Ya no se fían de lo que el Municipio debería hacer. De hecho, sus esperanzas se acabaron y decidieron hacer gestión por sus propias manos.

En Guayaquil, son varios los barrios que han decidido apoyar las gestiones que promueven sus comités, a fin de mejorar la convivencia y dar brillo a las zonas de esparcimiento que por años han permanecido grises.

EXPRESO realizó un recorrido por estos espacios para hablar con sus moradores, quienes coincidieron en el hecho de que sus líderes cumplen el rol que deberían tener la alcaldesa y sus concejales. “Las reuniones no cesan, al igual que los proyectos, y es hermoso porque todo lo hacemos por autogestión. Nosotros, en vista de que la ayuda no llega, buscamos la manera de salvar el barrio. Si no fuera porque aquí la gente es unida y todos aportan con ideas, Sauces 2 no estaría así”, precisó la vicepresidenta del comité barrial del vecindario, Ingrid Carrera, quien asegura que a punta de rifas, tómbolas y colaboraciones personales han pintado cinco parques, sus juegos y bancas. “Se supone que de esto se debería encargar el Municipio, pero no hacen nada”, dijo la líder, que además asegura que fue a través del vecindario, y solo de él, que lograron instalar más de 20 cámaras de seguridad en los puntos más conflictivos del lugar.

En Puerto Azul, en vía a la costa, la gestión ha sido similar y últimamente ha estado ligada a la seguridad. Por ejemplo, ayer todas las familias de la ciudadela se reunieron en los exteriores de la sede principal del comité para activar el botón de pánico. “Debido al incremento delincuencial, ahora nos hemos enfocado a desarrollar planes para blindarnos. Es nuestra prioridad. Sin embargo, esto lo hemos venido haciendo como comité desde hace algunos meses”, detalló Arnoldo Alencastro, director del comité de Puerto Azul, quien hizo hincapié en que la administración logró conseguir el espacio donde ahora funciona su tan ansiado centro de reciclaje.

Los líderes barriales de Puerto Azul gestionaron la instalación del botón de pánico JUAN FAUSTOS

En Sauces 2, Karina Bastidas, presidenta de uno de los dos consejos barriales del sector, cuenta que junto a las familias pintaron la fachada de la Unidad de Policía Comunitaria, que estaba desgastada y reflejaba abandono.

“Estaba horrible y queríamos una mejora. Desde el Municipio nos dijeron que no había presupuesto, ya que se había gastado mucho por la pandemia. Entonces, nos animamos e hicimos autogestión y logramos darle un cambio”, contó la residente, quien desde ya ha organizado a los vecinos para replicar la acción en las peatonales y los callejones. “Estamos ya encaminados a ello. La idea es pintar los murales en las zonas desoladas”.

Actividades similares se replican en otros vecindarios como Álamos Norte, Urbanor y Guayacanes, cuyos líderes se centran en habilitar espacios comunales para sus adultos mayores y niños.

La ayuda realmente la recibimos de nuestros líderes barriales y no de las autoridades. Ellos se preocupan por el barrio y trabajan para que vivamos en comunidad. Guadalupe Ruiz

​residente de Sauces 1

“Nuestros líderes son los verdaderos alcaldes. Ellos hacen más que muchos políticos que cobran los megasueldos. Ellos realmente buscan resolver los problemas comunitarios”, dijo Daniel Rodríguez, habitante de Sauces 2.

En la XI etapa de la Alborada, Mauricio Campoverde siente que los cambios que ha tenido su sector han sido posibles gracias a los vecinos. “En los ocho meses que llevo aquí, no he visto al Municipio trabajar como lo hace el comité. No me gusta la política, pero es evidente quiénes son los que se preocupan por su gente”, opinó.

El arquitecto Luis Felipe Chica, presidente del consejo barrial de la XI etapa de la Alborada, destaca que en varias ocasiones han realizado peticiones al Municipio, pero ha primado el silencio. “Con el Cabildo no contamos para nada. Hemos solicitado que nos ayude con máquinas geriátricas y no hemos recibido respuesta. Además llevamos pidiendo por años un terreno para nuestra sede social y pasa igual. Esperamos que con la nueva administración las cosas sean diferentes. Mientras tanto, seguiremos en la lucha”, sentenció el representante del barrio, que ha logrado instalar puertas metálicas eléctricas y luminarias para mejorar el entorno.

Constantemente se realizan los trabajos comunitarios Alex Lima

En La Puntilla construyen veredas y áreas verdes hasta para la ciudad

Otro de los consejos barriales que se ha destacado por su autogestión y obras es el de la urbanización La Puntilla, en la vía a Samborondón. Hace poco sus directivos, con apoyo de los residentes, lograron construir una vereda que se conecta con el puente que conduce al cantón Durán.

Obra. La caminera fue impulsada por líderes barriales. CORTESÍA

“Esto, pese a que no está dentro de la ciudadela, fue iniciativa nuestra y fue posible con el valor regular de las alícuotas. Antes ese sitio por donde ahora camina la gente, era una zona terrible, llena de huecos y maleza. Ahora es un lugar transitable para todos. Por ahí se puede caminar y trotar. Es seguro”, comentó Fernando Huamán, presidente del comité.

Los residentes afirman que han sentido el respaldo del comité. “Hay muchas mejoras, aquí construyeron una pérgola, las áreas verdes están impecables y siempre están preocupados por todo. Hay festividades para disfrutar en familia, eso da gusto”, dijo el residente Damián Aguilera.

Huamán motiva a que estas obras se repliquen en otras ciudadelas y barrios de la vía Samborondón y de Guayaquil. “Las autoridades no se preocupan por nosotros, así que buscamos la manera de salir adelante. Es cuestión de empezar a accionar, esto deberíamos tratar de hacerlo todos”, finalizó.