Guayaquil: Mucho Lote 2 no es amigable con sus peatones, ni ciclistas

El comercio informal y el intenso tráfico en las horas pico se han convertido en la escena diaria del complejo habitacional Mucho Lote 2. Aquellos escenarios son rechazados por los residentes, que se cansan de esperar una solución definitiva. Y ahora se enfrentan a otro problema que altera la tranquilidad de las más de 10.000 familias que allí habitan: no es posible caminar sobre las aceras de la Costanera, vía principal, sin tropezar con los negocios allí instalados en las primeras manzanas.

La extensión de los establecimientos ocupa casi toda la acera, ya sea con parasoles, letreros, mesas, que obstaculizan el paso de los peatones y que obligadamente los empujan a que salten a la calle. La comunidad solicita a la autoridad que no solo se limite a efectuar controles, sino que establezca un ordenamiento real del espacio público.

“La acera es intransitable. Está ocupada por productos, cajas, comercios, que hacen que no se pueda caminar por la falta de espacio. La gente saca hasta las mesas sin control”, lamenta Jorge Cox, dueño de un restaurante del sector, quien se ha cansado de hacer un llamado a sus vecinos para que no ocupen este espacio, pero solo ha conseguido “malas caras”.

@CynthiaViteri6 buenas noches mi estimada alcalde por favor en mucho lote 2 las aceras están siendo invadidas por negocios y no dejan circular al peatón — Christian Eduardo (@christianilling) August 4, 2020

Lo mismo le ha ocurrido a José Vélez, habitante de la etapa Segovia e integrante del Comité Promejoras Líderes. Para él, hacer una caminata o trotar son actividades que, al menos en este punto, no es posibles realizar. Y le molesta ver que más propietarios de negocios comienzan a adueñarse de la acera. “Aquí tenemos a los comercios legales y al frente los informales. Queremos ser positivos de que en algún momento nos van a ayudar, pero el tiempo pasa y no vemos esa ayuda prometida”, sentencia.

Nunca ha habido un control efectivo. Las aceras y calles han sido dueñas de nadie desde siempre. Desde el principio nos han dicho que habrá soluciones, pero seguimos a la espera

Jorge Aguirre, residente de Paraíso del Río

Pero Mucho Lote 2 no solo es hostil con sus peatones. También lo es con los ciclistas, que se frenan al momento de salir a pedalear por las once etapas del complejo, pues no encuentran una ciclovía, además de que el irrespeto de los conductores es evidente. Así lo indica Luis Antonio Tomalá, líder barrial y residente de Segovia, quien se compró una bicicleta hace pocos meses y se queja de no poder usarla por la ausencia, asimismo, de señalética y la alta velocidad con la que circulan los automotores.

Escenarios. Sobre las aceras hay mesas, letreros y otros negocios que obstaculizan el tránsito de los peatones. Christian Vinueza

Ante estas denuncias ciudadanas, Diario EXPRESO consultó a la ATM si en sus proyectos está incluir, como lo ha solicitado la comunidad, ciclovías y efectivos controles viales en el sector. La entidad, a través de la Dirección de Planificación, indicó que con el proyecto ‘Evaluación técnica de la av. Narcisa de Jesús en el tramo desde el distribuidor de la av. de las Américas hasta el distribuidor de tráfico en la av. Francisco de Orellana’, se dará una solución “integral a la movilidad y seguridad vial en el sector, para reducir los índices de siniestralidad reportados”.

@CynthiaViteri6 @alcaldiagye @ATMGuayaquil envíen a justicia y vigilancia y que inspeccionen en mucho lote dos vendedores se cogen las aceras no dejan circular existen problemas de trafico pic.twitter.com/7bt1kcffSn — alejo v (@gvelez1406) September 15, 2020

¿Pero cuándo se ejecutará? Según la ATM, los estudios ya se están realizando y se espera que en cuatro meses estén terminados. Este proyecto consiste en la implementación de tres pasos peatonales elevados, ciclovía en toda la longitud de la autopista Narcisa de Jesús, mejoramiento de aceras, entre otros. Y aseguró que en el último trimestre del año, se iniciará con el proceso de contratación para el plan de señalización informativa, preventiva y reglamentaria en el sector.

Tránsito. Hay puntos conflictivos donde ir en bici resulta una actividad de alto riesgo. Christian Vinueza

A juicio de residentes como Jorge Aguirre, de Paraíso del Río, mantienen la esperanza de que esas promesas se cumplan y no solo queden en el papel o en ofrecimientos. “Desde el principio nos han dicho que habrá soluciones, pero seguimos a la espera”, expresa.

¿Es decir que con la misma solicitud ingresada en el 2020 (30401329), van a realizar una inspección general en todo mucho lote 2, y no solamente en los exteriores de la Urb. Salamanca como era inicialmente?@gabo66666 @gloriamunoz_m . Confirmen Sres. @interagua — ▶️Urbs_MuchoLote2 (@Urb_MuchoLote2) March 16, 2021

Ausencia de sumideros en Salamanca

Otro de los problemas que afectan al vecindario es la ausencia de sumideros de aguas lluvias en los exteriores de la etapa Salamanca. Cuando llueve, advierten los residentes, se forman piscinas debido al estancamiento del agua. Los vecinos han tenido que utilizar hasta baldes. Tanto los líderes barriales como los moradores han solicitado, vía Twitter, a Interagua que atienda este requerimiento, a fin de prevenir enfermedades invernales. Según la institución, el pedido ya está “ingresado”.