La lucha ciudadana da frutos: las veredas del centro comienzan su transformación

Su voz se hizo escuchar. Hace apenas unos días, EXPRESO publicó un reportaje en el que evidenció el estado de las aceras del corazón de Guayaquil, estado que, al unísono, fue descrito como deplorable.

En el reportaje, este Diario detalló lo difícil (y en ocasiones imposible) que resulta desplazarse por las calles del centro, repletas de baldosas rotas en las que, sin esfuerzo alguno, en algunos tramos era posible ver hasta las cañerías bajo el cemento.

Las calles Eloy Alfaro, El Oro, la avenida Olmedo, Machala... fueron apenas algunas de las que evidenciaron daños. Frente a ello, residentes, comerciantes y turistas alzaron la voz para contar lo complejo que resulta desplazarse o hacer turismo, más aún cuando quien camina tiene dificultades para movilizarse o lo hace con ayuda de un bastón o en silla de ruedas. Las molestias también fueron reconocidas por oficinistas, niños y madres que empujaban a sus hijos en coches.

Intervención municipal en marcha

Me alegra que el alcalde nos oiga y pido que siempre lo haga. Solo buscamos rescatar la identidad de la ciudad.



Katthy Santander



Residente del centro

“Las quejas fueron grandes e hicieron tanto eco que finalmente he visto al Municipio empezar a intervenir. Me alegro de que esta batalla la estemos ganando nosotros. Ya era hora... He visto personal municipal retirando esas decenas de baldosas rotas e inservibles que tantas veces me hicieron tropezar. El alcalde Aquiles Álvarez escuchó, y creo que vio y comprendió lo que decíamos. Se puso en nuestro lugar, eso es bueno: es ser empático. Si sigue así, si deja de pelear tanto por X (antes Twitter) y se dedica más a escuchar a su gente, creo que el centro y otras zonas que urgen ser restauradas pueden renacer, que es lo que los guayaquileños queremos”, dijo a EXPRESO Amarilys Ricaurte, residente de la calle Eloy Alfaro.

La noche del pasado 18 de febrero, a través de un comunicado oficial, la Alcaldía (que no respondió las preguntas de EXPRESO ni concedió una entrevista a este Diario en torno a este tema y lo que haría y cuándo para mejorar el panorama) informó que la Fundación Siglo XXI inició los trabajos de obra civil para la reposición del porcelanato en diversas zonas regeneradas del casco comercial de Guayaquil.

Aceras. Las de las calles Olmedo, Eloy Alfaro y El Oro han sido las primeras en ser renovadas. Habitantes piden continuar con las de las calles Machala y Chimborazo. Cortesía

“Es así como en las calles Eloy Alfaro, El Oro y la avenida Olmedo se realizará el retiro del material deteriorado o en mal estado para proceder a la colocación de piezas nuevas (...) De esta manera, la Alcaldía contribuye en la recuperación del espacio público”, mencionó, sin dar más detalles.

El pasado 19 de febrero en un recorrido, este Diario constató que en algunos puntos conflictivos, como aquellos aledaños al Palacio de Cristal y zonas que se conectan con las peatonales de la Bahía, ya habían sido retiradas las losas y ladrillos afectados.

Desafíos y demandas ciudadanas

“Han empezado a trabajar. Creo que a las autoridades no les gustó que les dijéramos que el piso del centro estaba apto para jugar a la rayuela. Y es que había una baldosa buena y dos malas, o viceversa. Eso daba la impresión de que el suelo era una especie de Tetris (videojuego)... Nuestra imagen estaba por el piso, éramos el reflejo de la desidia”, comentó ayer Carmen Ríos, quien veía cómo el personal municipal retiraba una por una las baldosas cerca de la puerta principal del Palacio de Cristal.

Mandy Santos, quien reside a escasas cuadras de la avenida Olmedo, también se alegra de ver cómo la reacción ciudadana logró hacer ‘bulla’. “Las fotos, los videos, el testimonio de la gente, al parecer, hicieron ponerse al alcalde en nuestros zapatos. Solo espero que lo haga siempre, porque él debe tener claro que urge recuperar el centro de nuestra ciudad. Él, que tiene su sede y oficinas en plena zona comercial, a orillas del río y el malecón, más que nadie debe luchar por hacer de este sector un área que no sea solo de paso. El centro no debería ser el lugar al que uno va para hacer solo compras o trámites; nuestro centro debe ser el territorio al que uno va para redescubrirlo y perderse entre los bienes patrimoniales, que solo por obra y gracia del universo se mantienen aún en pie, porque el mantenimiento que han recibido tampoco ha sido el adecuado”.

Pese a que estas obras han iniciado, entre los guayaquileños surgen nuevos pedidos para que el trabajo sea integral en el entorno.

El ciudadano José Morán, por citar un caso, asegura que la esquina de las calles Sucre y Chimborazo, sitio del antiguo colegio Ana Paredes de Alfaro, “es el mejor ejemplo del estado de abandono y decadencia en el que ha caído el centro de Guayaquil. El alcalde ha sido indiferente a este problema”, opinó, coincidiendo con Nashly Rendón, habitante de la calle Panamá, en la idea de que no hay calle del distrito (centro) que se libre de la insalubridad.

“Todo huele a basura y orina. El centro se ha convertido en el dormitorio de mucha gente sin hogar, de día y de noche. Sé que ahora en los soportales se refugian de los aguaceros y no tengo problema con ello. Pero me incomoda, y mucho, que en las veredas hagan sus necesidades. Entonces no sé cuál es la solución en esos casos: ¿Retirarlos? ¿Darles refugio? Sé que han empezado a hacerlo. ¿Colocar baños públicos en determinados sitios, como los tienen ya muchas ciudades de la región? Eso es ejemplo de desarrollo. Podría ser una opción”, sugirió Rendón.

Reclamos en redes y nuevas expectativas

Vía X, donde las alertas se multiplican, los usuarios exigen que los daños a la ciudad se capten a través de las cámaras de videovigilancia.

En las zonas afectadas ya se han retirado las baldosas rotas para reponerlas en los próximos días, asegura el Cabildo. CARLOS KLINGER

“El centro se cae a pedazos, tanto como Sauces, la Alborada y Samanes, que se siguen inundando... Las quejas por el olor a desagüe que tienen ciertas zonas, incluso turísticas, van en aumento, pero el alcalde prefiere hacer proselitismo político”, escribió un usuario de esta red social, quien invitó a Álvarez a que identifique los olores que se perciben en el núcleo urbano y comercial del Puerto Principal.

Si el centro fuera más amigable y no fuera insalubre, su imagen sería mejor. A nosotros, al turista, nos iría mejor.





Pedro Valverde



Comerciante

“Años atrás olía a chocolate, a vainilla, a galleta, a nuevo incluso, por toda la ropa que llegaba a la Bahía. Ahora esos olores se pierden. La reconstrucción de aceras, que se ha empezado a hacer, es vital, pero aún queda mucho, muchísimo camino por trazar. Todo depende de la voluntad política, de que hagamos respetar nuestros derechos y de que respetemos también lo que tenemos. En zonas tan lindas como el malecón, incluso en los paraderos de buses, hay motos aparcadas. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol de la vigilancia entonces? Repito: aún queda mucho por hacer”, manifestó Braulio Escandón, quien vive en plena avenida Malecón.

