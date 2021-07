Maestros defienden la vigencia de la reforma a la Ley de Educación con otra protesta

Una protesta más en señal de reclamo. La mañana de este miércoles 28 de julio, los integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) cerraron la vía a Daule, que conecta a Guayaquil con Manabí, cerca del kilómetro 30 en Petrillo en la provincia del Guayas; en solidaridad con los docentes que se encuentran en huelga de hambre desde hace 15 días para defender la vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Guayaquil: Maestro en huelga de hambre es trasladado de urgencia a un hospital Leer más

En el sitio, con carteles, banderas y llantas que ardían en medio del camino, los maestros acompañados de los padres de familia, reclamaban reacciones y respuestas por parte del Gobierno.

"Estamos aquí, en este punto, porque en el sector hay dos maestros rurales que se van a unir a la huelga de hambre. Los padres están indignados, todos queremos que se resuelva ya esta situación... Somos más cien personas las que hemos venido a alzar la voz, a favor de la vigencia de la LOEI que promueve cambios necesarios en la educación. Esta es la que nos permite proteger a nuestros alumnos y abre las puertas a que se reintegren los docentes, los cerca de 10.000 que fueron desvinculados", dijo Hilario Beltrán, presidente de la UNE; quien hizo énfasis en la necesidad de que los profesionales vuelvan al aula para evitar el hacinamiento que se está viviendo.

Con banderas y pancartas, los manifestaron solicitan reacciones al Gobierno. Cortesía

"El Gobierno no se compadece de nosotros. Y es a esos 10.000, se suman los 9.000 jubilados que no han sido reemplazados, por lo que tenemos un faltante de 19.000. Tenemos un hacinamiento, sí, cada uno da clases a más de 40 niños, esa situación no debe continuar así", agregó.

Una fallida reunión deja sinsabores en maestros https://t.co/iMEPOGqg5p — Martha Torres Moreno (@MarthitaTorresM) July 28, 2021

Los docentes encenderán las antorchas en defensa de la Ley de Educación Leer más

A decir de Beltrán, si no hay un acercamiento por parte del Gobierno y hoy no se definen acciones en la Asamblea, con cuya presidente los dirigentes se reunirán, acciones de este tipo continuarán.

La Corte Constitucional tramita una demanda de inconstitucionalidad sobre las reformas aprobadas, y el actual Gobierno, a través de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, se ha pronunciado a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad, debido a que crea prestaciones sociales que no están financiadas y que amenazan la sostenibilidad de la seguridad social en el país.

Desde el 12 de julio, varios maestros que se mantienen en una huelga de hambre, han comenzado a sentir quebrantos en su salud, sin que hasta ahora hayan logrado el objetivo que los llevó a la medida.

Un poco más de una hora duró la manifestación. Cortesía

La reforma a la LOEI , como ha venido publicando EXPRESO, establece un salario mínimo de 1.000 dólares para los maestros; el retorno del bachillerato por especialidad; el reintegro de docentes que fueron desvinculados en la pandemia; políticas públicas para la prevención de la violencia escolar; jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad, entre otras.