Como si se tratara de la Bahía o un mercado popular, así luce la Metrovía casi todo el día durante el mes de diciembre. Un hecho que incomoda y preocupa a sus usuarios, que relataron a EXPRESO sus experiencias frente a los delitos.

“Demasiadas personas, pocas unidades (carros), vendedores informales en exceso y robos a cada momento”, así resume sus viajes el usuario Wilmer Ruiz, quien relata haber sido víctima y testigo de más de un robo en estas últimas semanas.

“Hace 15 días, mientras trataba de ingresar al bus, se me llevaron la billetera que tenía en la maleta. No sé cómo pasó ni quién fue, pero cuando me percaté, tenía la mochila abierta. Me sacaron la billetera con dinero y documentos. Ahora paso a la defensiva. No quiero ser una víctima más de la Metrovía en la época festiva. Me rehúso a ello”, relata.

Para Emilio Duque, también usuario, en esta época es común que los robos aumenten y ya está resignado a ello. “Roban todo el año, pero en diciembre todo se multiplica porque saben que la gente anda con compras o con dinero en efectivo. La técnica es el bolsiqueo”, detalla, al hacer hincapié en que los delincuentes se camuflan de vendedores ambulantes que, advierte, no deberían hacer comercio al interior de la unidad.

2. Dentro de los buses. La presencia de comerciantes informales incomoda a los usuarios que tratan de evitarlos. Las ofertas son variadas. Alex Lima

A esto se suma, coinciden los usuarios, los apretujones que se dan cada segundo.

“En las últimas semanas, por lo menos, he escuchado de cuatro robos causados o bien por quien te empujan o intentan venderte algo. No hay filtros al ingresar. Todo está repleto. Los conductores solo hacen que avances y avances hasta que no quepa ni un alma”, cuenta.

EXPRESO consultó a la Policía sobre el tema y el número de delitos registrados en estas unidades, que a decir de los usuarios se ha dado por decenas a diario, pero su respuesta fue que “no cuentan con esa información”. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), al ser consultada por lo mismo, no respondió hasta la publicación del reportaje.

Un equipo periodístico de EXPRESO realizó un recorrido por varias estaciones y unidades, y constató la preocupación que sienten cada vez que llega este mes. “Días atrás EXPRESO publicó sobre el desastre que se vive en las calles por el tráfico, pues aquí es igual, solo que el tráfico lo arman los usuarios, con la venia, claro, del chofer. Que llegue diciembre es una sentencia a perder lo poco que llevas. ¿Dónde está el problema? En que las autoridades no hacen control, pues creen que con movilizarte, aun si uno paga por el servicio, debes dar las gracias. Y no es así”, sentencia, mientras veía con recelo que los informales vendían agua, chocolates y uno que otro mentol.

“Encima de que vamos apretados, estos señores vienen y caminan por toda la Metrovía y pasan prácticamente en la oreja. ¿Qué tipo de seguridad es esta? ¿Merecemos movilizarnos así?”, reclama una mujer.

Las personas van dándose apretujones en el interior del bus Alex Lima

La queja ciudadana es general. “Es un suplicio usar la Metrovía en estas fechas. Todos te aplastan, te sobajean y algunos son hasta patanes”, reconoció Luisa Jaramillo, que tenía tomada de la mano a su sobrina, que mostraba en su rostro la desesperación por salir del sitio.

La poca cantidad de guardias de seguridad es otra de las quejas de los usuarios. Por ejemplo, en la parada de la Caja del Seguro (centro de Guayaquil) solo se encontraban dos agentes operativos, pese a que a esa hora (17:00) hay más de 80 personas en el sitio. “Aquí tranquilamente asaltan y estos dos guardias no pueden hacer nada. Nos sentimos indefensos. Debería también resguardarnos la Policía Metropolitana, la Policía Nacional. Diciembre es mes de terror”, alerta Noemí Saltos, también pasajera.

Para Carlos Jiménez, experto en movilidad, otra de las problemáticas en torno a la Metrovía es el mal estado de sus unidades, lo que desemboca en más tráfico. “Las unidades dañadas hacen que todo sea más lento y eso provoca filas interminables para treparse al servicio. El aumento de unidades es una opción, pero hay muchas que necesitan ser reparadas”, dijo el experto, quien añade que el plan de movilidad requiere una actualización.

Pasajeros como Ross Rendón, del norte de Guayaquil, exhortan a lo mismo. “Durante la pandemia hubo unidades, muchísimas, que dejaron de rodar. Luego se supo que unas se dañaron. A la fecha no sé cuántas realmente hay, pero con la inyección económica que ha dado el Cabildo con nuestro dinero, deberían estar todas, y debería haber más. Solo así estas no se llenarán y habrá menos riesgo a ser víctimas de los robos”, señala Rendón, a quien le robaron el celular hace 10 días, dentro de una unidad.

Sobre este punto, EXPRESO le consultó también a la ATM si a la fecha sigue operando apenas el 55 % de la flota (206 vehículos, entre articulados y alimentadores, de un total de 375), como informó este Diario en agosto pasado; pero las respuestas no llegaron.

“Eso me da a entender que seguimos con esa capacidad. De seguir así, este mes, todos los meses de vacaciones estudiantiles, los feriados que se vengan... serán iguales. Los robos se infiltrarán y no habrá entonces quien los pare”, alerta Susan Samaniego, de Sauces 4.