Malecón 3000 de Guayaquil: ¿Una promesa que quedará en los papeles?

Aunque la idea de tener un espacio natural y de entretenimiento, similar al Malecón 2000, en el norte de Guayaquil causa entusiasmo, también genera dudas entre la población. Y es que la construcción de lo que será el Malecón 3000, cuyo proyecto no ha sido subido aún al Portal de Compras Públicas, ha dado paso a que la ciudadanía cuestione si realmente la obra se levantará.

“Siempre he dicho que al norte le urgen obras verdes, espacios para respirar y sobre todo para divertirse, algo que no es posible en todos los barrios. Si en el Malecón 2000 la gente va a entretenerse, es viable que lo haga en la extensión del Parque Samanes, que es donde se pretende o se conectará la obra. Lo que me causa dudas es que en mayo el alcalde Aquiles Álvarez ya anunció su construcción, dijo que se iniciarían los estudios, pero qué se está haciendo respecto a estos puntos o qué modelo tendrá, cuál será su diseño arquitectónico, es una incógnita. El alcalde no dice nada. No hay nada público. ¿Será que de verdad se levantará o la promesa quedará en papeles?”, se preguntó Alamiro Rosero, líder barrial de la Alborada.

De la obra y su financiamiento se conocen apenas unos detalles

El pasado 20 de noviembre, durante su enlace radial el alcalde Aquiles Álvarez abordó los avances relacionados con el proyecto. Dijo que había obtenido recientemente la luz verde por parte del Ministerio de Ambiente con la aprobación del plan ambiental, lo que permitirá que las obras comiencen pronto. "Ya contábamos con el diseño, la planificación y los renders desde hace meses; sin embargo, estábamos esperando la aprobación del Ministerio para proceder y ahora ya la tenemos", explicó, sin dar más detalles.

A mi me preocupa no saber quién se hará cargo del mantenimiento ni cuál será el diseño de la obra. Quisiera ver dónde estará el muelle, cómo será el malecón en sí; qué tipo de parques habrá. En fin, hablamos de una mega obra, pero no conocemos de ella practicamente nada. Andrés Manosalvas, guayaquileño

Hasta la fecha, ni Álvarez ni el Municipio han dicho tampoco cómo se financiará este proyecto y quién y cómo se le dará mantenimiento.

Frente a ello el pasado 27 de noviembre, EXPRESO solicitó esta información al Cabildo; además, una entrevista con un delegado municipal para conocer más detalles al respecto, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. A la par se buscó información en el Sistema Oficial de Contratación Pública, pero hasta el momento no hay registros de la construcción del Malecón 3000.

“Yo quisiera saber cuándo estará ya listo el proyecto porque entiendo que Samanes es una reserve natural. Me preocupan dos cosas: que no se pueda levantar la obra o que si se lo hace se esté tocando terreno que es patrimonial, lo que pondría en riesgo la fauna del lugar. Todo eso debe quedar claro y en papeles”, señaló la residente de Samanes 5, Clara Salcedo; quien asegura que el Parque Samanes ahora que la competencia la tiene el Cabildo sí tiene más vida. Peso a ello, hace una pausa, “puede ser aún mejor. Debe ser mejor…”.

Lo que sí se sabe de la construcción

En términos de infraestructura, según ha dado a conocer Álvarez, este proyecto incluirá la construcción de un malecón de 3 kilómetros en el extremo norte de la ciudad, conectándose con el Parque Samanes a través de un "puente verde" que facilite el acceso peatonal directo.

Según lo dicho por el burgomaestre, el Malecón 3000 buscará mejorar significativamente las opciones de ocio y deportivas en la ciudad.

Dentro del proyecto se incluirán áreas de esparcimiento, hectáreas de zonas verdes, un muelle, un centro de convenciones, y teatros, enriqueciendo la oferta cultural y recreativa de Guayaquil.

Tiempo previsto de la construcción

Con un tiempo estimado de construcción que supera los 18 meses, y comenzando con un proceso de licitación, este proyecto espera no solo cambiar la cara de la ciudad, sino también impulsar un estilo de vida más activo y saludable entre sus habitantes.

Según declaraciones del alcalde Álvarez, el Malecón 3000 no solo será un lugar de paseo, sino un complejo deportivo extenso. Frente al malecón, en más de 20 hectáreas de terreno, se planifica construir la nueva sede para la Selección Nacional. Este espacio también contempla instalaciones para la Liga Pro y los equipos locales Barcelona y Emelec, con diversas canchas disponibles para el uso.

Detalles adicionales

Álvarez anunció la construcción del Malecón 3 000 en diciembre de 2023. Dijo entonces que se levantaría sobre un área de tres kilómetros, en los terrenos baldíos ubicados entre la autopista Narcisa de Jesús y el río Daule. Hizo público y oficial el proyecto en mayo de 2024.

El 9 de octubre de 2023, el expresidente de la República, Guillermo Lasso, oficializó la transferencia de dominio del Área Nacional de Recreación Los Samanes al Municipio de Guayaquil. Desde entonces la Alcaldía tiene que destinar los recursos necesarios para conservarlo.