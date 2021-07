Los malecones de la ciudad despiertan

A partir de este 10 de julio, algunos puntos del malecón del Salado y Simón Bolívar se abren al público. Así lo dio a conocer este 9 de julio, el gerente general de la Fundación Malecón 2000, Vicente Almeyda; quien aseguró que se están haciendo reparaciones necesarias en ambos espacios. Esto luego de que, tras permanecer cerrados por la pandemia, requieren de mantenimiento.

"Por la pandemia el malecón tuvo cierto deterioro que está siendo corregido, en cuanto a la pintura, jardines, baños, en la madera. Hemos venido reactivándonos, todavía nos falta mucho, pero poco a poco lo estamos consiguiendo. Estamos trabajando en ambos malecones. Desde la semana anterior abrimos también las puertas del Malecón del Salado. Tenemos La Bota ya funcionando, los Safaris, los juegos de niños, patios de comidas en el Malecón del Salado, todo está funcionando”, dijo Almeyda.

Ante el aumento de la asistencia de personas por las fiestas julianas, el funcionario asegura que se duplicó la guardianía privada para recibir a alrededor de 150.000 visitantes en el Malecón 2000 y aproximadamente 45.000 en el Malecón del Salado.

Me da gusto saber que de a poco la ciudad vuelve a su estado normal. Aún me da recelo salir como antes, como siempre. Sin embargo, lo reconozco, me alegra ver como los lugares tradicionales y turísticos de la ciudad están volviendo a tener vida.

Jenny Carló,

​guayaquileña