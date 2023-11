Un llamado a reaccionar ante la ola delincuencial, con Rafael Nieto y EXPRESO

La seguridad es un tema que le compete a todos. Eso lo tiene claro el empresariado local que se harta de observar cómo la ola de violencia, que incluye desde extorsiones hasta atentados, avanza sin un efectivo freno en Guayaquil y cantones vecinos. Cada vez hay más miedo y eso se observa en los negocios que atienden con cautela, otros decidieron cerrar sus puertas, pero esa realidad debe ser cambiada.

A propósito de esta situación, este Diario organizó este martes 14 de noviembre una conferencia con el exviceministro de Justicia de Colombia Rafael Nieto, y en la que participaron diferentes empresarios, líderes de gremios y de la academia. El doctor Galo Martínez Leisker, director de EXPRESO, hizo un llamado de atención a que Ecuador no puede seguir con un tema que cada día aumenta: la extorsión. “La sociedad civil debe reaccionar; Colombia ha transitado por todo lo que vivimos y penosamente tenemos más muertos por asesinato en las calles que Colombia”, manifestó.

Nieto dividió su intervención en dos partes, y en la primera hizo un recuento de lo que pasó el país cafetero allá por los 70, 80 y 90. Una realidad en la que hoy se mira Ecuador, que, aseguró, tiene una tasa de homicidios mayor por 100.000 habitantes que la de Colombia, y ocurre pese a que este país no tiene conflicto armado o cultivos ilícitos.

“Me produce cierta sorpresa la respuesta de los extorsionadores, que es violenta con el empresario que no cede a la extorsión o vacuna”, señaló Nieto, quien invitó a tomar conciencia a los participantes, al subrayar que, además de tener su rol de empresarios, son actores determinantes para el cambio de la realidad.

Estamos enfrentando una situación complicada en temas de seguridad, una delincuencia que hay que enfrentarla de manera organizada. Tratarlo con la sociedad de manera conjunta, creemos no en la confrontación sino en la cooperación.

Miguel Ángel González, Cámara de Comercio de Guayaquil

Acotó que desde afuera hay una mirada de que, por parte de la clase política, no hay la “construcción de salidas políticas institucionales que se requieren en materia de seguridad”. Que “algo falla ahí”, subrayó, y es por esto que una de las formas para cambiar es que exista una sociedad civil organizada.

“Los empresarios tienen dos ventajas, la primera es que su formación les permite entender que se requiere foco y estrategia para poner en marcha un plan de respuesta y la segunda, los recursos. Esos dos elementos son fundamentales y se puede construir la presión sobre los partidos, que se presione en este tema. Hay que organizarse institucionalmente para poder responder”, continuó.

EXPRESO. El doctor Galo Martínez Leisker les dio la bienvenida. amelia andrade

También se refirió a que debe haber la reestructuración de un cuerpo policial, una medida que no siempre es fácil, admitió, pero que hay que hacer ejercicios que produzcan resultados. Evocó el caso de Colombia, que conformó equipos élites al interior tanto de la policía como del Ejército. “A ese cuerpo élite hay que acompañarlo de tres apoyos internacionales vitales, un trabajo coordinado con israelíes, británicos y estadounidenses”.

Es el momento de aprovechar esta coyuntura de líderes. Somos más los buenos que los malos, lo que pasa es que los malos hacen mucha bulla, pero si nos unimos logramos sacar este bello país adelante. Propongo que sea con paz, convivir en paz.

Gabriel Muñoz, empresario

En torno a las unidades élites, precisó que estas también se pueden construir en la Fiscalía y en el sistema de administración de justicia. Paralelamente, al policía hay que darle las reglas claras para el uso de la fuerza. “Si las reglas no son claras, el policía no actúa (...) La Fiscalía es un actor determinante; no debe estar politizada, debe ser un organismo técnico, tiene que tener unidades de élite para iniciar la transformación desde ahí”, argumentó el profesional.

Pero remarcó en que hay que organizarse. Y es la sociedad civil, además, que debe promover frentes de seguridad ciudadana locales, que sean articulados con el sistema judicial, pero, añadió, “mucho va de un frente local de seguridad a un grupo paramilitar”. Invitó a que se “agoten los mecanismos dentro de la legalidad y promover esa organización empresarial”.

2 y 3. Participación. Los asistentes dieron sus ideas y sus conclusiones tras la conferencia. amelia andrade

Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, fue una de las asistentes y comentó que, en efecto, la sociedad civil “no puede desconectarse”. “Creo que la academia tiene que asumir un rol más fuerte, generar espacios de propuesta, las otras organizaciones civiles reclaman más espacios, voz, presencia. Tenemos que hacerlo con responsabilidad y entendiendo que nos estamos jugando la vida”, concluyó.

Si la sociedad civil no se expresa difícilmente, los políticos entienden la necesidad de responder. Nuestras sociedades no son generosas con quienes delinquen desde la institucionalidad, son generosas con los delincuentes, es duro, pero cierto.

Rafael Nieto, exviceministro de Justicia de Colombia

