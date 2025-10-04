Expreso
  Guayaquil

calzada mojada en avenida del Bombero
En la avenida del Bombero, a la altura de Los Ceibos, fue uno de los puntos donde la llovizna dejó húmeda la calzada.CORTESÍA DE LA ATM

Llovizna en Guayaquil: en estos puntos hubo calzada mojada y siniestros viales

Octubre llegó con llovizna en Guayaquil. La ATM reportó novedades en el tránsito de algunos sectores

Una llovizna marcó el inicio de la jornada este sábado 4 de octubre en Guayaquil. La novedad climática incidió en el tránsito, en varios puntos de la ciudad.

Las cámaras de videovigilancia registraron la calzada mojada en sectores del centro y norte de la urbe, pasadas las 07:00.

Las avenidas Pedro Menéndez Gilbert, Carlos Julio Arosemena y del Bombero, en el norte, así como la avenida Malecón, en el centro, fueron algunas de las vías en las que el asfalto lució húmedo.

La novedad también se registró en vías como la avenida de las Américas y Perimetral, según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en sus redes sociales.

Siniestros viales en Guayaquil

Pasadas las 06:00, la ATM reportó un siniestro vial en el túnel del cerro del Carmen, que conduce del norte al centro de la ciudad. Tras casi dos horas se informó que los vehículos involucrados fueron retirados.

Otra novedad ocurrió, luego de las 06:30, en la vía Perimetral, junto al paso a desnivel que está en la intersección con Honorato Vásquez. En una imagen compartida por la ATM se observó a un tráiler involucrado.

Mientras que, en la avenida Juan Tanca Marengo, a la altura de la vía Las Aguas, hubo otro siniestro -después de las 08:00- en los carriles del sentido hacia el centro. En videos difundidos en redes sociales se vio a un expreso y un camión con daños.

