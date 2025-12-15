Carta de lectores | ¡Trump y MCM; América y el mundo por la paz y la libertad!

Con la riqueza de Venezuela compraron lealtades en el extranjero. Fidel ordenó el envío de droga para destruir democracias occidentales y enriquecerse, promoviendo el narcocriminal terrorismo del SSXXI en América y el mundo. Israel, Hamás, Hezbolá, ataques en Argentina, Paraguay y EE. UU., muerte del Tte. R. Ojeda en Chile y represión a disidentes. Con Biden enviaron criminales y terroristas para golpes de Estado. Se burlaron de EE. UU. con la liberación impune de los sobrinos de Maduro, igual que en Oslo 2019. ONU, UE, OEA cómplices de la mayoría zurda al servicio de China, Rusia e Irán. Sin libertad no hay paz ni justicia, solo crimen, miseria y centros de tortura. La CPI calla miles de crímenes documentados; Argentina y EE. UU. buscan justicia. Con Trump, Rubio y MCM se puede liberar a Venezuela, hoy controlada por cubanos, rusos, chinos, iraníes y terroristas, infiltrados incluso en EE. UU. El socio Petro pide gobierno de transición, rostro del NCT-SSXXI de impunidad y engaño.

Más de 9M huyeron, 27M perdieron derechos; 28M quieren paz y libertad. No es invasión sino liberación. Trump merecía el PNP en 2016-2020, MCM lo dedicó a él y su pueblo. El régimen solo saldrá si se frenan fraudes, narcotráfico y toma de instituciones. EE. UU. debe atender al ‘patio trasero’ tomado por China, Rusia e Irán. Como Bolívar, MCM es la Libertadora del siglo XXI. Zurdos: no hay soberanía del pueblo en las dictaduras del NCT-SSXXI.

Juan Carlos Cobo Rueda