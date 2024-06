Luis Chonillo: “Recibimos tantas amenazas como el primer día en el Municipio”

Durán es la ciudad más violenta del país, es un hecho. Los sicariatos no paran, así como tampoco las extorsiones, el robo común y las explosiones de coche bombas. Entre el pasado 31 de mayo y el 3 de junio, tres menores de edad incluso fueron asesinados, lo que llenó no solo de zozobra a una población que no se siente ya segura ni en casa, sino también de indignación. Frente a ello, EXPRESO dialoga con su alcalde, Luis Chonillo, sobre las medidas que se están tomando y que restan por tomar para revertir ese escenario que, para una gran mayoría, evidencia que el cantón está abandonado y combatiendo solo una ‘guerra’ que parece no tener fin.

La inseguridad está desbordada. ¿Hasta cuándo Durán va a vivir bajo un escenario que parece ser ya un campo de guerra?

Ha sido un año complicado para nuestra administración y también para la ciudad. Lo que estamos viviendo es el reflejo de lo que ocurre a nivel nacional en los 221 cantones, porque no puedo dejar a ninguno de lado. La crisis la sentimos todos. Hay alcaldes asesinados, funcionarios asesinados, ciudadanos en ese mismo estado. Lo que estamos viviendo no es ya un problema solo entre bandas, son muchas las víctimas, entre ellos niños y adolescentes (...); y aunque hay un despliegue de control, falta articulación, ese trabajo en conjunto para reconstruir el tejido social y contener el problema. Yo le he hecho un llamado ya al Gobierno Central para que analice lo que pasa. Y aplaudo que el centro de mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía se traslade a Manta porque, claro, toda la zona costera del país es la más afectada por el crimen, pero cuánto va a durar esa medida. Quisiera saber si, por ejemplo, ese comando será itinerante.

Tenemos un año ya trabajando con la ONU en un plan para reconstruir el tejido social y que , próximamente se socializará.

¿Para que esté en Durán?

Claro. Y es que todo el contingente debería desplegarse hacia Durán. Reconozco que la Policía está en el territorio, pero hace falta que lo esté las Fuerzas Armadas, que sí pueden. El día que sufrimos el atentado, la semana anterior, a la hora de lo ocurrido llegaron los militares. ¿Pero siguen ahí? No, no lo están.

¿Siente que el Gobierno está siendo indiferente a lo que pasa?

Durán el año pasado estuvo a punto de ser la ciudad más violenta del mundo. Llegó a ser más violenta que incluso ciudades de México: tuvimos 145 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En estos primeros cinco meses del año, comparándolos con los cinco primeros de 2023, tenemos un aumento del 300 % de casos. Pero más allá de quejarnos, lo que urge es articular.

¿Qué quiere decir eso? ¿Qué los ha abandonado?

Quiero hablar más de los resultados y estos lo que dicen es que tenemos un incremento de casos de violencia. Puede ser que no haya la intención de abandono, le doy al Gobierno el beneficio de la duda; pero si no tengo los resultados, es claro que no se está trabajando de la manera más efectiva. Y es que más allá de las intenciones, lo que necesitamos son resultados. Que se contengan los índices de violencia. No pido ni siquiera ahora que se reduzcan, sino que al menos se contengan para luego disminuirlos. Nuestra realidad es compleja.

Chonillo asegura que tanto él como su equipo de trabajo se ha visto obligado a reinventarse para trabajar debido a la inseguridad que golpea al cantón. Miguel Canales

Aunque en apariencia podría ser una decisión acertada que la comandancia de la Policía esté en Manta, la experiencia nos ha demostrado que los cambios de sede no resuelven el problema de raíz. Toda estrategia debería responder a acciones integrales y no aisladas.



¿Y siente miedo?

Lo tengo. Y es de humanos tenerlo. Más allá de la situación en la que vivo, lo tengo y no solo por mí sino por todo mi equipo que pone también en riesgo su integridad. Por eso nos ha tocado reinventarnos y, en lo personal, ir venciendo el miedo cada día, sabiendo que es un sacrificio no tener a tu familia aquí. Como alcalde, siento impotencia porque cada vez que parece que vamos avanzando aparece un obstáculo. No obstante, en el marco de lo legal hemos aprendido a hallar la salida. Pero no es fácil.

¿Siguen siendo amenazados? ¿Usted? ¿Los directores?

Sí, las amenazas son el pan de cada día. Cuando recién asumí el cargo, anuncié que el 100 % de nuestros directores y el personal municipal estaba siendo amenazado, y eso sigue siendo recurrente. Frente a ello, tomamos precauciones, nos cuidamos entre sí. Nos cuidamos todos. Es lo que nos toca hasta que ese trabajo articulado se de. Y que se de no solo con el Gobierno Central, sino con todas las entidades, con la Prefectura, con la Gobernación, con los entes públicos..., absolutamente con todos.

Usted hace énfasis en ello. Pero por qué no se da esa articulación entre el Gobierno, las carteras de Estado. ¿Falta voluntad?

La seguridad es todo. Y sin ella no se puede trabajar, reactivar la economía, hacer turismo; sin ella no hay ni convivencia.

Lo desconozco. No puedo decir que si el trabajo en conjunto no se da sea por falta de voluntad o por falta de conocimiento porque no me consta. Lo que sé es que no se da, pese a que lo he pedido en reiteradas ocasiones, así como he pedido que haya un delegado del Gobierno en Durán para tratar los temas ligados a seguridad y obras de carácter social. Y es que hay ciudades conflictivas en las que, por ejemplo, debe priorizarse la entrega de asignaciones por parte del modelo de equidad territorial para hacer obras que logren dinamizar la economía y dignificar la calidad de vida del ciudadano. En situaciones como esas hacen falta los recursos para poder llevar obras.

Y en Durán, dinero no hay...

Así es, el pago de los recursos se han venido retrasando. En diciembre se nos llegó a adeudar casi $ 10 millones. Ya nos han pagado una parte en bonos, están tratando de ponerse al día, sin embargo las asignaciones no llegan a tiempo.

¿Hasta qué punto esta crisis financiera y de seguridad les impide trabajar? ¿Se ve afectada la obra pública?

Sí, claro que sí, sin embargo seguimos trabajando. Desde que llegamos nos centramos primero en disminuir la deuda con la que recibimos al Municipio, que fue de casi $ 72 millones y hemos logrado pagar ya en un 28 % de ella. Hemos pagado asimismo a proveedores, a jubilados, a nuestra nómina. Le cancelamos la deuda a Interagua, que es lo que nos permitirá hacer más proyectos para mejorar la distribución del agua. Estamos pagando y recuperando la salud financiera. Hay trabajo, pero falta mucho por hacer, lo reconozco. Pero necesitamos que las circunstancias mejores. Sin recursos y sin seguridad no se puede hacer mucho. Luchar solos es arar en el mar.

Si bien la seguridad no es competencia directa de la Alcaldía, sí lo es velar por el bienestar de los ciudadanos. En ese punto y teniendo en cuenta las crisis que enfrentan, ¿qué tan viable ve usted apostarle a obras como las que hizo Medellín (Colombia) para transformar las zonas antes tomadas por la delincuencia?

La seguridad no solo se trata de reprensión, sino de condiciones de vida dignas que garanticen el pleno desarrollo de nuestros ciudadanos. Cambiar el enfoque en materia de seguridad es fundamental para una adecuada formulación de políticas públicas en la gestión del territorio.

El modelo Medellín es muy interesante, sin embargo Medellín no solo tuvo asignaciones de recursos, si no que estas fueron priorizadas por el Estado. No me gusta mentir, quisiera decirles que vamos a seguir ese modelo, pero qué pasa si no tengo las asignaciones. Yo no puedo decir que vamos a cambiar como Medellín y que lo haremos de la noche a la mañana. Lo que puedo asegurar es que sigo y seguiré planificando, que me hubiese gustado poner en práctica y tener todas las soluciones todas de la noche a la mañana, pero dadas las circunstancias es complicado. Por eso repito: hay que trabajar juntos, de forma articulada. Lo necesitamos.

