Masacre en Guasmo: asesinan a cuatro personas en cooperativa Proletarios sin Tierra

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado; familiares de las víctimas se percataron por la mañana

Agentes policiales acordonaron la escena del cuádruple asesinato en el Guasmo.

Un nuevo hecho de violencia extrema se registró en el sur de Guayaquil. La madrugada de este sábado 17 de enero de 2026, en el Guasmo, cuatro personas fueron asesinadas a tiros.

El suceso ocurrió en una vivienda de planta baja en la cooperativa Proletarios sin Tierra. Los agentes policiales notaron que las seguridades del inmueble no habían sido forzadas.

"En la puerta no se ve ninguna señal de forzamiento y en la ventana tampoco", refirió el teniente coronel José Antonio Vinueza, jefe policial subrogante del distrito Sur.

La zona permanece custodiada mientras se investiga el asesinato múltiple en Guayaquil. CHRISTIAN VINUEZA

Las víctimas

Fueron tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. Aún se investiga si eran familiares entre sí. Las víctimas fueron halladas en una misma habitación, aparentemente descansando. El ataque ocurrió a la 01:30, pero los familiares se percataron a las 07:00.

Esperaron a que patrulla se retire

Antes del ataque, una patrulla realizaba rondas en el sector. Poco después de que se retiró, ocurrió el cuádruple crimen.

"Cinco sujetos ingresaron al domicilio en dos motos y una bicicleta. Esperaron a que la policía se retirara; los 'campaneros' son del sector", detalló Vinueza.

Se levantaron aproximadamente ocho indicios balísticos, de un arma de fuego calibre 9 mm. Las causas del suceso continúan bajo investigación. Un residente de la vivienda, que no estaba en el momento de la balacera, aseguró que no recibían amenazas.

