Malecones de Guayaquil ofertan precios preferenciales en parqueos: conoce las tarifas

Conoce los horarios donde las tarifas disminuyen. El objetivo es de incentivar el turismo en la ciudad

El Municipio indicó que los vehículos son vigilados por cámaras de seguridad.

En medio de los reiterados reclamos ciudadanos por la falta de actividades permanentes y opciones atractivas para dinamizar la ciudad, el Municipio de Guayaquil apuesta por incentivos que faciliten el acceso a sus principales espacios turísticos.

La estrategia apunta a reducir una de las barreras más frecuentes para visitantes y residentes: el costo y la disponibilidad de parqueo en zonas concurridas.

Malecones ofertan precios preferenciales en parqueos

Uno de los puntos beneficiados es el Malecón 2000, donde se ha establecido una tarifa preferencial de estacionamiento de $1 entre las 18h00 y las 23h00.

La medida busca fomentar la afluencia nocturna y permitir que las personas recorran con mayor comodidad la oferta gastronómica, cultural y recreativa de este emblemático sector.

A este incentivo se suma un beneficio adicional para quienes asisten a las funciones de CinemaMalecón. Los usuarios pueden acceder a tres horas de parqueo gratuito en el estacionamiento de la calle Loja, siempre que presenten su boleto al momento de adquirir las entradas en la boletería, una alternativa que busca integrar el entretenimiento con facilidades logísticas.

En el Malecón del Salado, otro de los espacios que históricamente ha sido señalado por su bajo flujo de visitantes, se mantienen tarifas accesibles en los parqueos de La Bota y Quisquis. En ambos casos, el costo es de $1 por hora o fracción, con el objetivo de incentivar recorridos familiares y visitas a este tradicional sector turístico del sur de la ciudad.

De forma complementaria, los domingos se aplica una tarifa especial de $0,50 en el parqueo ubicado en la entrada de la calle Loja, junto a Safari Xtreme. Esta medida se articula con la jornada de Ruta Centro, que se desarrolla entre las 06h00 y las 17h00, y busca promover el uso de espacios públicos durante actividades recreativas y deportivas.

Desde el Municipio se informó que todos los estacionamientos cuentan con personal de seguridad, sistemas de control de ingreso y salida, además de cajeros automáticos para el pago, con un margen de tolerancia de 15 minutos para retirar el vehículo.

El parqueo del Malecón Simón Bolívar es de los más concurridos. CORTESÍA

