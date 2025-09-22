Los Ceibos amanece sin luz y sin respuesta oficial de CNEL

"Otra vez los cortes?" Vecinos de Los Ceibos y Mapasingue reclaman por un nuevo corte sin previo aviso

Vecinos de Los Ceibos y Mapasingue reclaman por un nuevo corte sin previo aviso.

Desde tempranas horas de este lunes 22 de septiembre, residentes de Los Ceibos, en Guayaquil, amanecieron sin energía eléctrica. El corte, que ya supera la hora y media de duración, tomó por sorpresa a cientos de personas que intentaban iniciar su jornada laboral o enviar a sus hijos a clases.

RELACIONADAS Noboa asegura que Ecuador tendrá electricidad para exportar este 2025

"¿Qué pasó CNEL? ¿Por qué no avisaron? Es su obligación hacerlo. Hoy tengo una entrevista de trabajo y ni siquiera puedo planchar mi ropa. Esto cambia todos mis planes", expresó Mónica Alvarado, habitante del sector.

El malestar se replicó en otros sectores aledaños como Colinas de Los Ceibos, Santa Cecilia y Mapasingue, donde también se reportaron cortes de energía sin previo aviso.

Quejas estallan en redes: “¿Comenzaron los apagones?

La situación provocó una ola de reclamos en X (antes Twitter), donde los usuarios exigieron una explicación inmediata por parte de CNEL, la empresa encargada del servicio.

"Señores de CNEL, sector Los Ceibos sin luz, ¿a qué se debe el repentino apagón? ¡Una solución inmediata!", escribió Tadeo Tinoco. Otros usuarios cuestionaron si estos apagones repentinos se deben a falta de mantenimiento o si ya se están aplicando racionamientos encubiertos.

Embalses llenos, pero ¿por qué Ecuador depende de Colombia para evitar cortes de luz? Leer más

"Todos los días se va la luz… ¿comenzamos los apagones? ¿No le han dado un digno mantenimiento a las subestaciones?", escribió el usuario @pacoloco1281, evidenciando que este problema no sería aislado.

CNEL guarda silencio

Hasta el momento, CNEL no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la causa del apagón. Esto ha aumentado el descontento entre los ciudadanos, quienes consideran una falta de respeto la ausencia de comunicación clara.

RELACIONADAS Ecuador aplica medida especial para garantizar electricidad a mujeres vulnerables

"Es una falta de respeto que, tras una hora sin energía, aún CNEL no diga nada. Les importa poco si nos tardamos en llegar al trabajo o seguir con nuestras tareas diarias, que digan de una vez qué está pasando. No es solo Los Ceibos el vecindario que ya sufrido por los cortes. En Urdesa los residentes también reportan tener cortes de energía esporádicos en lo que va del mes. Ya digan qué está pasando o qué se viene. ¿Ya debo empezar a sacar los focos ahorradores?", pensó Isabel Choez, también residentes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!