mayoría de locales sí tiene sus documentos. He verificado personalmente en la venta de celulares, les he pedido facturas, cosas aleatorias porque es amplio, y sí tienen”, afirma el jefe policial. Añade que las estrategias apuntan a patrullajes a pie y en moto para disminuir la presencia de arranchadores que, en grupos de cinco a seis delincuentes, aprovechan la presencia masiva de compradores para robarles, como ha denunciado la ciudadanía. Asegura que es la Asociación de ‘mall del piso’, que agrupa a aproximadamente 500 comerciantes, quienes los alertan de los arranchadores.

En el ‘mall del piso’ se presume que son de dudosa procedencia, pero cuando se les ha pedido documentos, la mayoría sí los tiene. He verificado donde venden celulares Cap. Freddy Tonato

jefe del Circuito Cisne

La policía anda constantemente por aquí. A nosotros casi no nos molestan porque yo hago cosas de aluminio, pero sí hay gente que... pero no han pasado intervenciones Kléber Benalcázar

Propietario de negocio de aluminio en mall del piso

Rosa intenta no aturdirse con eso, y tampoco le da temor que la policía acuda al sitio para revisar la mercadería que vende. “Lo que andan buscando son los teléfonos, en eso se enfrascan más. El problema sería si tuviera cosas de dudosa procedencia, es ropita que se compra usada (...)”, refiere la mujer, mientras un comerciante cerca de ella amenaza con denunciar si lo fotografían.

Vecinos de Los Almendros: “Nos aterra salir a la calle por temor a que nos roben” Leer más

Por eso, Daniel Moreno asegura que no vende celulares “porque a veces salen reportados” y no quiere meterse en problemas. Tampoco se muestra temeroso de que la policía realice una requisa. Ya le ha pasado, por eso se mantiene en la venta de objetos que lo obtiene de recicladores. “Yo soy chofer profesional, pero no hay trabajo, tengo tres hijas en universidad y tengo que darles de comer; además soy diabético, tengo osteoporosis y no me queda más, tengo que defenderme de algo... la ley no respalda al pobre y siempre los ladrones se infiltran”, puntualiza.

Controles

En el distrito Florida (norte de Guayaquil)la policía enfoca el control en las mecánicas y motocicletas, para minimizar el delito de robo de vehículos.