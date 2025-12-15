Modesto Gerardo Apolo | Sambo, caos vehicular por explotar

En los últimos años Samborondón ha experimentado un crecimiento urbano acelerado que ha saturado la Ave. León Febres-Cordero, convirtiéndola en una de las vías más congestionadas del país. La falta de planificación coordinada entre la CTE y el Municipio ha generado operativos que lejos de mejorar la movilidad, provocan embotellamientos, malestar ciudadano y sospechas de corrupción. A esto se suman motocicletas de reparto sin control efectivo, estacionamiento indebido, que interrumpe el ingreso y/o salida de las urbanizaciones, generando peligro de accidentes.

El problema vial de Samborondón no es un hecho aislado ni estacional: es la evidencia de un sistema de tránsito desarticulado, débil y vulnerable a prácticas discrecionales. Sin coordinación técnica, sin controles modernos y sin una política anticorrupción efectiva, cualquier operativo genera más daño que beneficio y la percepción ciudadana de ser ‘vacunados’ por ciertos uniformados, buscando el ‘aguinaldo navideño’, preocupados más de detectar a algún conductor con el celular en la mano.

Samborondón vive atrapado en su propio crecimiento. La Ave. León Febres-Cordero, eje vital del cantón, se ha convertido en un corredor colapsado que expone un sistema de tránsito fracturado. La intervención de la CTE, del 5 de este mes es el síntoma de una institucionalidad débil, reactiva y vulnerable a prácticas discrecionales que alimentan la desconfianza ciudadana.

La congestión no nace solo del aumento vehicular, sino de una red mal gestionada: motocicletas sin control efectivo, giros prohibidos tolerados, estacionamiento indebido normalizado. La autoridad de tránsito -nacional o municipal- opera más como fuerza recaudadora que como gestora de movilidad. Los ciudadanos lo perciben: cada operativo parece hecho para sancionar, no para ordenar. Y cuando las acciones generan más caos que soluciones, el reclamo es inevitable.

Samborondón necesita una reforma profunda, no parches. La solución sería transformar técnica y radicalmente el modelo actual o sustituirlo por una entidad local eficiente, responsable y libre de corrupción.