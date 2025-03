Rick solo tenía 16 años: su historia terminó por culpa del 'bullying homofóbico'

“Me llamó mi hijo de 8 años y me dijo: ‘Mamá, mi hermano está muerto’… Luego me mostró por videollamada a Rick, ahorcado en su cuarto”. Así fue como Roxana Ramos recibió la noticia más devastadora de su vida: su hijo Rick, de apenas 16 años, se había quitado la vida. El 1 de febrero, su mundo se detuvo tras una videollamada inesperada. Según cuenta su madre, Rick llevaba meses sufriendo bullying homofóbico en su colegio. Lo calló, lo soportó… hasta que ya no pudo más.

Caso Rick: bullying homofóbico que terminó en suicidio y una madre que clama justicia Leer más

Roxana sigue incrédula de haber perdido a su hijo, quien se quitó la vida, solo 20 minutos después de compartir un tiempo con su madre lleno de risas y bromas.

"Estaba aparentemente todo bien. Le hice una bromas, se rio conmigo y me fui a trabajar y minutos después me entero de que se ahorcó en su cuarto", resumió la mujer con los ojos llenos de lágrimas, recordando el trágico momento.

Te podría interesar: El acoso escolar, desde la óptica de las películas clásicas

El bullying homofóbico, la razón del suicidio de Rick

Ministerio de Educación intensifica esfuerzos contra el acoso escolar en Guayaquil Leer más

Rick Marcus tenía solo 16 años, pero ya había aprendido a ser valiente. Cursaba el quinto año de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal Calicuchima, en Sauces. Años atrás, le mostró al mundo que era un joven homosexual, alegre, lleno de sueños y con ganas de vivir sin esconderse.

En casa, Rick era luz. Compartía risas con sus hermanos, abrazos con su madre y planes para el futuro. Quería ser actor, estudiar Bellas Artes, llenar teatros con su talento.

Afuera, sin embargo, la realidad era otra. El colegio, ese espacio que debería ser seguro, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde las burlas y agresiones por su orientación sexual se acumularon sin que nadie interviniera a tiempo.

La madre, de 38 años, explica que el suicidio de Rick se debió al bullying homofóbico que sufrió en silencio los últimos meses de su vida.

"Los compañeros se burlaban de él por su preferencia sexual, le hacían bromas y hasta lo golpeaban. Incluso una maestra lo llamaba 'el homosexual' frente a la clase", relata Roxana, quien se enteró de la magnitud del acoso solo después del suicidio.

Amigos de Rick le contaron a Roxana sobre el sufrimiento de su hijo. "Me di cuenta de que sufrió mucho y eso lo llevó a matarse. Él era solo un niño", dice entre lágrimas.

Roxana había reclamado varias veces en el colegio por los malos tratos de una docente, pero nunca imaginó que la situación llegaría a este extremo.

Lo que habría vivido Rick los últimos meses de su vida

Rick disfrutó las últimas festividades en familia CORTESÍA

Roxana aún tiembla al recordar lo que vio en el teléfono de su hijo. Horas después de su muerte, con el corazón roto y las manos temblorosas, abrió su WhatsApp. Entre los mensajes sin leer, encontró frases que le helaron la sangre. “¿Ya se murió el gay?”, “Que responda aunque esté muerto”, escribieron algunos de sus compañeros. Las palabras eran cuchillas. La noticia del suicidio se había regado rápido en el colegio, luego de que una vecina alertara a varios estudiantes. Pero en lugar de silencio o respeto, algunos respondieron con crueldad.

Quiero que en memoria de Rick se cree una ley contra el bullying porque realmente esto mata a las personas, es un enemigo silencioso. Roxana Ramos

En el velorio, se enteró de que Rick sufría bullying constante en el colegio. "Le tiraron baldes de agua, lo arrastraron, le pegaban balonazos, se burlaban de él. Era una muy buena persona y muy social, no entiendo por qué lo trataron así", dice mientras abraza un suéter que Rick usaba para ir a clases.

Lo que sí conocía la madre de familia eran los supuestos problemas que tenía con una docente con quien ya había tenido algunos altercados. "No le quería recibir las tareas, lo trataba de forma despectiva y hasta lo llamaba 'el homosexual' frente a todos. Mi hijo sufrió mucho por culpa de ella", dijo con tono de resentimiento, que detalló que en una ocasión una compañera de Rick le contó que lo molestaba mucho en clases, pero Rick prefería no contarlo.

La madre desconsolada cuenta que un día antes del suicidio lo vio a Rick (por las cámaras que tiene en la sala de la casa) llorando en la sala y con una actitud rara; sin embargo, nunca pensó que llegaría a suicidarse.

La mujer relata que cerca de las 16:00 del sábado 1 de febrero, antes de irse a trabajar le hizo una broma, él le sonrió y se fue, mientras ella pensando que todo estaba normal, pero para ese momento, el ya había tomado la decisión de acabar con su vida.

"Le hice un chiste el me miró, sonrió y me fui, no esperé que nada de esto pasara. A las 16:45 me llaman a dar la noticia", contó la mujer desconsolada, que según los cálculos, él habría perdido la vida a las 16:20 aproximadamente.

Amoroso, extrovertido y amado por muchos

Rick disfrutaba de jugar y compartir con sus hermanos CORTESÍA

¿Qué tiene que ver la empatía con el bullying? Leer más

Rick estaba a punto de terminar el quinto curso de colegio y hablaba con entusiasmo sobre su futuro: quería ser actor, subirse a un escenario, contar historias. Pero ese sueño se apagó antes de tiempo. Una decisión marcada por el dolor, una que él tomó en silencio, truncó todo lo que Rick imaginaba para sí.

Según relatan quienes lo conocieron, Rick era un joven muy alegre, amoroso, bromista y amado por muchos. "Era un muy buen hijo, muy generoso y le gustaba hacer bromas. No peleaba con nadie. Los vecinos lo querían", comentó la madre, que recuerda con nostalgia que semanas atrás habían hablado sobre la carrera que deseaba estudiar.

Rick era amante de las caricaturas asiáticas y disfrutaba de ver estas series y escuchar su música. Siempre fue muy presto a ayudar a las personas y gustaba de jugar con sus tres hermanos menores.

Roxana quiere justicia para su hijo

Atajar el acoso escolar: sentarse con los testigos silenciosos Leer más

Roxana, que además es madre de otros tres menores de edad, asegura que ahora con esta situación quiere sentar un precedente en los casos de bullying en Ecuador.

"Conozco que este no es el único caso, pero quiero que en memoria de Rick se cree una ley contra el bullying porque realmente esto mata a las personas, es un enemigo silencioso. Voy a luchar por esto y voy a ir hasta las últimas instancias", dijo la mujer.

Roxana Ramos aseguró que irá hasta las instancias legales necesarias para que las personas que causaron dolor a su hijo puedan recibir la pena justa.

"Hubo mucha gente que le hizo daño. Nunca se hizo nada en la escuela para evitar que se llegue a esto. Si no encuentro respuestas aquí me iré hasta instancias internacionales, pero se debe hacer justicia por mi hijo", exclamó la mujer.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ