Las luces de colores que impiden la visión en las vías del Puerto Principal

Todas las noches, un centenar de destellos de colores y parpadeantes ciegan a conductores, desde otros vehículos que utilizan luces estroboscópicas, no permitidas.

Son vehículos que desfilan por la ciudad para llamar la atención y mostrar al resto sus ‘buenos gustos’, cuando en realidad con esa decoración lo que hacen es causar molestias en otros conductores, lo que se observa pasadas las 18:00 a lo largo de las principales vías por los destellos de colores. Pese a que se ve un gran número, uno creería que es posible ‘tunear’ sus móviles, pero no es así.

Percepción Ciudadanos señalan que han evidenciado más vehículos con luminarias de colores, pese al menor número de multas.



De acuerdo al artículo 118 del Reglamento a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, el uso de luces extra y estroboscópicas está prohibido, hay excepciones como ambulancias, carros de bomberos y policía que pueden usar este tipo de faroles.

Según la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), desde enero a septiembre de 2023 se han contabilizado 79 vehículos que tienen estos implementos.

Mientras que en 2022 y 2021 fueron 413 y 1.100 citaciones, respectivamente, una reducción considerable, a decir del gerente de la ATM, que le atribuye a esto el constante número de operativos realizados por los agentes.

Pese a esto, la ciudadanía difiere con las cifras emitidas. En un recorrido realizado por EXPRESO, los guayaquileños consultados aseveran que cada vez se evidencia más de estos vehículos por las noches.

Para los ciudadanos, en vez de quedar asombrados por las decisiones estéticas de los dueños de estos carros, les genera molestias al conducir, en ciertos casos llegan al punto de que la carga visual les genera malestar físico.

“Cada vez hay más carros llenos de luces, como si ahora los sacaran de fábrica con luces de colores pegadas en todo el vehículo... Solo este lunes vi unos seis carros llenos de luces en el trayecto a mi casa, que no fue más de 10 kilómetros”, relata María Oyala, conductora.

Detalla además que, cuando uno de estos vehículos condujo frente a ella, el ver tantas luces le produjo una fuerte jaqueca que la obligó a estacionarse.

Asimismo, Indira Vásconez, quien después de una jornada de ocho horas espera llegar tranquila a su hogar, señala que se ciega por las luces que emiten estos vehículos y que los encuentra en el camino de vuelta a casa.

Ante esta situación, la ciudadanía pide control a estas infracciones, a lo que la ATM responde que se han realizado, según el gerente de la entidad, José Franco.

Cuando voy en moto, me reflejan estas luces en el casco y me ciegan. Varias veces me he tambaleado en medio de la vía. Son peligrosos estos carros llenos de luces.



Ashley Cantos, ciudadana