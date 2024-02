La planta de oxidación Los Merinos estaría lista a finales de 2025, dice el Cabildo

La planta Los Merinos estará operativa en noviembre del 2025, anuncia el Municipio de Guayaquil. Esta obra ubicada en la avenida Narcisa de Jesús, cerca del puente que conecta Sauces con Samborondón, representaría una solución a los constantes problemas de malos olores que llevan reclamando los habitantes del sector por varios años.

El Cabildo indica que la obra lleva un 43 % de avance y se espera que inicie sus operaciones a finales del 2025, y aseguran que podrá captar las aguas servidas del norte de la urbe hasta el 2040. Al inicio del periodo de Aquiles Álvarez, la obra contaba con un 13,81% de avance.

Esta zona de Guayacanes que históricamente ha evidenciado una serie de problemas con los hedores provenientes de las lagunas de oxidación cercanas, y que desde su instalación hace más de 20 años, no ha cambiado su espacio para recibir aguas sucias. Actualmente, se ubican dos centros de acopio de aguas sucias uno al lado del otro: las lagunas de Guayacanes-Samanes y Sauces-Alborada, que fue ampliada la primera y la segunda fue retirada del área, para dar espacio a la construcción de la planta Los Merinos, cuyo proceso inició a mediados del 2022, según indica la concesionaria Interagua.

Aunque se ha asegurado a la ciudadanía el avance de la planta, los moradores reclaman que los malos olores persisten, en menor medida, pero aún son un impedimento para tener una vida 'normal'.

"Hay momentos en que apesta y otros en que no. Más que nada es en los meses de verano, en las mañanas y a veces se extiende hasta las 12:00, por suerte también son ciertos días, y ya no es a diario como antes. Era horrible, ahora se soporta, pero algo tienen que hacer porque no deberíamos soportar nada de esto.", reclama Ramón Intriago.

