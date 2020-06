Un total de 445.000 estudiantes de las unidades educativas fiscales y fiscomisionales de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) reciben textos escolares gratuitos, dos semanas después del inicio de clases en el régimen Costa, bajo la modalidad no presencial, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

El acto de entrega estuvo presidido por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; y la subsecretaria de la zona, Alexandra Higgins. Se desarrolló en la escuela Armada Nacional, ubicada en el sur de la ciudad, este 12 de junio.

Continuamos con la entrega de textos escolares en las diferentes instituciones educativas de la zona 8 a padres de familia cumpliendo con las debidas normas de bioseguridad #AprendemosJuntosEnCasa pic.twitter.com/Go2rU2Ejp0 — Educación Zona 8 (@EducacionZ8_Ec) June 12, 2020

Allí acudieron decenas de padres, quienes por un lado estaban complacidos por recibir los textos gratuitos; pero por otro, mostraban su descontento porque se les indicó que los libros eran entregados en ‘calidad de préstamo’, y que al finalizar el año lectivo debían devolverlos en perfecto estado, caso contrario tendrían que pagarlos.

📖 #AprendemosJuntosEnCasa | Si no cuentas con internet, puedes escuchar programas educativos en 1000 radios, en 3 horarios: En la mañana clases de Educación Inicial a 7.° EGB; medio día, de 8.° de EGB a 3.° de Bachillerato; y, en la tarde contenidos de refuerzo. #JuntosEcuador pic.twitter.com/DWSSEyxCv2 — Educación Zona 8 (@EducacionZ8_Ec) June 12, 2020

“No me parece que tengamos que devolver los textos al terminar el año lectivo, ya que estos les sirven a los niños para repaso durante las vacaciones escolares”, dijo Ramona Muñoz, quien tiene a su hijo en segundo básico.

Carmen Moncayo, quien tiene un hijo en tercero de básica, explicó que los pequeños por naturaleza destruyen las cosas, no porque quieren hacerlo, sino porque las manipulan muy fuerte. “Ahora los padres viviremos en constante estrés cuidando los libros para que los niños no los dañen. Me parece el colmo”, manifestó.

En cambio, Manuel Cisneros, dice que esta medida es positiva porque así se le enseña al niño a ser cuidadoso y responsable. “Además, es grato saber que estos textos pueden ser utilizados por otros estudiantes, en el siguiente periodo escolar”, resaltó.

#InicioDeClases | Hoy más que nunca estamos junto a ti a través del Plan Educativo #AprendemosJuntosEnCasa. Desde el Gobierno Nacional liderado por el presidente @Lenin Moreno brindamos todas las facilidades a los estudiantes. #AEcuadorLoSacamosTodos pic.twitter.com/7cL5mwRdlF — Educación Zona 8 (@EducacionZ8_Ec) June 12, 2020

No obstante, otro padre de familia reconoció que sus hijos utilizan los textos de los años anteriores para recortar figuras que no se encuentran en láminas. “A veces los maestros piden a los niños que adornen sus cuadernos con figuras y estos las recortan de los libros usados”, enfatizó.

Higgins confirmó que todos los estudiantes, al concluir su proceso formativo no presencial de todos los niveles educativos, juntamente con el portafolio, entregarán los textos escolares que fueron proporcionados por el Estado a través de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales.

“Esto se realiza con el fin de crear conciencia en los estudiantes para que entreguen sus libros de texto en buen estado a las siguientes generaciones y al mismo tiempo concienciar sobre la reutilización como medida para la conservación del medio ambiente”, manifestó.

¡La educación no para! Se realiza la entrega de fichas pedagógicas a directivos de instituciones educativas de la Isla Puná para ser recibidas por los estudiantes que no tienen conectividad. #AprendemosJuntosEnCasa pic.twitter.com/EEMEkUpHaV — Educación Zona 8 (@EducacionZ8_Ec) June 12, 2020

Los estudiantes de primero de básica reciben un libro de texto y de cuentos; de segundo a cuarto, se les entrega un libro integrado donde están las cuatro áreas básicas (Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Lengua).

En cambio, los estudiantes de quinto a séptimo reciben los kits porque tienen un cuaderno de trabajo y un libro de texto integrado, donde están las cuatro áreas básicas; de octavo a décimo, se les entrega un libro integrado donde están las cuatro áreas básicas; y de I a III Bachillerato reciben tres libros de texto integrados para cada curso, con las asignaturas básicas que corresponden a cada curso del tronco común de Bachillerato.

Las clases en el régimen Costa se ejecutan a través del plan ‘Aprendemos juntos en casa’, que incluye plataformas digitales, programas de radio y televisión o la entrega de guías pedagógicas impresas, contemplada en la primera fase. La segunda implica el retorno progresivo a las aulas. Y la tercera, la asistencia total a los planteles.