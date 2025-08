Eclipses solar y lunar: ¿se verán en Ecuador? Conoce fechas y detalles

El cielo se prepara para despedir septiembre con un espectáculo astronómico imperdible. Este 21 de septiembre de 2025, un eclipse solar parcial cruzará el hemisferio sur, ofreciendo una vista única del Sol “mordido” por la Luna. Sin embargo, no será visible desde Ecuador, Colombia ni el resto de América Latina, lo que no ha impedido que genere expectativa en el mundo entero.

Según la NASA, este fenómeno será el último eclipse solar del año y durará unas 6 horas y 30 minutos desde su inicio hasta el final. Comenzará a las 17:29 UTC, en pleno océano Pacífico, y su recorrido lo llevará a lugares remotos como Australia, la Antártida y algunas islas del Atlántico sur.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

En términos simples: no cubre todo el Sol. Un eclipse parcial ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no de forma perfecta. El resultado: una parte del Sol desaparece del cielo, como si alguien le hubiera dado una mordida gigante.

Aunque no provoca una oscuridad total como los eclipses solares totales, sí puede generar un leve descenso en la luz del día en las zonas donde es visible. Y por supuesto, siempre es una oportunidad para disfrutar de la magia del universo.

Los eclipses son eventos astronómicos que conectan ciencia, cultura y naturaleza. CANVA

¿Dónde será visible el eclipse del 21 de septiembre de 2025?

Este eclipse parcial solo podrá ser visto desde algunas regiones del hemisferio sur:

Australia

Antártida

Zonas del océano Pacífico sur

Islas del Atlántico sur

Si estás en estos lugares (o si simplemente eres fan de los fenómenos astronómicos), puedes seguir la transmisión en vivo a través de plataformas como NASA TV o canales de ciencia y tecnología en YouTube.

¿Y en Ecuador o Latinoamérica?

No. Este eclipse solar no será visible en Ecuador ni en ningún país de América Latina. No obstante, hay más eclipses en camino. Aquí te dejamos el calendario actualizado por la NASA para que no te pierdas los próximos eventos.

Calendario de eclipses solares 2025 – 2026

Eclipses solares:

21 de septiembre de 2025 (Parcial): Visible en Australia, Antártida y océanos Pacífico y Atlántico.

17 de febrero de 2026 (Anular): Visible parcialmente en Sudamérica, África y la Antártida.

12 de agosto de 2026 (Total): Visible en España, Islandia, Rusia, Groenlandia y de forma parcial en América del Norte, África y parte de Europa.

¿Y los eclipses lunares?

Si lo tuyo son las lunas llenas cubriéndose de rojo, aquí viene lo bueno. Algunos sí serán visibles desde Ecuador y gran parte de América.

Eclipses lunares:

7 y 8 de septiembre de 2025 (Total): Visible en Europa, África, Asia y Australia.

3 de marzo de 2026 (Total): Sí se verá en Ecuador. También será visible en el resto de América, Asia y Oceanía.

