Cartas de lectores | Otro contrato oscuro del Gobierno

Los anteriores contratos fallidos fueron con Progen y Austral Technical Management, sobre los cuales nadie comenta.

Ahora surge un nuevo convenio fallido con CNT-HealthBird para desarrollar una plataforma digital que gestione los principales procesos de la salud pública, incluido el IESS: historia clínica, agendamiento, consulta externa, emergencias e inventarios de insumos y medicamentos.

La intención de racionalizar el sistema es loable, especialmente tras las denuncias de este Diario y el caos cotidiano, pero este convenio plantea varias interrogantes.

¿Por qué no se realizó una contratación abierta que permitiera propuestas idóneas y quizá más económicas? Se eligió una empresa creada en junio de 2024, con capital de 100 dólares, sin experiencia y sin direcciones reales, ni en el país ni en Miami. ¿Existe una alianza estratégica con el CNT? No se conocen detalles.

Un funcionario del Gobierno afirma que no es un contrato sino un convenio gratuito de levantamiento de información, mientras que el presidente dijo repetidamente que sí era un contrato para implementar HealthBird con IA.

La vicepresidenta encargada del Ministerio de Salud tampoco aclara el tema. Todo se maneja como información reservada.

Finalmente, la empresa abandonó el país tras tres meses de silencio, alegando inseguridad jurídica.

Urge actuar con transparencia y priorizando el buen servicio a menor costo.

La salud es prioritaria antes que nuevas herramientas informáticas: la población, incluso los aportantes al IESS, sufre por falta de medicinas, especialistas, equipos y directivos competentes. Han pasado más de dos meses desde que se ofreció abastecer de medicamentos a hospitales públicos y del IESS, y todo sigue igual.

Bien dicen que, cuando se quiere dilatar una decisión, se crea una comisión.

C. Wellington Ríos Villafuerte