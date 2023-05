Al igual que una suela de zapato, la llanta de cualquier tipo de vehículo se desgasta. Con el tiempo, la banda de rodadura que está en contacto con la superficie de la carretera se alisa, lo que podría ocasionar un accidente grave. En Ecuador, portar las llantas lisas o en mal estado conlleva a la pena privativa de libertad de 5 a 15 días para los conductores de vehículos particulares o motos, y treinta días para quienes conducen el transporte público. Pero en Guayaquil, pese a que es común ver los neumáticos tan desgastados que hasta brillan, no hay sanciones.

Según una fuente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en el 2022 únicamente se citó a dos conductores que tenían las llantas de sus vehículos en mal estado, y durante este año no se ha registrado ninguna. Sin embargo, muchos guayaquileños no están convencidos con estos resultados.

“Acá en Guayaquil muy pocos son juiciosos con ese tema, que ha sido el causante de una serie de accidentes. Por despiste, algunos no se dan cuenta de que su llanta está muy desgastada y otros, para evitar comprar llantas nuevas, prefieren pagar la sanción o ver algún arreglo con la autoridad de tránsito para superar ese inconveniente. Esto lo saben todos, pero se sigue permitiendo”, dice el ciudadano Juan Cárdenas.

Con las lluvias es riesgoso y difícil conducir con las llantas lisas, allí que el auto patine y choque es probable; y sí, pasa mucho

Juan Chico, mecánico

El hombre que vende repuestos de carros también recomienda revisar el estado de las llantas cada ocho meses. “No solo se trata de verificar las ruedas, es muy importante que se revise todo el estado del vehículo, desde las luces hasta el motor”, comenta.

En el país, anualmente debe realizarse la revisión técnica vehicular para circular por las vías. Solo los vehículos nuevos, sin superar los tres años de uso, no necesitan pasar la revisión. Pero, ¿por qué abundan los autos, buses y motocicletas en mal estado? ¿Y por qué, aterrizando la queja solo en el Puerto Principal, esta falencia es permitida, pese a que solo el año pasado, según cifras oficiales, hubo 4.084 siniestros en las vías de la ciudad?

Para la ciudadanía la respuesta es simple: por el quemeimportismo de los habitantes y de las autoridades, que no se comprometen por ser una ciudad de verdad.

Pocos conocen el código que sanciona rodar con llantas lisas, o simplemente pasan por encima de la ley y se arriesgan a coimar

Juan Cárdenas ciudadano

“Por eso es que dicen que somos tercermundistas; esa bendita viveza criolla nos tiene mal, al igual que todos esos malos elementos que dan cabida a las infracciones. No puedo creer que no haya una sola sanción. Vivo en la cuarta etapa de la Alborada y, solo en mi cuadra, veo que son cinco los vecinos que tienen sus neumáticos en estado deplorable. Esa maldita corrupción en el sistema hace que haya muertes y estemos como estamos. Es lo mismo que pasó con los radares: hubo robos y negligencias. En este caso es igual”, sentenció Ernesto Villavicencio, habitante del norte.

“Y es que es muy fácil que haya dinero de por medio para saldar este tipo de sanciones, y es por eso que se ven carros en un pésimo estado y ni hablar de los buses, esos hasta rechinan al intentar frenar y no lograr hacerlo”, expresa la administradora de un local comercial guayaquileño, Gloria Narváez.

El mecánico Juan Chico recomienda que al momento de verificar el estado de los neumáticos, se debe comprobar que la banda de rodamiento no tenga menos de 1,6 milímetros de profundidad. En una ciudad como Guayaquil, donde hay constantes inundaciones por las lluvias, advierte, las llantas deben tener el doble de ese número.

Para identificar si hay poca banda de rodamiento, se podría utilizar una moneda pequeña. Esta se inserta entre las ranuras y si se alcanza a observar más de una cuarta parte de la misma, se necesitará un cambio urgente de llantas.

“Entre mis clientes he visto decenas de veces a los neumáticos en un estado de riesgo. Varias veces me atreví a cambiarlos por mi cuenta, pero tuve una serie de reclamos. Desde ahí pregunto, pero lo preocupante es que muchos dicen que no, que no tienen dinero ahora para eso. Son las mismas personas las que marcan su sentencia y, por supuesto, los agentes, que no controlan nada”, advirtió un ingeniero automotriz de Samanes, quien pidió que se omita su nombre.

“No quiero tener problemas con mis clientes”, sentenció.

Sin embargo, para otros mecánicos la situación no es tan mala como suena, puesto que aunque hay inconsciencia, ya no es del todo colectiva. “La ciudadanía se ha vuelto más consciente con el tema. Antes se veían más vehículos con llantas lisas, pero ahora por las lluvias y los baches de la ciudad, la gente está decidiendo cambiarlas a tiempo. Eso es ya un avance”, sostiene el mecánico Alberto Luna.

La ley Según el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), manejar un automóvil con llantas lisas será penado con 5 a 15 días de privación de libertad y cinco puntos menos en la licencia de conducir. Para el transporte público, la sanción es del doble de días y puntos.



Emilio Rendón, quien habita en Sauces, fue víctima de sus decisiones. “Por comprarle una pantalla al auto, no cambié las llantas. Y sé que las necesitaba. En tres ocasiones le pagué a los agentes de tránsito para que no me multen por eso, que fue el motivo por el que me detuvieron. Al final, les pagaba a ellos unos cuantos dólares y ya. En un día de lluvia me choqué. Estuve a punto de caer en una zanja. Iba con mi hija. Casi la pierdo y con ello lo perdía todo”, reconoce.

Frente a esta situación, guayaquileños como Sandra Ledesma y Henry Lima, exhortan a que los agentes controlen y que estos sean supervisados, asimismo, por sus superiores para frenar las situaciones. “No podemos vivir pensando o siendo testigos de estos casos. No me cabe en la cabeza que no haya un solo ser sancionado. Por favor, ¿qué es esto? En Guayaquil debería haber por lo menos un conductor multado o aprehendido por día. No acepto que lo que se ve en las vías urbanas, no sea aquí penado. Es descabellado”, piensa Ledesma.