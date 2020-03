Guayaquil aún no limitará la entrada a mercados por cédula

Luego de que algunos municipios del país como el de Rumiñahui, Ambato, Portoviejo y Manta adoptarán la idea de que la ciudadanía entre a los mercados, según el último dígito de la cédula; en redes sociales, algunos usuarios sugirieron que una medida similar en Guayaquil ayudaría a evitar la aglomeración de personas en los centros de abastos, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus.

Mis amistades de Twitter, se que aquí en Guayaquil somos los más preocupados por nuestra salud, pero sería mejor no se, hacer cómo lo hacen con los mercados o sea con el último dígito de la cédula hacer las compras para que no nos comparen con países infectados — joffre mite (@joffremite) March 21, 2020

No obstante, Gustavo Zúñiga, director municipal de Aseo Cantonal y Mercado, explicó a EXPRESO que en Guayaquil no se puede imponer esa medida porque las necesidades no están “guiadas por el número de cédula”.

El funcionario municipal aseguró, en cambio, que se están tomado medidas como, que las personas hagan fila en los exteriores del mercado, “guardando la debida distancia”, para controlar su entrada. Y que es obligatorio el ingreso con mascarillas.

#ÚltimoMinutoGYE | Personal operativo de nuestra red de mercados municipales organiza el ingreso de los usuarios con sus respectivas mascarillas y guantes para que puedan realizar sus compras. pic.twitter.com/lffYJfHFHA — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) March 22, 2020

El pasado sábado 21 de marzo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, puso como ejemplo a Ambato por controlar la entrada de las personas a los mercados dependiendo el número de cédula. "En Guayaquil ya no hay un cerco, el contagio es comunitario... Pedimos a los alcaldes que controlen los mercados. Un ejemplo es Ambato, con el ingreso por número de cédula", señaló.

@mariapaularomo: "En Guayaquil ya no hay un cerco, el contagio es comunitario... Pedimos a los alcaldes que controlen los mercados. Un ejemplo es Ambato, con el ingreso por número de cédula". #Covid_19 — Diario Expreso (@Expresoec) March 21, 2020

Ese mismo día, el secretario de Salud del Municipio de Quito y presidente del Comité Operativo de Emergencia del Distrito Metropolitano, Lenin Mantilla, envió una carta a la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, donde se solicitaba determinar nuevas medidas para evitar los contagios de coronavirus, entre ellas el acceso a mercados por número de cédula.

“Disponer a la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que designe a una sola persona por familia que se encuentre en una edad entre 18 y 55 años para la adquisición de raciones alimenticias y medicamentos en tiendas, mercados y supermercados, y que estas sean en forma calendarizada de acuerdo al último dígito del documento de la cédula de identidad”, señala el punto 8 de las 14 recomendaciones de la secretaría de Salud de la capital.