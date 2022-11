A partir de 2023, de ganar ser reelegida como alcaldesa de Guayaquil, el acceso al sistema de transporte masivo, Metrovía, será de libre acceso para tres grupos poblacionales, los estudiantes, personas de la tercera edad y aquellos con dificultades para movilizarse.

Así lo anuncio la mañana de este 30 de noviembre la primera edil Cynthia Viteri, durante su enlace radial. "Parte de nuestra propuesta adicional, en la próxima administración, es que esos pasajes y a ese grupo de personas no serán cobrados en la Metrovía", señala Viteri. A decir de Luis Lalama, jefe operativo de la Agencia de Tránsito y Movilidad, el servicio será brindado a partir del 2023 para facilitar el transporte a aquellos que en ocasiones no tienen para pagar. Esto será financiado con los recursos que autogenera la entidad, indicó.

El Municipio asegura que esta medida será permanente.

Estudiantes como Jorge Arellano dicen estar contentos con esta decisión, que se haría viable si Viteri llegara a ser reelegida. "Sería bueno que se implemente ya, pero al menos mi abuelo no tendrá que gastar en pasaje. Podrá salir un poco más sin limitarse mucho por los costos. Me parece más que oportuna la medida. Ahora hay que ver si gana o no", dice Arellano.

Asimismo Mayra Oviedo, también estudiante, señala que su familia no cuenta con suficientes recursos, por lo que el costo del pasaje diario sí es un gasto que se refleja en sus rubros. "Para mi y mis hermanas, que vamos al colegio juntas, y mi abuelita, que siempre sale con mi madre al hospital, esto será una gran ayuda, solo tendremos que preocuparnos por un tiempo del pasaje de mi madre", señala.

A esta situación, ciudadanos como Carola Palma y Orlando Paez exhortan a que el sistema además mejore. "Me parece súper bien que plantee esto, es necesario; pero a la par me gustaría ya que todos los buses funcionen, que estén operativos... De lo contrario, seguiremos todos como sardinas. Esa es una necesidad que no ha sido solucionada. Si Viteri gana, que no lo veo tan viable, debería preocuparse de este escenario, que es preocupante, agobiante y agotador", menciona Palma.

"Durante la pandemia los articulados bajaron en número, pero nunca volvieron a funcionar en el número que antes estaban, eso es un gran problema. De hecho, el servicio de la Metrovía está en duda. Mejoren eso también y vuelvan el servicio de transportación masiva en el idóneo, en el que recomiendan los urbanistas. Solo así no tendremos la necesidad de sacar el carro y congestionar así entonces las vías. Mucho ojo en este pedido", agrega José Jiménez, habitante de Urdesa.