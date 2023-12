La lucha contra la inseguridad une cada vez más a los dirigentes

La violencia criminal y delictiva toca fondo en la ciudad. No hay barrio ni ciudadela de Guayaquil que no haya sido víctima de robos, asaltos, atentados, extorsionadores, por lo que han encontrado en el encierro de sus calles, con la colocación de rejas, una alternativa para vivir con algo de paz. Sin embargo, frente a esa situación y ante la poca o nula atención que se recibe del Estado, en materia de seguridad, decenas de dirigentes han decidido unirse para sumar esfuerzos en esa lucha.

Mediante asamblea general, 37 dirigentes de diferentes sectores de la ciudad, agrupados en Consejos Barriales de Participación Ciudadana (Cobapac) Guayas, se organizan y capacitan para ser una sola representación que contribuya a trabajar por Guayaquil.

“La idea es ser una voz, la voz de nuestro Guayaquil. No solamente hacerlo como Samanes, Orquídeas, Guayacanes, sino hacer una representatividad... recordemos que cada presidente es la voz de miles de familias y de esta manera poder gestionar, tener una mejor relación con nuestras entidades gubernamentales, autoridades locales, nacionales, para también poder darles nuestro apoyo”, dice Johanna Torres, presidenta del Consejo Barrial de Samanes 1, norte de la urbe.

Queremos sumarnos y dar el apoyo necesario para que, entre todos unidos, podamos sacar adelante a nuestro territorio, a Guayaquil, sin ninguna bandera política...



Johanna Torres

presidenta del Consejo Barrial Samanes 1

Según la líder, están invitando a todos los consejos barriales de la Perla del Pacífico para unirse en una próxima asamblea, en las que además se están capacitando y organizando de la mano de Participación Ciudadana. “No queremos solo pedir, queremos apoyar, ayudar, hacer las gestiones. ¿Qué mejor que nuestro alcalde, prefecta, presidente sepan que en Guayaquil tenemos un gran consejo barrial, el cual vamos a estar siempre en contacto y en comunicación para las gestiones de obras”, añade Torres, al sostener que el estar en territorio conocen la realidad de su vecindario.

En el caso de Samanes 1, que representa a más de 500 familias, se trabaja en un proyecto de seguridad que incluye portones en sus calles, cámaras, guardianía, equipos de comunicación.

Un trabajo que no es fácil ni sencillo, incluso dentro de sus calles con rejas. “A la presidenta casi la secuestran en un pasillo, tienen hasta estudiadas las puertas, por eso manejamos estas radios”, cuenta Gema Vivas, quien se encarga de la seguridad de las puertas y de Torres. Un trabajo que la ha llevado a ser también víctima de ataques, lo que demuestra con la marca que quedó en su rostro tras recibir golpes con un tubo.

En la imagen, los líderes que se unieron para armar una sola congregación. Cortesía

Y es, justamente, el tema seguridad lo que congrega a los dirigentes. “Como se dice: la unión hace la fuerza, por eso lo que hicimos fue unirnos para respaldarnos en la seguridad”, recalca Piero Rivas, líder de la ciudadela La FAE. Detalla que crearon un chat comunitario y chat de líderes barriales para “estar empapados” de todo y estar al cuidado de la comunidad, donde también están analizando el cierre del sector con rejas, como lo han hecho en Samanes 1 y otras ciudadelas y barrios de la ciudad.

Reunión. La última capacitación que tuvieron los líderes fue sobre Derecho Constitucional, el pasado 29 de noviembre, en la Casa Comunal de Sauces 3.

“El cierre de la ciudadela es una emergencia por la situación a nivel nacional, más que todo gubernamental, que no hay fondos”, justifica el líder. Pero, antes de implementar la medida solicitaron al Municipio instrucciones para empezar el proyecto. “Ya tenemos las directrices, ya hemos realizado dos asambleas y creo que, en una asamblea más que realicemos antes de cerrar el año, el proyecto del cierre de la ciudadela La FAE será un éxito. En las dos asambleas que hemos manejado la aprobación es de un 100 % de moradores, solo nos falta finiquitar el tema de presupuesto, por lo que el 2024 La FAE se cierra”, anuncia una de las pocas ciudadelas abiertas que quedan en la ciudad.

Nos dimos cuenta que vivimos la misma realidad, vivimos la misma inseguridad de la misma manera y que ya en este momento no hay ciudadelas o sectores privilegiados.



Francisco Torres

líder barrial Sagrada Familia-Kennedy

Con ese escenario, Francisco Torres, líder barrial Sagrada Familia-Kennedy, considera que ya en este momento no hay ciudadelas o sectores privilegiados en el norte de Guayaquil. “En todos somos víctimas de la misma delincuencia, de los mismos actos de violencia”, y es esa misma realidad que vivimos por la inseguridad, la que los motivó a unirse como líderes.

“Nuestro proyecto ha sido hablar entre todos nosotros y poner en práctica. Entre todos nos hemos dado ideas, hemos puesto en marcha ciertos proyectos en las comunidades, con la ayuda de otros consejos barriales”, cuenta Torres.

Como se dice: la unión hace la fuerza, por eso lo que hicimos fue unirnos para respaldarnos en la seguridad. Creamos un chat comunitario y un chat de líderes barriales...

Piero Rivas

dirigente ciudadela La FAE

De allí que espera que el nuevo Gobierno repotencie especialmente a la Policía Nacional, además de incluir reformas a la ley Penal para poder luchar contra la delincuencia. “Lamentablemente, la misma ley no ampara a la policía, nosotros como líderes hablamos con ellos y nos encontramos con el mismo problema: la ley no los ampara, no los protege como lo hace con los delincuentes”, analiza Torres al exponer que hay sectores donde solo cuentan con una moto y dos policías, para su seguridad, como ocurre en Kennedy 2, que incluye tres ciudadelas.

Con el proyecto en marcha, Johanna Torres menciona que han solicitado audiencia con el alcalde Aquiles Álvarez para presentarse como representantes de los consejos barriales y tener un conversatorio directo, como ya lo han tenido con algunos directores y la mayoría de los concejales.

