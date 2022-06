Transcurren tranquilos los días ordinarios y feriados, pero llenos de gente en el Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. En la zona norte de este lugar, donde se levanta la gran noria y un pequeño parque de diversiones, niños, jóvenes y adultos pugnan por abordar las cabinas de la gigantesca rueda, los asientos del fascinante free fall y de otras máquinas en movimiento.

La ciudad frena las ganas la aventura infantil Leer más

En medio de la algarabía y el bullicio, nadie repara en los daños que presenta la plataforma o terraza de hormigón levantada sobre el río, donde inicialmente se pensó en construir un gran casino, pero en la que hoy se asientan estos juegos.

Al parecer no son daños estructurales sino de la fachada de todo un cuarto de máquinas bajo La Perla, y que son más visibles desde la ría y desde algunas bancas del malecón ubicadas a la altura del vecino Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC).

Los daños en la fachada de la estructura donde se asienta la noria son evidentes. miguel canales

Estos daños, el deterioro de mobiliario, además del cierre de algunas áreas del también llamado Malecón 2000, datan de algunos meses y, en algunos casos, años. Los primeros meses de pandemia, en 2020, el parque de 2.5 km de longitud levantado sobre las riberas del Guayas, estuvo cerrado al público y eso afectó más la infraestructura.

Han pasado dos años de aquello y esta gigantesca plaza, reabierta totalmente a finales de 2020, está atendiendo con unos cuantos inconvenientes y con ausencia de información y letreros de las razones por las cuales no se puede ingresar o hacer uso de tal o cual instalación.

"Cada que vengo al malecón me encuentro con que no hay paso para sus hermosos jardines", se queja Esperanza Aguilar, una comerciante lojana que en cada visita a Guayaquil saca un tiempo para pasear junto al río Guayas.

En redes sociales hay usuarios que lamentan el cierre de espacios dentro del malecón, así como la falta de luces en ciertos tramos y la presencia de vendedores informales.

Es irónico como el parque botánico del malecón 2000 está cerrado para el público en general pero los informales se pasean como si nada @Malecon2000Gye @gyesigloxxi @alcaldiagye pic.twitter.com/u5Il9L7ZeG — Sebastián Erazo (@Sebass_Erazo) May 24, 2022

Jonás Vinueza, arquitecto y constructor manabita radicado en Guayaquil, opina que la falta de mantenimiento puede ser la principal razón del deterioro de pisos, mobiliario y fachadas del malecón y otros espacios públicos.

"Esos son materiales que se colocan para exteriores. La madera, el hierro fueron tratados y hechos para exteriores y si se deja de darles mantenimiento adecuado, cualquier cosa se deteriora", explica el también especialista en renovación de inmuebles.

Uno de los puentes con piso de madera ya acusa graves daños. La Fundación dice que tiene un plan de reparación de esta y otras áreas Miguel Canales

Vinueza recordó que Guayaquil tiene climas extremos, como calores infernales y lluvias copiosas en invierno, lo que hace que cualquier material se vea afectado, sobre todo si no es de buena calidad. En ese sentido , acota que si, por ejemplo, la madera utilizada en exteriores no es la adecuada, no resiste por mucho tiempo el agua y el sol.

Guayaquil: el espacio público también es impúdico Leer más

Tras 24 años de haber sido inaugurado, el Malecón del Río sigue siendo uno de los sitios más visitados por turistas nacionales y extranjeros, además de la población local. A mayo de 2022, se ha incrementado en un 35 % la cantidad de visitantes desde inicio del año.

El parque, lleno de naturaleza, historia, tradición, modernismo y belleza es un atractivo turístico en el que se encuentran: jardines, lagunas artificiales, fuentes de agua, miradores, muelles plazas, monumentos históricos como La Rotonda, la Torre Morisca, la Aurora Gloriosa y la estatua a Olmedo; museos, cine, centros comerciales, restaurantes, bares, patios de comida, juegos infantiles.

ADMINISTRRACIÓN: LA PANDEMIA AFECTÓ AL ESPACIO

Voceros de la Fundación Malecón 2000, que inició la construcción de la infraestructura a partir de 1998, admiten que existe un sinnúmero de elementos deteriorados, debido al cierre obligado, provocado por la pandemia de covid-19 en el año 2020, especialmente en lo referente al mobiliario urbano, madera y elementos metalmecánicos.

Varias secciones del parque donde hay madera como pisos y fachadas están deterioradas. Miguel Canales

"Uno de los rubros más afectados fueron los elementos de madera, desde junio del 2021 se ha venido trabajando en su restitución y mantenimiento, lo que nos permite observar al momento puentes ya transitables y con el mantenimiento adecuado", agrega la fuente, al aclarar que, administrativamente, el parque funciona por sectores, y "cada uno mantiene su inventario y programa de mantenimiento/reparación".

Rafael Vera, un psicoterapeuta 'salvado' por los títeres Leer más

¿Por qué existen siempre áreas cerradas al público, como aquella contigua a la laguna ubicada junto al cine IMAX? -le preguntamos a la administración, y su respuesta fue que existe una falta de recursos económicos imposibilita la contratación de los efectivos de seguridad y de limpieza que se necesita para brindar a los visitantes las comodidades necesarias.

"Esto nos obliga, hasta que los ingresos se nivelen, cerrar ciertas áreas como la indicada en su pregunta (Jardines del Malecón)", añade la fuente.

La fundación aclaró que en este caso se prioriza el cierre de áreas que no afecten directamente ni a los servicios que se prestan (baterías sanitarias), ni al comercio (locales comerciales).

Al respecto, el arquitecto y urbanista, Luis Alfonso Saltos, dice que le llama la atención que esté fallando o faltando el mantenimiento, cuando la concesión a la Fundación Malecón 2000, de ese espacio público, incluye tal responsabilidad.

Algunas de las atractivas cubiertas tensadas también acusan daños. Miguel Canales

"¿Por qué la fundación, a quien la ciudad cedió su espacio público, no lo mantiene y cuida? Si no cumple en todo caso que devuelva el espacio público a la ciudad", subraya el profesional guayaquileño.

Saltos agrega que aquí el problema no es que quien hace de concesionaria tenga o no dinero, "sino que, según la Constitución (Artículo 31), se garantiza nuestro derecho a la ciudad y espacios públicos, y ellos están atentando a nuestro derecho constitucional".

PLAN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Hemos desarrollado un cronograma de trabajos de reparación, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, y otras nuevas que se emplearán a lo largo del año y que básicamente están relacionadas al mantenimiento de mobiliario urbano, mantenimiento de elementos de madera, mantenimiento de elementos metalmecánicos, mantenimiento de obra civil (pintura, reparación de pisos), mantenimiento eléctrico y mantenimiento hidrosanitario.

Este cronograma va en función al flujo económico y a las necesidades que se presenten, señaló la fundación.

PLANES PARA RECIBIR MÁS VISITANTES Y USUARIOS

Pese a los inconvenientes actuales que tiene la infraestructura, sus administradores señalan que los planes y programas que tienen para recibir una mayor cantidad de usuarios no se detienen. Aquí les damos algunos:

4 Exhibiciones temporales

Reactivación del Programa Educativo

Campañas en el Centro Comercial

Promoción en los parques de diversiones

Reactivación de películas comerciales en Cinemamalecón

Ferias Artesanales

Agenda con contenido Cultural

3 eventos emblemáticos

Evento Copa Conmebol

Celebración de fechas especiales con eventos cívicos

Paseos fluviales

DATOS

Malecón 2000, con 26 cuadras de extensión (2.5 km de longitud), es uno de los proyectos urbanísticos más exitosos de América, considerado modelo a nivel mundial.

-El área fue declarada “espacio público saludable” por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).