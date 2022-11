El tráfico de la vía a Daule es un martirio diario para los usuarios de esta arteria, una de las más concurridas de Guayaquil. No obstante, ese martirio se multiplica todavía más cada que ocurre un accidente automovilístico o se reporta, como ha pasado ya en reiteradas ocasiones este año, algún incidente en la Penitenciaría del Litoral. En ambos casos, la vía prácticamente se cierra y a los conductores no les queda más que esperar. Que dónde está el plan de contingencia para actuar en estos escenarios, reclaman. Pero la autoridad no responde.

Caos Durante accidentes o altercados en las cárceles, la fluidez vehicular se ve estancada por varias horas hasta que se de una solución al problema.



“El atasco de la vía a Daule te enferma y te hace hasta egoísta” Leer más

En la edición de ayer, EXPRESO publicó un reportaje en el que evidenció como tras un accidente entre dos vehículos pesados, la arteria se congestionó por más de cinco horas y a tal punto que ni siquiera las ambulancias tuvieron facilidades para cruzar y llegar hacia las víctimas.

Frente a ello, este Diario interpeló a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Le preguntó por el plan de contingencia que la ciudadanía reclama, pero las respuestas no llegaron hasta el cierre de esta edición.

Es necesario mejorar el sistema de tránsito y tener mayor número de agentes, para así controlar las anomalías e impedimentos que se den en el tránsito diario.

Carlos Salvatierra, planificador urbano



Que por qué no lo aplican, si cuentan al menos con uno; que por qué tampoco en los momentos más críticos resulta imposible ver a los agentes y por qué no se habilitan vías alternas para descongestionar la ruta, fueron algunas de las preguntas que envió este Diario al departamento de comunicación de la entidad.

En el reportaje anterior, los expertos en planificación urbana y movilidad Carlos Jiménez y Johnny Cóndor aseguraron que sí hay caminos que pueden habilitarse para dar un respiro al ciudadano. Desde la vía Perimetral hasta la estación de Chorrillo hay opciones para crear vías, detalló Cóndor, que enumeró como segunda opción el tramo que va desde la Perimetral hasta la vía San Francisco.

“Una hora, a veces mucho más, me toma ir desde la Carlos Julio Arosemena hasta La Aurora en hora pico. Pero hay que rogar que no se de ningún accidente, o alguna revuelta en la cárcel, porque luego te quedas estancado hasta más de dos o tres horas. Ya lo he vivido, y si pasa más de lo que uno creería. ¿La ayuda o solución? Jamás llega. La escena es la misma”, señala el conductor Washington Cazares.

No puede ocurrir ningún accidente, porque luego la calle explota de carros, nadie pasa ni te deja pasar. Lo peor es que llega a quedarse así una hora la calle, llena de carros.

Rosandry Zambrano, ciudadana



A esto, el también ciudadano Antonio Villón agrega que la presencia de vigilantes cuando se dan estos hechos o es nula, o poca y deficiente. “Necesitamos ayuda, todo el tiempo es un caos conducir por aquí. Incluso cuando vienen a supuestamente hacer que avance el tráfico, seguimos atascados”, lamenta.

Los malos hábitos viales se replican en la vía a Daule Leer más

Roberto Castillo, quien habita en La Joya y se moviliza de forma permanente en esta ruta, critica que la ATM no dé respuestas y actúe solo “corchando las calles”.

“Hasta ahora no sé cuál es plan para oxigenar la ruta cada que ocurre algo. No veo plan a mediano plazo y peor uno que sea de largo aliento. Es lo mismo que pasa en vía a la costa: te atascas y te friegas. La falta de planificación está presente en cada rincón guayaquileño”, se queja.

Todos los días el tráfico es pesado en esta calle. Paso una hora atascado en el tráfico, y aunque venga la ATM para que fluya más los carros, parece que no tiene efecto su ayuda.

Angelo Chalen, ciudadano



Expertos en viabilidad responden que la causa de este malestar se debe a la mala planificación urbana de la zona, en especial cerca de la Penitenciaría. Expresan que este edificio debería quedar aislado, para que de darse un amotinamiento la viabilidad de los demás civiles no se vea afectada.

A lo que Carlos Salvatierra, también experto en movilidad, explica que es necesario implementar más señalización y semaforización en las intersecciones. “Urge mejorar a la par los tiempos de reacción de los organismo de rescate, urgencias y vialidad, y sobre todo trabajar en la prevención, porque la mayoría de esos atascos son producidos por imprudencias y faltas a las leyes de tránsito y buen conducir. Ahí está la raíz del problema”, asegura.

Asimismo, el arquitecto Humberto Plaza señala que una alternativa más fácil de realizar y que apoya incluso al comercio en el Gran Guayaquil sería la implementación de uso de suelos mixtos en la ciudad. Él habla de poner de una vez por todas en práctica el concepto de la ciudad de los 15 minutos, que implicaría que un ciudadano encuentre todos los servicios en ese lapso de tiempo. “Un sector que cuente con distintos puntos para laborar, para comer, entretenerse, estudiar y residir, permitiría que la afluencia vehicular no sea tan pesada ni de un polo a otro. De ser así, quien vive en el sur, en La Puntilla (Samborondón), La Aurora (Daule), no tendría que usar a diario la vía Daule”, señala.

El uso de suelos mixtos no es una solución directa, pero aporta a una mejor distribución del tráfico por sectores, sin la necesidad de usar una sola vía para llegar a un único lugar.

Humberto Plaza, arquitecto



“Las discotecas ahora andan a cuatro ruedas por la calle” Leer más

“Esta no es una solución directa al caos que se forma en esta vía, pero si permitiría que no estén tantos carros dirigiéndose al mismo sector”, asegura; al hacer hincapié en que si bien las autoridades pueden tener planes para actuar en siniestros, terremotos, inundaciones o hechos similares..., la falta de planificación y de vías, en sí de un plan de contingencia para los embotellamientos, impide que la solución integral y efectiva se haga presente.