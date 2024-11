Malecón 3000: Los espacios que el guayaquileño anhela hacer realidad

Las ideas o mejor dicho los anhelos de cómo quieren los guayaquileños que sea el Malecón 3000, son cada vez más diversas y apuntan a la construcción de espacios que den cabida a los deportistas, a los exploradores, a los niños y las familias, a los amantes de los asados y a los que gustan de la ciencia y la física.

Malecón 3000 de Guayaquil: ¿Una promesa que quedará en los papeles? Leer más

Expectativas de la comunidad

Las expectativas de la población son altas, pero también lo es la incertidumbre, dado que la Alcaldía aún no ha proporcionado detalles concretos sobre la financiación y el mantenimiento del proyecto. La falta de información ha provocado diversas reacciones entre los ciudadanos, quienes buscan que el Malecón 3000 se adapte a una gama más amplia de actividades y necesidades.

(Le puede interesar leer: Malecón 3000 en Guayaquil: ¿Cómo impactará la economía y el turismo? Esto dice la IA)

Adamari Rosero, residente de la ciudadela Guayacanes, propone que el nuevo malecón incluya espacios dedicados a las artes escénicas y a actividades para adultos mayores. Asimismo, sugiere la incorporación de un cine que proyecte películas históricas. "Estos espacios fomentarían la integración de los adultos mayores en la comunidad y enriquecerían culturalmente el sector. Un cine, por ejemplo, que proyecte películas históricas que ya no se ven así no más en cartelera sería increíble", piensa la guayaquileña.

Por otro lado, Karla Moreno, residente de la Alborada, señala la importancia de adaptar el proyecto a las verdaderas necesidades de los ciudadanos. "Por ejemplo, he escuchado que el alcalde dice que en el Malecón 3000 se construirá la nueva sede para la Selección Nacional y que habrá también instalaciones para la Liga Pro y los equipos locales Barcelona y Emelec. Y no está mal; el fútbol siempre llama la atención y vende, pero no es lo que la mayoría necesita. En lo personal, me gustaría contar con kioscos o cabañas que tengan asadores en los que podamos preparar, todos los días, nuestros propios alimentos. Espacios que se reserven pero que den vida de lunes a lunes", piensa.

El Malecón 3000 debe incluir áreas con las que ahora no contamos. Un planetario, escuelas de teatros, bibliotecas, clubes para adultos. No debe ser más de lo mismo. Lorena Elizalde, guayaquileña

Mientras tanto, Doménica Medina, de la ciudadela Kennedy, desea la incorporación de un planetario, destacando su amor por la astronomía y la falta de espacios similares en la zona. "Guayaquil tiene o tenía su planetario en el sur de la ciudad. Fui a él hasta que tuve 12 años, luego por diferentes razones dejé de visitarlo, pero me encantaba. Yo amo ver las estrellas, tengo mi propio telescopio y siempre me paso mirando al cielo. Un espacio de este tipo sería una locura increíble. Algo distinto que llamaría la atención de nuevas generaciones y del mismo turista", sentencia.

Entre otras ideas surgen que el Malecón 3000, previsto a levantarse en un lapso de 18 meses, tras entrar en licitación, dé cabida a un parque de luces y biblioteca.

Malecón 3000 Guayaquil: Diferencias y similitudes con el Malecón 2000 Leer más

"Leer a orillas de una laguna o al aire libre es distinto a hacerlo en una casa o en las bibliotecas públicas de la ciudad, que son contadas. Esto podría incentivar el hábito de la lectura... Y, con respecto al parque de luces, este sería un imán para los jóvenes que buscan postear todo tipo de escenarios en sus redes", pensó la guayaquileña Claudia Llerena; que en cuanto a juegos hace una sugerencia, pero no para divertir tanto a los niños.

(Le puede interesar leer: ¿Cómo avanza el proyecto del Malecón 3000 para Guayaquil?)

"Me fascinaría que haya toboganes gigantes, mega extensos, en los que pudiéramos bajar en boyas. De esos que se ven en las películas. Sería espectacular. Sé que en Cuenca hay un parque así y es la sensación del momento", señaló.

Para un reportaje anterior el urbanista Felipe Espinosa diseño una propuesta para el Malecón 2000, pensando a 50 años. Sugirió que este también puede transformarse.. aRCHIVO

Incertidumbres sobre el financiamiento y la planificación

Aún tengo dudas en que el proyecto se dará, pero si se lo hace, me encantaría que tenga juegos extremos para adultos: desde toboganes gigantes hasta salta saltas... Un espacio para jugar bolos. Hay tanto ahí que se puede hacer Claudia Llerena, guayaquileña

A pesar de la aprobación oficial del Ministerio de Ambiente para ejecutar el proyecto, el financiamiento del Malecón 3000 sigue siendo una incógnita. El alcalde Álvarez ha mencionado que el diseño y la planificación del proyecto ya están en marcha, pero la falta de información detallada sigue siendo un punto de preocupación principal para los guayaquileños.

Frente a ello, el pasado 27 de noviembre, EXPRESO solicitó esta información al Cabildo; además, una entrevista con un delegado municipal para conocer más detalles al respecto, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta. A la par, se buscó información en el Sistema Oficial de Contratación Pública, pero hasta el momento no hay registros de la construcción del Malecón 3000.

(Le puede interesar leer: Guayaquil: áreas verdes y azules para reducir el calor en la zona urbana)

Lo que se sabe del proyecto

En términos de infraestructura, según ha dado a conocer Álvarez, este proyecto incluirá la construcción de un malecón de 3 kilómetros en el extremo norte de la ciudad, conectándose con el Parque Samanes a través de un "puente verde" que facilite el acceso peatonal directo.

Malecón 3000 de Guayaquil: cuándo estará listo, dónde y más detalles Leer más

Según lo dicho por el burgomaestre, el Malecón 3000 buscará mejorar significativamente las opciones de ocio y deportivas en la ciudad.

Dentro del proyecto se incluirán áreas de esparcimiento, hectáreas de zonas verdes, un muelle, un centro de convenciones, y teatros, enriqueciendo la oferta cultural y recreativa de Guayaquil.

(Lo invitamos a leer: Turismo, la carta para realzar el brillo del barrio Centenario)

Con un tiempo estimado de construcción que supera los 18 meses, y comenzando con un proceso de licitación, este proyecto espera no solo cambiar la cara de la ciudad, sino impulsar un estilo de vida más activo y saludable entre sus habitantes.

Según declaraciones del alcalde Álvarez, frente al malecón, en más de 20 hectáreas de terreno, se planifica construir la nueva sede para la Selección Nacional. Este espacio también contempla instalaciones para la Liga Pro y los equipos locales Barcelona y Emelec, con diversas canchas disponibles para el uso.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!