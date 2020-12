Cómo lidiar con las festividades y el dolor de haber perdido a un ser amado en la pandemia

De seguro tú conociste a alguien que falleció, víctima del coronavirus, a lo largo de este año. Y esa persona era tu vecino, tu compañero de trabajo, tu amigo, un familiar muy querido o tu amor. Tal vez eres de los que perdió a más de uno, o acompañas a alguien que vive ese dolor.

¿No sabes cómo afrontar esta situación cuando te toque despedir el 2020 o festejar la Navidad? De la voz de la doctora Verónica Moreira, psicóloga clínica y jefa del proyecto de prevención de suicidios del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, EXPRESO te da una guía de cómo sobrellevar esos tristes momentos.

“Toda pérdida de un familiar o ser querido, implica una reestructuración de la vida, es decir reformar los hábitos, además de procesar el dolor que se está sintiendo. Cuando hablamos de duelo, hablamos de un proceso, en donde la persona transitan por las etapas”, menciona de entrada.

¿Cuáles son estás etapas?

Primero está la negación, cuando no se acepta el fallecimiento del ser querido. La segunda etapa es la negociación, cuando la persona empieza a buscar un camino para sanar el dolor, aquí aparecen los estados depresivos; y la última etapa es la aceptación, es poder sobrellevar la pérdida.

¿Es esta última cuando olvidamos lo ocurrido?

No. Mucha gente cree que la aceptación es olvidar al ser querido que murió, pero no es así. La aceptación es cuando enterramos los malos recuerdos y nos quedamos con los buenos, cuando recordamos a los seres queridos y no sufrimos por eso.

¿Se puede volver a repetir una etapa?

Sí. Un acontecimiento puede revivir una etapa que ya se había superado.

¿El contexto de la pandemia influye en estas etapas?

Definitivamente, por los rituales. Porque estábamos acostumbrados a que si se moría un ser querido había uno o dos días de velación, luego una misa, luego el entierro donde se reúnen los familiares..., entonces había un proceso más largo de despedida, un espacio donde era aceptado socialmente el que se llore, el que se hable, el sentirse mal y si no hay este tipo de rituales, afecta más el duelo.

¿Qué se puede hacer para ayudar a mermar la frustración del despido sin rituales?

Reemplazar los rituales tradicionales por otros, se pueden llevar de manera simbólica, es decir reunirse con la familia, hablar del fallecido, llevare fotografías de él. Si se hacía reuniones en estas fechas, por ejemplo, no cancelarlas, al contrario, retomarlas y recordarlo.

A veces por no ser imprudentes, solemos realizar reuniones y no invitar al amigo que está pasando por un duelo...

Se cree que es mejor no invitarlo para no causarle dolor, pero más bien si lo invitan se convierten en su grupo de apoyo.

¿Y si llora en medio de la reunión, cómo deben actuar los amigos?

Hay que estar para reforzar y validar la emoción. Si se pone a llorar no hay que decirle nunca que todo está bien, que su difunto está en el cielo o en mejor vida, o que siga adelante, que sea fuerte, porque eso realmente no ayuda. Lo que hay que decirle es que está bien que se sienta así, que nosotros también lamentamos mucho la partida, pero en tu caso debe ser mucho más duro, pero estamos aquí para acompañarte, por ejemplo, que le ayude a llevar el dolor de la mano, pero seguir caminando. Y escucharlos, porque lo que quiere la persona es expresar sus emociones y hablar.

¿Cómo identificamos en qué etapa se encuentra nuestro amigo que pasa por un duelo y cómo ayudarle en cada etapa?

En la negación, la persona hablará de que esa muerte no debió pasar, se echa la culpa o culpa a los médicos, o se cuestiona que si se hubiera hecho tal cosa, no hubiera ocurrido, buscan explicaciones. Ahí, uno como amigo, debe escucharlos. En la negociación, es cuando las personas por ejemplo le piden a Dios quitarles el dolor, aquí pueden tener ira y estados depresivos, en esta etapa lo mejor es acompañarlos, no dejarlos solos.

¿Cuándo se debe buscar ayuda de un psicólogo para superar un duelo?

Hay personas, en las que pasan dos años desde el fallecimiento de su ser querido y siguen en el proceso de negación, ahí ya deben buscar ayuda para que le ayuden a reestructurar su vida y buscar las nuevas motivaciones en la vida. Con reestructurar la vida me refiero a un viaje, mudarse de casa, etc. Sin embargo, es importante ir al psicólogo después de tres meses del fallecimiento o cuando hay síntomas que perduran por mucho tiempo, como insomnio, desmotivación o conductas destructivas.

¿Cuánto tiempo se lleva superar todas las etapas de duelo?

Generalmente son dos años. Depende del grado de afinidad con el fallecido, cuando se pierde a los hijos, es cuando las personas demoran más en procesar esa muerte. Cuando con el tiempo, el sufrimiento se prolonga, también se puede acudir a grupos de apoyo.

¿También depende de la sensibilidad de la persona en duelo el tiempo de superación?

Sí. Es bueno que los seres humanos vayamos preparándonos desde niños para las pérdidas de seres queridos. Esto lo hacemos cuando vemos dibujos animados y uno de los personajes muere o ya no vuelve aparecer o cuando se le muere una mascota, es una forma de conocer y entender el duelo y desde ahí nos vamos preparando.

¿Cuando entre el año 2021, qué actividades retomar para sobrellevar mejor el dolor de un familiar fallecido por el Covid-19 este año?

Retomar actividades pendientes, o gustos que antes quería hacer y no había podido, como crear nuevas rutinas que produzcan bienestar. (viajar, escribir, entrar a un curso, estudiar, abrir un negocio o sembarar una planta).