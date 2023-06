Decenas de niños presentando erupciones en la piel, dolor de garganta, fiebre, llagas en la boca, han llegado hasta consultorios de pediatras y hospitales de Guayaquil en los últimos días.

Esos síntomas corresponden al síndrome estacional "manos, pies y boca" y cuyos casos se han incrementado en infantes de la ciudad, según médicos consultados por EXPRESO.

La pediatra e infectóloga Nelly Chávez indicó que este síndrome es producido por el virus coxsackie. "Algunos pacientes no presentan la sintomatología igual. Las llagas en la boca sí, la fiebre, el decaimiento también. Hay pacientes que no presentan erupciones ni en las manos ni en la piel sino en el resto del cuerpo", señaló.

Chávez explicó que esta enfermedad es contagiosa y se registra entre niños en etapas preescolar y escolar. Su propagación se da a través del contacto con saliva del infectado. El período de esta enfermedad es de una semana.

En los últimos días, padres de familia han llegado a su consultorio porque sus hijos padecen ese síndrome. "Lo que más nosotros decimos en prevención es lavado de manos y manejo adecuado de secreciones, es a través de las manos, que es el vehículo que lleva el virus a otra superficie, que puede ser el contagio directamente a otro", refirió.

El pediatra Luis Fernando Arroba también dijo que desde hace varios días han acudido a su consultorio padres con sus hijos afectados por esta enfermedad. "Es lo que más estamos teniendo. Yo he tenido niños de 11, 10, 8 años con 'pie, mano, boca'. Obviamente los chiquitos sí se fastidian mucho por la fiebre y porque babean, no quieren tragar porque les duele (por la aparición de llagas en su boca)", explicó.

Arroba explicó que se trata de una enfermedad benigna, pues los síntomas desaparecen en una semana. Asimismo, el pediatra explicó que no existen vacunas para prevenir esta patología. "No hay vacunas, no hay inmunidad, le puede dar a un niño en el siguiente período", dijo.

Chávez indicó que esta enfermedad no debe ser confundida con la varicela, pues tienen comportamientos clínicos diferentes, a pesar de que la forma de las erupciones sean similares . "Es importante saber esto de aquí porque el virus coxsackie no tiene vacuna, el virus de la varicela sí. Entonces de pronto se queda la mamá del niño pensando "a mi hijo ya le dio varicela, ¿para qué lo voy a vacunar?", y no es así", expuso.

Ambos especialistas coinciden en que es primordial el lavado de manos, así como la aplicación de gel antiséptico y alcohol, para prevenir más contagios en niños.

Este Diario se contactó con la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud para tratar sobre el tema, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.