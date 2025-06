‘Ley de Rick’ busca espacio para luchar contra el bullying en Ecuador

La muerte de Rick, un adolescente guayaquileño de 16 años, por presunto bullying escolar, ha motivado a su madre y a decenas de personas a impulsar la ‘Ley de Rick’, una normativa que regule el acoso entre menores de edad, principalmente en planteles educativos.

Roxana Ramos, madre de Rick, el joven que decidió acabar con su vida el 1 de febrero de 2025 (presuntamente por bullying homofóbico), no solo exige justicia contra quienes, según ella, motivaron a su hijo al suicidio, sino que también busca llevar a la Asamblea Nacional la ‘Ley de Rick’, un proyecto que ha redactado junto a un grupo de especialistas y que hará llegar formalmente en julio próximo.

Esta iniciativa ha ganado fuerza sobre todo en redes sociales, donde cientos de personas no solo han expresado solidaridad ante su pérdida, sino que también han mostrado respaldo para que se apruebe una normativa concreta contra el acoso escolar.

Lo que se busca con la 'Ley de Rick' en Ecuador

“Yo lo que quiero es que esto no lo vivan más padres. Ya Rick no está con nosotros, pero no queremos que más niños y adolescentes decidan acabar con su vida a causa del bullying”, dijo la madre a EXPRESO, visiblemente afectada por la muerte del mayor de sus hijos.

Esta norma, cuyo borrador ya está redactado, propone principalmente la creación de un ente que regule de forma imparcial los casos de acoso en las escuelas y que se enfoque en la salud mental de los estudiantes para evitar estas situaciones.

“No lo hace ni el Ministerio ni las instituciones. Debe existir un ente que controle esto y que esté pendiente de la salud mental de los alumnos. Que cada estudiante tenga una carpeta donde esté su información, porque muchas veces callan por vergüenza”, comentó.

Para Ramos, las sanciones también deben ser más severas, incluso para los menores de edad. “Hasta los niños lo hacen con total libertad porque no hay castigo. Deben ser más severas las normas y deben cumplirse”, insistió la madre, quien aseguró que, tras la muerte de Rick, ha conocido decenas de casos similares y no solo en Guayaquil. Los casos son de distintos puntos del país.

“Mucha gente me ha escrito para contar que vivieron exactamente lo mismo y otros cuyos hijos sufren bullying. Por eso estamos buscando esta salida”, manifestó Ramos.

Recuerdos. Sobre la mesa de comedor aún hay cuadernos que quedaron inconclusos de Rick. El adolescente se suicidó el pasado 1 de febrero de 2025. FRANCISCO FLORES

Otros casos de bullying escolar en Ecuador

EXPRESO pudo contactarse con otros padres que han atravesado situaciones similares y que hoy apoyan la creación de una ley que cambie la forma en que se enfrentan estos casos.

“Mi hijo trató de suicidarse dos veces en el colegio y la institución nunca reconoció que algo hacía mal. Para uno como padre es doloroso y se siente indefenso. Las autoridades no hacen nada, y para los colegios es más importante la reputación de su nombre que la vida de los menores”, expresó indignado Diego Ramírez, quien relató el sufrimiento que ha atravesado.

“Mi hijo fue diagnosticado con depresión severa y un grado de autismo, pero el colegio nunca hizo nada por él. Para ellos, él era el culpable”, reclamó Ramírez, quien respalda la creación de una ley que reduzca las brechas y evite estos casos.

Mi hijo trató de suicidarse dos veces en el colegio y la institución nunca reconoció que algo hacía mal. Para uno como padre es doloroso y se siente indefenso Diego Ramírez

​padre de familia.

Especialistas alertan el peligro del bullying en las escuelas

Para Édgar Zúñiga, terapeuta familiar, el primer paso para disminuir este tipo de situaciones es reconocer el problema. “Cuando una escuela no lo reconoce, hace que aumente y se naturalice la violencia en las aulas. Tampoco se puede culpar erróneamente a la víctima porque no sabe defenderse”, dijo el especialista, que respalda la creación de la ‘Ley de Rick’. “Las herramientas que puedan desarrollarse siempre van a ser provechosas. En otros países ya existen. Una ley de este tipo sería un paso importante en la lucha contra el bullying”, opinó Zúñiga.

Un criterio similar tiene la psicóloga Paula Monroy, quien indicó que, en algunos casos, quien ejerce bullying también puede ser víctima. Según la profesional, “muchas veces el acosador también lo es (víctima), pero no en la escuela, sino en casa. El acoso o abuso infantil es uno de los problemas más silenciados a nivel mundial. Estas situaciones se aprenden en casa cuando se crece con violencia y luego se replican en los planteles”. Por eso respalda la creación de una ley que regule imparcialmente estos sucesos.

El acoso o abuso infantil es uno de los problemas más silenciados a nivel mundial. Estas situaciones se aprenden en casa cuando se crece con violencia y luego se replican en los planteles Paula Monroy

​psicóloga.

Legalmente sí es posible la 'Ley de Rick'

Por su parte, el abogado Javier Velecela considera viable la creación de una legislación específica para abordar esta problemática. “Actualmente existen normativas dispersas, como el Código de la Niñez y Adolescencia, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y los protocolos del Ministerio de Educación; pero una ley específica podría unificar y fortalecer el marco legal”.

El Ministerio de Educación, en declaraciones anteriores a EXPRESO, mencionó que elaboró el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales en el Sistema Educativo, el cual “tiene por objetivo contribuir a la generación de entornos educativos seguros a través de una educación de desarrollo humano integral y la prevención”, indicó la cartera de Estado.

“Actualmente existen normativas dispersas, pero una ley específica podría unificar y fortalecer el marco legal Javier Velecela

​abogado.

Se buscan soluciones para evitar el bullying escolar

Sin embargo, estos protocolos no son suficientes para muchas familias, que denuncian la falta de control por parte de las autoridades. “No sirve de nada que esté el protocolo si no se hace nada. Mi hijo sufre bullying y el colegio no reconoce su falla. Hasta los docentes le faltaban el respeto”, comentó Emilia Garcés, madre de una niña de nueve años.

Mientras el acoso escolar sigue en aumento, Ramos busca con la implementación de esta ley no solo justicia para su hijo, al que perdió hace más de cuatro meses, sino también evitar que otros niños pasen por lo mismo. “Esto no me devolverá a Rick, pero al menos evitará que se sigan perdiendo vidas y que más niños sufran en silencio”. Ella reveló que actualmente recibe terapia para sobrellevar la pérdida de su hijo.

