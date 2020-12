La Navidad de los que están incompletos

Voces es un espacio para ser escuchado (o leído); un espacio de discusión, expresión y conversación sobre diversos temas que motivan o afectan a los ecuatorianos, sin importar su edad o creencias.

Son fechas especiales y posiblemente este año lo sean aún más. Para unos en el buen sentido, pero para otros todo lo contrario. La época de paz, amor y unión familiar se quedará a medias este 2020 para quienes tuvieron que decirle adiós a algún ser querido a causa del coronavirus.

Mientras algunos están pensando en qué regalar, cómo vestirse o qué comer; otros continúan pensando en aquella persona que vieron partir (sin decir adiós, en ciertos casos) y que ahora es un espacio vacío que -aunque suene a cliché- nadie podrá llenar.

En busca de entender la verdadera cara de la Navidad en pandemia, EXPRESO conversó con cuatro personajes que no esconden su dolor y hablan de cómo vivirán una Navidad estando incompletos.

TATIANA: "PARA NINGUNA FAMILIA SERÁ IGUAL ESTA NAVIDAD"

Con la voz quebrada y varias pausas para tomar aire, así relató Tatiana Bravo la perdida de su abuelo, Víctor Naranjo, en marzo pasado, justo mientras ella se encontraba con los preparativos finales de su boda, la cual tuvo que posponer por la emergencia sanitaria.

Su padre de crianza -como ella lo califica- luchó durante varios días con la enfermedad, de la que en ese entonces no se conocía mucho, pero finalmente no pudo ganar la batalla.

En mí ese vacío nadie, ni nada me lo podrá llegar. Tatiana

Ahora, han pasado nueve meses, pero asegura que no hay día en que no lo recuerde y más cuando se acerca la fecha que, según Tatiana, Víctor disfrutaba como nadie.

"Para mí y para mi familia, en esta Navidad nada es igual, debido a que el año pasado él fue la persona que nos ayudó a arreglar toda la casa, a decorar el árbol... En realidad, era la primera Navidad que lo veíamos así lleno de emoción sin imaginar que sería la última", cuenta.

RITA: "NO ES LO MISMO QUE CUANDO ÉRAMOS DOS"

La historia de Rita Baque yo no es ajena del ojo púbico. Perdió a su esposo durante los meses más críticos de la pandemia y a pesar de que ha intentado salir adelante, "el dolor sigue siendo el mismo".

Siempre va a quedar un dolor en el alma, una cicatriz que no se borra de la noche a la mañana. Rita

Y sí, efectivamente su navidad no será la misma sin su esposo. "Ya no está la persona con la que teníamos muchas formas de divertirnos, de sentirnos con alegría y entusiasmo", aclara.

Al mismo tiempo, Rita, a quien el sentimiento le gana a la hora de hablar del padre de sus hijos, describe esta época como triste y no solo se refiere a la Navidad. "Se acerca su cumpleaños y no puedo ni siquiera ir a su tumba y decirle 'feliz cumpleaños', aunque yo sé que dicen que él no lo ve, no lo escucha; pero es una forma de tener un presente con él".

Sin embargo, a pesar de su dolor, esta mujer de 41 años de edad asegura que aprovechará las festividades para compartir con sus padres y sus hijos, rectificando su anhelo de salir adelante.

SEBASTIÁN: "ANTES ÉRAMOS SIETE, AHORA SOMOS SEIS"

Era su último abuelo con vida y el coronavirus se lo arrebató. Sebastián Sanisaca tuvo que ver partir a uno de sus seres más queridos en el mes de marzo.

Cuenta que prefiere no recordar esos momentos, pero cuando lo hace todavía siente el dolor de esa repentina pérdida, como la tilda, especialmente porque describe a su abuelo como una persona que era "muy activa y jovial".

Ahora, estas fechas que para los Sanisaca Vera hubieran estado llenas de alegría, son todo lo contrario. El mes favorito de Luver -como se llama el abuelo de Sebastián- se ha visto empañado por su partida.

Sin embargo, este joven estudiante universitario, comenta que como una forma de rendirle un homenaje, no dejará de cumplir con las tradiciones de la época, a pesar de que estará vacía la silla de quien "contaba historias y unía a la familia".

GÉNESIS: "SOLO IMAGINAR QUE YA NO VA A ESTAR ES HORRIBLE"

El caso de Génesis Merchán es la viva muestra de que la COVID-19 sigue haciendo de las suyas. Ha pasado poco más de un mes desde la muerte de su abuelo paterno, Mauro Merchán.

Mientras Génesis nos contaba su historia, en su casa realizaban algunos arreglos para la misa que realizarían en honor a quien ella consideraba el pilar de la familia.

Por tanto, a tan poco tiempo de esta pérdida, cuenta que este año la familia Merchán no celebrará Navidad. "Siempre hemos tenido ese espíritu navideño muy presente porque somos una familia muy integrada, pero este año no será así".

Al perder a mi abuelo quedamos incompletos y no tenemos cabeza para festejar nada. Génesis

El amigo secreto y cenar con todos los miembros de la familia presentes (tradiciones familiares a las que estaban acostumbrados por años) quedarán a un lado porque "ya nada será como antes".

¿Tú, estás completo esta Navidad?