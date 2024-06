Un estudiante, la nueva víctima del crimen en Durán

La tarde del pasado viernes 31 de mayo, en la primera etapa de la ciudadela El Recreo, en el cantón Durán, fue asesinado a tiros un adolescente de 17 años.

El menor de edad vestía su uniforme de colegio, un calentador rojo y camiseta blanca cuando fue abordado por varios individuos armados, quienes le propinaron siete tiros.

El cuerpo del joven quedó boca abajo, sobre la calzada de tierra. Su madre, quien fue alertada por moradores llegó al lugar y constató que se trataba de su hijo.

Fiscalía abre investigación por el ataque con explosivos en Durán Leer más

Tres horas antes, en la cooperativa Unidos Venceremos, de este mismo cantón, fue asesinado a tiros Denny Aguirre Quiñónez, de 25 años. En el lugar de los hechos se hallaron dos vainas percutidas.

(Lo invitamos a leer: Entre disparos y explosivos viven las familias en Durán)

La mañana de este sábado 1 de junio, a orillas del río Guayas, en el ciudadela Primavera 1, un hombre fue hallado ensacado y sin vida.

(Le puede interesar leer: Durán: alcalde denuncia ataque armado contra funcionaria municipal que sale ilesa)

Tras las pericias de agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), el cuerpo fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para la autopsia.

Municipio de Durán está en teletrabajo, pero mantiene su atención al público Leer más

Durán es el segundo cantón más violento del país, después de Guayaquil. En lo que va del año, registra 210 asesinatos.

El pasado 27 de mayo, durante la rendición de cuentas que el alcalde Luis Chonillo hizo tras cumplirse su primer año de gestión, un informe que lo emitió precisamente vía telemática por los crímenes registrados esta semana y las amenazas que se dieron en los alrededores de la sede de la Alcaldía de Durán; la ciudadanía cuestionó que el primer edil no haya exigido públicamente esa seguridad que le urge al territorio.

(Lo invitamos a leer: El informe de Chonillo no profundizó en la seguridad que golpea a Durán)

Si bien Chonillo habló de una serie de temas, entre ellos los avances en la dotación y distribución de agua y los proyectos que se ejecutarán a la hora de asfaltar las calles; el tema de la inseguridad no fue profundizado como los ciudadanos requerían.

Secuestros en Guayaquil y Durán: cuatro víctimas en menos de 24 horas Leer más

“Estamos intranquilos y a tope con el miedo. Hubiese querido que aproveche el espacio, no para que pida, sino para que exija esa seguridad que merecemos. Durán se desangra. No pido que sea el alcalde que resuelva el problema, al menos no del todo; es el Gobierno quien debe actuar con inmediatez. Durán debe llenarse de militares, de policías, debe tener ojos vigilando cada rincón o sus zonas más calientes, que son muchísimas. Solos no podemos aplacar este problema. Aquí necesitamos de una intervención urgente e integral”, pensó la ciudadana Rosa López.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!