Vecinos de Los Almendros: “Nos aterra salir a la calle por temor a que nos roben”

En la ciudadela Los Almendros, sur de Guayaquil, los vecinos sienten temor hasta del menor movimiento en la cuadra. Buscan refugio en sus viviendas e intentan dejar fuera a los ladrones con rejas, alambres y alarmas. Allí viven con temor y reclaman mayor presencia policial.

Miembros de la Policía aseguran que patrullan la zona de manera frecuente, pero los testimonios de los residentes dan cuenta de que la inseguridad y el temor van en aumento.

“Da miedo salir de casa, ya que en la calle si no te asaltan te matan”, indica Marlon Rodríguez, quien desde hace 30 años reside en la avenida Los Pinzones, una de las principales de esta ciudadela.

Las peatonales son los lugares por donde huyen los delincuentes luego de cometer los atracos. Miguel Canales / EXPRESO

Hace dos semanas, Rodríguez fue asaltado a dos cuadras de su vivienda. “Salí a una estación de servicio, cerca de una gasolinera, y cuando regresaba a casa dos sujetos me interceptaron y se llevaron el celular, dinero y hasta las compras. Ellos huyeron en una motocicleta y se perdieron por estas calles desiertas”, indica indignado.

Me gustaría que Los Almendros sea una ciudadela cerrada totalmente, así podríamos recuperar la tranquilidad que perdimos hace muchos años. Ojalá podamos hacerlo.

Marcos Mestanza, residente de la ciudadela Los Almendros

Pero no es el único que ha experimentado la inseguridad que golpea a la zona. Daniel Bermúdez, quien habita en la avenida Las Gaviotas, narra que la semana pasada estaba en su casa durmiendo y escuchó tiros en la noche. Era un vecino que disparó al aire para ahuyentar a los ladrones que intentaban robarle. “La gente ya no sale a la calle ni a pasear el perro, la policía no controla los accesos y no realiza patrullaje constante. Ya no podemos vivir más así, ya no se aguanta la delincuencia”, añade con impotencia, al agregar que la actividad en la ciudadela queda prácticamente reducida a una vida puertas adentro, por el temor a ser abordados por los delincuentes que deambulan por la zona.

Adentro de los cerramientos hay un poco de paz, el problema es cuando los vecinos salen a la calle. Allí hay poco control policial y los delincuentes se aprovechan de las circunstancias.

Julio Gutiérrez guardián de varias manzanas de Los Almendros



En Los Almendros, la mayoría de las cuadras ha sido cerrada con rejas y resguardadas por guardianes que duermen en casetas ubicadas junto a las puertas de ingreso. “Aquí nadie entra sin identificación, con ello evitamos que personas desconocidas ingresen a delinquir”, indica José Fariño, quien vigila 20 casas ubicadas en las manzanas I y K. No obstante, dice haber sido testigo de muchos asaltos fuera del cerramiento.

Dos veces los delincuentes entraron a mi tienda y se robaron dinero y varios productos. Los policías llegaron después de media hora y no se pudo recuperar nada. Segundo Daquilema, propietario de una tienda en Los Almendros



Los robos de ropa en domicilios y de accesorios a vehículos parqueados, asaltos a plena luz del día son, entre otros, los problemas de inseguridad que afectan a los moradores.

“Llamamos a la policía y por ahí vienen 30 minutos después. A veces llegan más rápido, en 10 minutos, pero igual no sirve porque ya te robaron”, afirma Carlos Delgado, a quien se le sustrajeron los espejos y los tapacubos del auto enfrente de su casa, en la que habita hace más de dos décadas.

Las calles de la ciudadela Los Almendros se angostan porque han sido convertidas en parqueaderos. Miguel Canales / EXPRESO

El sargento Francisco Guamán, del Distrito Sur, perteneciente al sector del Circuito Centenario, informó que se redoblarán los controles policiales, con más patrullajes, para la tranquilidad de los residentes de Los Almendros.

Problema En Los Almendros no hay un comité que recoja las quejas de los vecinos, quienes manifiestan sus deseos de que la ciudadela sea cerrada.



Al problema de la delincuencia se suma el de tránsito, que se origina porque muchos vecinos parquean sus carros en las veredas y los exteriores de sus casas. “Forman hileras de un lado y de otro, haciendo que las vías se hagan angostas para la circulación de personas y automotores”, dijo un peatón, quien tuvo que salirse hasta la calle con el riesgo de ser atropellado. Esto ha sido denunciado ante la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y esperan que la queja sea escuchada.