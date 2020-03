Coronavirus: Un llamado a cuidar el agua en tiempos de cuarentena

Durante la emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa del coronavirus, ha surgido una serie de recomendaciones para que en casa, mientras dure el estado de excepción, la convivencia no sea complicada. Una de ellas va relacionada al uso racional de agua. Un tema en el que han hecho énfasis la ministra de Gobierno María Paula Romo y la directora de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles.

En Guayaquil, donde las quejas por los cortes de agua han sido múltiples (al menos así lo fue el año anterior), la preocupación se incrementa. “Será que vamos a pasar por lo mismo durante este periodo de cuarentena. De ser así, no tendremos la facilidad de comprar botellones y peor aún de esperar la visita de un tanquero . Todo se complicaría, no quiero ni pensar en ello”, manifiesta Claudia Palacios, de la ciudadela Garzota.

La tarde del viernes, preocupaciones similares saltaron a las redes sociales, luego de que en ciudadelas del norte, como la Alborada I y II, además de Sauces 1 y Las Orquídeas, el servicio de líquido vital se suspendiera. “Ahora cómo nos vamos a desinfectar, si no hay agua. Tengo familia vulnerable al coronavirus. Esto no debería estar pasando. ¿Acaso Interagua no está preparado para esta emergencia? Si no lo está, entonces que pida ayuda”, exigió el usuario Oswaldo Ontaneda, residente de Sauces.

Hay acciones tan simples como lavar los platos como antes las familias lo hacían. Hay hábitos que ahora deben aprovecharse, que deben volver y mantenerse. Natalia Molina,

Al respecto Ilfn Florsheim, vocera de Interagua, empresa a cargo de este servicio, asegura a EXPRESO que sí están preparados y que están entregando un 10 % más de agua en la ciudad (a diario en Guayaquil se producen un millón cien mil metros cúbicos). Pero no necesariamente porque eso sea parte del programa de emergencias, sino porque precisamente esa recomendación que hacen Romo y Ocles no se está cumpliendo del todo.

“Nos han llegado denuncias de que en la vía a Daule y en zonas populares de Guayaquil están llenando piscinas e indiscriminadamente están lavando la ropa y los carros. Estar en casa no implica consumir más, eso hay que tenerlo claro”, advierte Florsheim, al agregar que si bien ese consumo excesivo fue mayor el primer día de vigencia del estado de excepción, este aún se mantiene.

Hecho Interagua no puede aún comprobar si la denuncia sobre las piscinas es cierta, puesto que, por seguridad, no se están haciendo inspecciones. Sin embargo, reconoce el aumento excesivo, que podría responder a acciones de este tipo.



Sobre las medidas que se deben tomar, la bióloga Natalia Molina y el director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la Espol, Luis Domínguez, coinciden en el hecho de regular, por ejemplo, el agua de los sanitarios poniendo una botella con arena o piedras en el tanque.

“Por el volumen, disminuirá el agua de descarga. Eso ayudará muchísimo, sobre todo en los sanitarios que no son ahorradores de agua”, indica Molina, también docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

Entre otras estrategias de reducción, Domínguez plantea algo tan simple como no lavar los platos con la llave abierta, un hábito común en el país; sino ayudarse de una lavacara, como en el campo, para enjuagar asimismo los platos.

“Esto es que en el contenedor del lavadero se los enjabona y con el agua de la lavacara se los lava. Esta luego podría reutilizarse para lanzarla a los retretes”. Hay medidas simples, recalca. “En emergencias como estas hay que ponerlo todo en práctica. Y a futuro, pensar en cambio en la ‘cosecha’ de agua. Es necesario ya en las grande ciudades...”, detalla.

Las ciudades deben buscar resiliencia en términos de consumo y reutilización de agua. Esa es una estrategia vital para este reto que ahora todos estamos enfrentando. Luis Domínguez,

del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la Espol

Aunque Florsheim asegura que los cortes que se dieron el viernes responden a daños leves que fueron solucionados de forma inmediata (pese a que hay usuarios que opinan lo contrario); no descarta que puedan presentarse daños si la población no se acoge a las recomendaciones.

“No estamos libres de que se presenten daños, y es que el mismo exceso de consumo hace que las tuberías puedan presentar problemas porque hay más presión en las redes. De pasar, tenemos el personal operativo para solucionarlo, pero lo fundamental es prevenir”.

Al respecto, en Guayaquil hay familias como la Guerrero Sarmiento y la Mórtola Rendón, de Álamos Norte y la 10ª etapa de la Alborada respectivamente, que han hecho algunos cambios. En ambos casos, el agua con la que lavan la ropa la destinan a los sanitarios; y asimismo han llenado de cartelitos toda la casa para recordar a los integrantes que hay que hacer un uso racional del agua, cuyo Día Mundial se conmemora este 22 de marzo.

He optado por usar el agua de la lavadora para regar las plantas, limpiar el piso externo y hasta para los inodoros. Ahorita hay que preservarlo todo por la situación.

Blanca Campoverde,

​habitante de Mucho Lote 2

Durán. En el cantón se está entregando agua por tanqueros. Pese a ello, a decir de los especialistas, tendrán problemas para ahorrar el líquido durante la cuarentena. Cortesía

Durán

Un panorama distinto

Molina y Domínguez son claros. En el cantón Durán, donde la escasez de agua es un problema permanente y de años, no es posible hablar de regulación de agua, sino de ahorro.

Allí, el alcalde del cantón, Dalton Narváez, ha dispuesto que se realice una distribución gratuita de agua mediante carros cisternas en las zonas que no cuentan con el servicio vía red domiciliaria. Y esto, aunque los beneficie, no implica, coinciden los consultados, que la situación sea más fácil.

“Allí el panorama es totalmente distinto. No hay regulación, lo que tienen que hacer es almacenar lo más que puedan y de forma segura”, advierte Molina.

Su recomendación se centra entonces en guardar el líquido vital en tanques, pero que sean herméticos en su totalidad para evitar que puedan dar cabida a los criaderos de mosquitos.